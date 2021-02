CS-legendan someen lataama kuva naurattaa – ”Asterix ja Obelix”

Jarosław ”pashaBiceps” Jarząbkowskin ja Janusz ”Snax” Pogorzelskin kokoero on naurattanut monia.

”pashaBiceps” on yksi CS-historian tunnetuimmista pelaajista. 33-vuotias ei kilpaile enää joukkueessa, mutta striimaa aktiivisesti CS:n pelaamista.­

Puolalainen Counter-Strike-legenda Jarosław ”pashaBiceps” Jarząbkowski on jakanut Instagramissa yhteiskuvan entisen joukkuetoverinsa Janusz ”Snax” Pogorzelskin kanssa.

Kuva on otettu viikonloppuna Puolassa järjestetyssä GG League 2vs2 -turnauksessa, jossa kaksikko sijoittui neljänneksi.

Kaksikon kokoero sekä pituus- että leveyssuunnassa on naurattanut monia. Kuvasta on tykätty lähes 90 000 kertaa ja kommentteja on tullut satoja.

– Onko tämä aito, hän saa sinut näyttämään niin pieneltä?

– Todellinen voimapari.

– Legendat.

– Asterix ja Obelix.

– Herranjumala, hän on iso!

Kaksikko muistetaan Virtus.pro-joukkueesta, joka voitti arvostetun major-arvoturnauksen keväällä 2014 Puolassa kotiyleisön edessä. 32-vuotias Jarząbkowski ja Pogorzelski pelasivat yhdessä syyskuusta 2013 kesäkuuhun 2018 asti.

Jarząbkowski lopetti pelaajauransa syksyllä 2019. Hän kuuluu nykyään Team Liquid -organisaatioon, jossa hän työskentelee striimaajana. Lisäksi hän on perustanut CS-opetusohjelman, Pasha Gaming Schoolin, jonka tarkoitus on kasvattaa tulevaisuuden huippunimiä.

Pogorzelski kilpailee yhä. Hän edustaa Anonymo Esports -joukkuetta, joka on HLTV:n maailmanlistan sijalla 44.