Huippujoukkue vetosi viisumiongelmiin ja antoi kaikille kenkää – fanit raivoissaan

Los Angeles Valiantin perusteluja joukkopotkuille on kyseenalaistettu.

Overwatch-pelin huippusarjassa kilpaileva Los Angeles Valiant -joukkue on tällä eriskummallisen kohun keskellä. Joukkueen taustalla on Immortals Gaming Club (IGC) -niminen yhdysvaltalaisyritys.

Tammikuun lopulla Valiant ilmoitti Twitterissä kaikkien sen pelaajien ja joukkueenjohdon ”jatkavan eteenpäin”. Joukkopotkujen syyksi kerrottiin ”koronaan liittyvät viisumiongelmat”, sillä joukkue on siirtymässä kilpailemaan Kiinaan täksi vuodeksi.

Overwatch League on koronan takia jaettu poikkeuksellisesti kahteen nettidivisioonaan – itä (Aasia) ja länsi (Pohjois-Amerikka)– minkä vuoksi kolme joukkuetta, Valiant, New York Excelsior ja Philadelphia Fusion, ovat päättäneet vaihtaa mannerta. Kausi alkaa huhtikuussa.

IGC:n toimitusjohtaja Ari Segal kertoi Washington Postille yhtiön sekä liigan olleen yhtä mieltä, että viisumien hankkiminen pelaajille Kiinaan muuttamista varten ei ollut yksinkertaisesti mahdollista. Segalin mukaan tilanne on ikävä, koska se kosketti monen ihmisen elantoa.

Joukkueessa pelasivat kanadalainen Brady ”Agilities” Girardi, australialainen Adam ”Adam” Soong, britti Kai ”Kai” Collins, tanskalainen Johannes ”Shax” Nielsen ja korealaiset Sanglok ”Dreamer” Song, Jungwon ”Lastro” Mun sekä Jae ”RaiN” Jo Park. Potkut sai lisäksi viisi henkilökunnan jäsentä.

Valiant on joutunut kohun keskelle ilmoituksensa ja siihen liittyvän aiemman paljastuksen takia. Aiemmin tammikuussa liigaa seuraava toimittaja Arran ”Halo” Spake twiittasi joukkueen taustalla tapahtuneen isoja muutoksia.

Spaken tietojen mukaan Valiantin taustalle on tullut kiinalaisvaikuttajia, mahdollisia omistajia, jotka haluavat kiinalaistaa joukkueen. Tämän takia Valiant antaisi potkut koko joukkueelle.

Valiant kiisti huhut joukkueen myymisestä Twitterissä lukaisemassaan lyhyessä lausunnossa. Valiant ei kuitenkaan kommentoinut Spaken väittämiä koskien kokoonpanoa.

Kaksi viikkoa myöhemmin kävi kuitenkin aivan kuten Spake sanoi: kokoonpanolle annettiin potkut ”viime hetken yllättävien viisumiongelmien” vuoksi. Valiant ei ole uudestaan ottanut kantaa väitettyihin kiinalaisomistajiin.

Potkujen selittäminen viisumiongelmalla ei uponnut Valiant-faneille tai liigaa aktiivisesti seuraaville. Joukkue on saanut kuraa niskaan niin pelaajilta, selostajilta ja striimaajilta.

Joukkueilla on ollut aikaa järjestellä asioita toista koronavuotta ajatellen. Tämän vuoksi fanit ovat ihmetelleet, miksi Valiant kiisti huhut niin jyrkästi, kun potkuista piti kuitenkin kertoa pian sen perään.

Valiantin lisäksi Los Angelesissa on toinen liigajoukkue, Gladiators, joka on ottanut ilon irti tilanteesta. Gladiadors muistutti Twitterissä Overwatch-pelaajia, että se ei ole lähdössä mihinkään enkelten kaupungista.

Potkut saaneille pelaajille ajoitus oli lähes pahin mahdollinen. Liigakausi alkaa vasta huhtikuussa, mutta kaikilla joukkueilla piti olla vähintään 7 pelaajaa sopimuksen alaisuudessa tammikuun alussa.

Nyt siirtomarkkinoille vapautuneet pelaajat ovat tilanteessa, jossa moni joukkue on valinnut jo tulevan vuoden kokoonpanon ja käyttänyt budjettinsa.

Valiantin lisäksi Aasiaan muuttavista joukkueista New York Excelsior on nimestään huolimatta täysin korealainen joukkue, mutta Fusionilla on korealaisten lisäksi pelaajia Ranskasta, Israelista, Britanniasta ja Tanskasta. Fusion ei ole ainakaan vielä ilmoittanut mahdollisista viisumiongelmista.