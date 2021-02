Tätä on odotettu: Huippunimen uudessa joukkueessa pelaa sekä miehiä että naisia

Evil Geniusesin uuden Valorant-joukkueen tunnetuin nimi on 34-vuotias Christine ”potter” Chi.

Christine ”potter” Chi (kuvassa keskellä) on yksi maailman menestyneimmistä CS-naispelaajista. Nyt hän palaa kilpakentille parin vuoden tauon jälkeen, mutta CS:n sijaan Valorantin parissa.­

Yhdysvaltalainen peliorganisaatio Evil Geniuses on esitellyt Valorant-joukkueensa kokoonpanon. Pelaajista kaksi on naisia ja kolme miehiä.

Joukkueen muodostavat yhdysvaltalaiset Nolan ”Temperature” Pepper, Aleksandar ”aleksandar” Hinojosa, Claudia ”Clawdia” Che, Christine ”potter” Chi sekä filippiiniläinen Ronan ”Osias” Javelona.

Pelaajista tunnetuin on 34-vuotias Chi, joka on yksi Counter-Striken historian menestyneimmistä naispelaajista. Seitsenkertainen maailmanmestari päätti peliuransa vuonna 2018. Hän on viime vuodet tehnyt töitä kameran edessä pääasiassa analyytikkona.

Sekajoukkueet, joissa pelaa sekä miehiä että naisia, ovat vielä harvinaisia esportsissa. Yksittäisiä pelaajia on harvemmin nähty kovatasoisissa joukkueissa, kahdesta puhumattakaan.

Naispelaajista huipulla miesten kanssa ovat pelanneet joukkuepeleissä esimerkiksi Lauren ”Goddess” Williams (Rainbow Six: Siege), Maria ”Remilia” Creveling (League of Legends) ja Kim ”Geguri” Se-yeon (Overwatch). Yksinpeleissä huipulla ovat menestyneet puolestaan muun muassa Sasha ”Scarlett” Hostyn (StarCraft II) ja Xiaomeng ”Liooon” Li (Hearthstone).

Huipputasolla kilpailemista ei ole rajoitettu sukupuolen mukaan. Naisille on tosin järjestetty omia turnauksia, jotta yhä useammalla pelaajalla olisi mahdollisuus tavoitella ammattilaisuraa. Naisille tarkoitetut turnaukset jakavat usein mielipiteet.

EG:n toimitusjohtaja Nicole LaPointe Jameson on kertonut joukkueen rakentamisen olleen opettavainen kokemus koko organisaatiolle. Toimitusjohtajan mukaan monet eri asiat puolsivat sekajoukkuetta, joka myös istuu organisaation arvoihin: Kuka tahansa voi lähtökohdista riippumatta pelata EG-paidassa.

Joukkue on jo ehtinyt debytoida, kun se osallistui Valorant Champions Tour: Challengers -turnauksen ensimmäiseen avoimeen karsintaan. Avauspeli päättyi voittoon, mutta toisesta pelistä oli tuloksena tappio. EG pelaa seuraavan kerran toisessa avoimessa karsinnassa 10. helmikuuta.

EG:n lisäksi karsinnoissa monien huomiota on kiinnittänyt Cloud9 White -joukkue, joka koostuu viidestä naispelaajasta. Viime syksynä esitelty joukkue pudotti karsinnoissa muun muassa kovan nimen eUnitedin, mutta jäi lopulta kahden voiton päähän jatkopaikasta.

EG on viimeisin Valorantiin laajentanut suurnimi. Tunnetuista nimistä pelissä ovat lisäksi mukana esimerkiksi Cloud9, Fnatic, Team Liquid, T1, TSM, 100 Thieves, Envy, NRG, Ninjas in Pyjamas ja FaZe Clan.

Viime kesänä julkaistun ilmaisräiskinnän ensimmäinen kilpakausi on juuri alkanut, mutta Riot Games ei ole vielä vahvistanut vuoden 2021 palkintosummia.