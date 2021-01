Huijanneille CS-valmentajille kovat rangaistukset – suomalaisnimi vaarassa joutua sivuun eliniäksi

Valve on jakanut syksyllä huijaamisesta kiinni jääneille CS-valmentajille määräaikaisia ja elinikäisiä porttikieltoja major-turnauksiin.

Slaava ”Twista” Räsänen on yksi toimitsijakiellon majoreihin saaneista valmentajista. Räsänen huijasi iGame-joukkueen valmentajana vuonna 2017, mutta valmensi ENCEä sillä hetkellä kun asia tuli julki. ENCE ilmoitti alkuvuodesta Räsäsen etsivän uusia haasteita.­

Peliyhtiö Valve ilmoitti keskiviikon ja torstain välisenä yönä uudistuksista koskien Counter-Striken major-karsintasarjaa ja itse arvoturnausta. Peliin lisättiin myös viime vuoden karsintasarjassa parhaiten pärjänneiden joukkueiden tarroja.

Päivitystä koskevassa blogissa yhtiö langetti myös rangaistuksia syksyn 2020 valmennushuijauskohussa kärähtäneille valmentajille. Heille on annettu major-turnauksiin ja karsintoihin toimitsijakielto, jonka pituus on rikemäärän perusteella 1–5 tapahtumaa tai jopa elinikäinen.

Majoreita on normaalisti kaksi vuodessa, joten 5 vuoden toimitsijakielto vastaa normaalitilanteessa noin 2,5 vuotta. Seuraava major-turnaus pelataan loka–marraskuussa 2021. Edellisen kerran majorit on järjestetty elo–syyskuussa 2019.

Toimitsijakiellon pituus pohjautuu ESIC-komission syksyllä antamiin rangaistuksiin. Valve ei ole vielä julkaissut yksityiskohtaista listaa, josta näkisi tarkalleen millaisen rangaistuksen yksittäinen valmentaja on saanut.

ESICin rangaistuspistelistan perusteella suomalainen Slaava ”Twista” Räsänen olisi yksi elinikäisen toimitsijakiellon piiriin kuuluvista valmentajista. Räsänen sai 18 kuukauden toimitsijakiellon viime syksynä, mutta siitä vähennettiin 12,5 prosenttia (2,25 kuukautta) suomalaisen tunnustettua huijaamisen.

IS ei tavoittanut Räsästä kommentoimaan asiaa.

Samaan johtopäätökseen elinikäisten toimitsijakieltojen osalta on päätynyt myös tunnettu CS-toimittaja Jarek ”DeKay” Lewis, joka on koonnut Twitteriin listan kaikista valmentajista, joiden major-ura on vaarassa.

ESICin työntekijä Stephen Hanna muistutti Lewisille monen valmentajan valituksen olevan yhä käsittelyssä. Tilanne siis elää, mutta komissio pitää Valven ajan tasalla tilanteesta. On siis täysin mahdollista, että Lewisin kokoama alustava lista elinikäisistä toimitsijakielloista muuttuu vielä kokonaan.

Syksyllä 2020 paljastui CS:sä vuosikausia ollut bugi eli ohjelmistovirhe, jonka avulla on voinut saada tietoa toisen joukkueen liikkeistä ottelun aikana.

– Yksittäisten valmentajien suhteen odotamme, että meillä on kokonaiskuva bugin hyväksikäytön laajuudesta ja kolmansien osapuolien antamista rangaistuksista, yhtiö kommentoi tilannetta syyskuussa.

Valve totesi myös saattavansa asettaa jatkossa rajoituksia valmentamiseen.

Nyt näistä rajoituksista on saatu tietoa: Valmentajat eivät saa olla enää ottelun aikana tekemisissä joukkueen kanssa Valven järjestämiin turvauksiin kuuluvissa nettipeleissä. Rajoitus koskee myös muuta henkilökuntaa.

Valven päätöstä rajoittaa valmentajien kommunikointia RMR-karsinnoissa on kritisoitu CS-piireissä. Korona-aikana nettipeleissä valmentajat ovat saaneet viestiä vapaasti läpi ottelun, joten muutos muutamaa turnausta varten voi vaikuttaa merkittävästi joukkueiden suorituskykyyn.

Yhtiö on saanut myös kritiikkiä blogin kohdasta, jossa sanottiin ohjelmistovirheen paljastuneen hyvin myöhään ensimmäisiin huijaustilanteihin verrattuna.

Ninjas in Pyjamasin entinen valmentaja Faruk Pita muistutti hänen kertoneen valmennusbugista Valvelle jo vuonna 2018. Laajempaan tietoisuuteen se nousi kuitenkin vasta syksyllä 2020, jonka jälkeen Valve korjasi sen. Pita on jakanut asiasta kuvakaappauksen Twitterissä, minkä mukaan Valve ei koskaan vastannut hänen viestiin.