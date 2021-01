Kommentti: Elias Olkkonen, 19, jää CS-historiaan yhtenä suurimmista menetetyistä lahjakkuuksista

19-vuotiaalla Elias ”Jamppi” Olkkosella oli kaikki mahdollisuudet nousta maailman parhaimpien CS-pelaajien joukkoon, mutta toisin kävi, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Elias ”Jamppi” Olkkonen vahvisti tiistaina odotetun uutisen: hän jättää Counter-Striken taakseen ja vaihtaa kilpailevaan Valorant-peliin.

19-vuotiaan ilmoitus ei tullut megayllätyksenä – IS kertoi jo 15.1. pelaajan miettivän asiaa – koska se oli odotettu päätös häneltä.

Superlahjakkaan pelaajan lupaavaa uraa CS-pelisarjan uusimmassa osassa Global Offensivessa on varjostanut viimeiset 1,5 vuotta pelijulkaisija Valven antama kiistelty major-pelikielto, joka estää Olkkosen kilpailemisen pelin suurimmassa turnauksessa. Pelikiellon taustat ovat ajalta, jolloin pelaaja oli 14-vuotias.

Pelaaja sai tietää pelikiellosta muun maailman tavoin syksyllä 2019. Sen takia hänellä meni sivu suun muun muassa Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtaman OG-joukkueen tarjous. OG on tällä hetkellä maailman top10-joukkue.

Olkkonen on taistellut pelikieltoa vastaan oikeudessa asti. Käräjäoikeus päätti viime vuoden lopulla jättää asian tutkimatta. Valitus on nyt hovioikeuden pöydällä odottamassa päätöstä.

19-vuotiaan Olkkosen pelikiellosta voi lukea IS:n kesällä julkaistusta infopaketista:

Valve ei tunnetusti taivu päätöksissään koskien pelikieltoja, joten sota oli jollain tasolla jo hävitty ennen kuin kannetta oli edes nostettu.

Tämän huomioiden Olkkoselle pelinvaihto on tavallaan siunaus, uuden alku, kuten hän itse asian muotoili.

Valorant muistuttaa paljolti CS:ää mekaniikoiltaan ja peruspeliltään, joten se vaatii pitkälti samoja taitoja kuin CS. Nuoren pelaajan voidaan olettaa oppivan uuden pelin salat nopeasti.

IS:n tietojen mukaan Olkkonen on saanut jo tarjouksia Valorantin parissa. Ammattilaisuran jatkuminen toisessa pelissä on sata varmaa, mikä on todella hieno juttu.

ENCE antoi Olkkoselle tilaisuuden kilpailla maailman parhaita joukkueita vastaan. Olkkonen ei kuitenkaan päässyt suorittamaan parhaassa mahdollisessa tilanteessa tai ympäristössä.­

Olkkosen päätös vaihtaa peliä on kuitenkin suuri menetys CS:lle niin Suomessa kuin maailmalla, koska kyseessä on niin poikkeuksellisen lahjakas pelaaja.

19-vuotias Olkkonen on Jere ”sergej” Salon ohella lahjakkain nuori pelaaja, jota Suomessa on nähty vuosikausiin. Nuoresta iästään huolimatta hän osoitti nopeasti pelitaitojen lisäksi myös pääkopan olevan kunnossa kilpauraa ajatellen.

Hän ei kuitenkaan koskaan päässyt näyttämään uskomattomia tarkkuuskivääritaitojaan ilman ulkoisia haittatekijöitä. Maailman parhaita vastaan hän pääsi pelaamaan viime vuonna ENCEssä, joka tarjosi pelaajalle sopimuksen keväällä 2020.

ENCEssä ei kuitenkaan osattu tai pystytty hyödyntämään nuoren miehen poikkeuksellista lahjakkuutta. Hän joutui epämieluisaan rooliin, kun lajilegenda Aleksi ”allu” Jalli pelasi pääasiassa tarkkuuskiväärillä. Kaiken lisäksi joukkue oli jo syöksykierteessä, kun Olkkonen teki sopimuksen.

Olkkosen CS-uran päättyminen ennen kuin se ehti edes kunnolla alkaa on kaikin puolin valitettavaa. Hän on antanut ulospäin kuvan, jonka perusteella hän rakastaa CS:n pelaamista ja siinä kilpailemista. Tämä tiedostaen Valven jääräpäisyys tuntuu entistä pahemmalta.

CS-historiaan Olkkonen jää menetettynä lahjakkuutena, jonka poikkeukselliset taidot tarkkuuskiväärillä ovat vertaansa vailla. Pelin ulkopuolella hän on kerännyt mainetta ilopillerinä ja joukkuepelaajana. Hänellä oli kaikki ainekset nousta maailman huippunimeksi.

Olkkonen saa uralleen uuden alun Valorantissa, josta on povattu CS:n kilpailijaa tulevina vuosina.­

Nyt 19-vuotiaalla on edessä vaihto peliin, jossa on paljon samaa kuin CS:sä, mutta kaikki on kuitenkin aivan uutta. Ja vain sen takia, että hän on väitetysti huijannut 14-vuotiaana ei-kilpaottelussa.

Superlupauksen päätös vaihtaa peliä on Valven naurettavan linjauksen lopputulos, mutta myös merkki laajemmasta trendistä, joka on jo käytännössä tuhonnut Pohjois-Amerikan CS-skenen. Valtaosa koko mantereen matalamman tason CS-ammattilaisista ja myös useita huipputason pelaajia on loikannut viimeisen vuoden aikana Riot Gamesin julkaisemaan räiskintäpeliin.

Näistä yksi oli muuan Braxton ”swag” Pierce, joka Olkkosen tapaan kärsii elinikäisestä pelikiellosta. Pierceä pidettiin Pohjois-Amerikan tulevaisuuden CS-supertähtenä, mutta sekaantuminen sopupelijupakkaan päätti nuoren miehen uran vain 17-vuotiaana. Valvelta ei uutta mahdollisuutta herunut, joten suuntana oli viime keväänä Valorant.

Pierce ja tämän T1-joukkue on nyt yksi pelin huippunimistä Pohjois-Amerikassa. Olkkosen voi olettaa kulkevan samaa polkua, kunhan oikea joukkue löytyy.

Olkkosen mahdollinen paluu CS:n pariin joskus vuosien päästä, jos pelikielto on purettu tai turnauskenttä muuttunut merkittävästi, on tuskin hänelle mahdoton ajatus. Silloin oleellinen kysymys olisi kuitenkin, haluaisiko menestyksen makuun päässyt Olkkonen enää vaihtaa peliin, joka jo kerran vei häneltä kaiken.