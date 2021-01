Pelikielto kävi liian raskaaksi: CS-tähti Elias ”Jamppi” Olkkonen vaihtaa peliä

Elias ”Jamppi” Olkkonen ilmoittaa Twitterissä vaihtavansa Valorant-peliin. CS-uraa varjosti kiistelty pelikielto, joka vietiin oikeuteen asti.

ENCEn Counter-Strike-joukkueesta vuodenvaihteessa sivuun siirretty 19-vuotias Elias ”Jamppi” Olkkonen on vahvistanut vaihtavansa Valorant-peliin.

Ilta-Sanomat paljasti jo 15. tammikuuta Olkkosen miettivän asiaa. Nyt hän on vahvistanut asian Twitteriin ladatulla videolla, jossa hän myös kiittää ENCEä yhteisistä kuukausista ja mahdollisuudesta pelata parhaimpia vastaan.

– Tämä on uusi alku minulle henkisesti, Olkkonen kommentoi päätöstä.

Olkkosen uraa on varjostanut CS-julkaisija Valven antama major-pelikielto, jonka takia hän ei voi kilpailla pelin ykkösturnauksissa. Olkkosella meni syksyllä 2019 paljastuneen pelikiellon takia sivuun muun muassa OG-joukkueen rahakas sopimus.

Lahjakas pelaaja nosti keväällä kanteen Valvea vastaan koskien pelikieltoa. Käräjäoikeus päätti olla tutkimatta asiaa, koska kanteen toinen osapuoli oli Valven tytäryhtiö Valve GmbH.

Olkkonen valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, mutta videolla pelaaja ei kommentoinut kanteen nykytilannetta. Pelaajan isä Petri Olkkonen vahvistaa kuitenkin IS:lle heidän odottavan yhä hovioikeuden kantaa joulukuussa tehtyyn valitukseen.

19-vuotias Olkkonen teki keväällä 2020 kaksivuotisen sopimuksen ENCEn kanssa. Kahdeksan kuukauden aikana hän ei saavuttanut joukkueen kanssa merkittäviä kansainvälisiä tuloksia yksittäisiä voittoja lukuun ottamatta.

Olkkonen ei ole vielä paljastanut mahdollista tulevaa Valorant-joukkuettaan. IS:n tietojen mukaan hän on kuitenkin saanut jo tarjouksia aiemmin.

Valorant on kesällä 2020 julkaistu ilmaisräiskintä, jonka on julkaissut Riot Games. Peliyhtiön aiempi hittipeli on maailman suurin kilpapeli League of Legends, minkä takia monet uskovat myös Valorantin nousevan suosituimpien esports-pelien joukkoon.