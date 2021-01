Pelilegenda nimesi suosikkipaikkansa esportsin turvasatamaksi – pamautti myös mielipiteensä Cyberpunk 2077:stä

Valven perustaja Gabe Newell, 58, on viihtynyt niin hyvin Uudessa-Seelannissa, että hän näkee maan olevan jopa mahdollinen kisapaikka yhtiön suosikkipelien jättiturnauksille.

58-vuotias Gabe Newell on viihtynyt korona-ajan Uudessa-Seelannissa.­

Valve Corporation -peliyhtiön perustaja ja omistaja Gabe Newell on antanut 1 Newsille pitkän haastattelun, jossa hän paljasti muun muassa yhtiön harkitsevan suurten esports-turnaustensa järjestämistä Uudessa-Seelannissa.

Yhdysvaltalainen Newell matkusti vuoden 2020 alussa maahan lomailemaan perheensä kanssa. Koronan lähdettyä leviämään päätti hän jäädä sinne toistaiseksi. Hän on saanut jo oleskeluluvan ja toivoo saavansa myöhemmin maan kansalaisuuden.

58-vuotias Newell sanoi haastattelussa olevan mahdollista, että yhtiön työntekijät muuttavat myös tulevaisuudessa Uuteen-Seelantiin. Newellin mukaan nämä ovat osoittaneet kiinnostusta asiaa kohtaan, mutta siitä ei käydä vielä vakavia keskusteluja. Valven pääkonttori sijaitsee nyt USA:n Seattlessa.

Newell sanoi myös Uuden-Seelannin olevan potentiaalinen kisakaupunki sekä Dota 2:n että Counter-Striken ykkösturnauksille. Molempien pelien suurturnaukset on pelattu edellisen kerran syksyllä 2019.

Hän sanoi haastattelussa tulevien suurturnausten järjestämisen Uudessa-Seelannissa olevan ”päivä päivältä realistisempi ajatus”. Newellin mukaan tällä hetkellä on vaikea sanoa muuta paikkaa, jossa turnaukset voisi järjestää turvallisesti.

– Niin kauan kun koronavirus muuntautuu, se kasvattaa todennäköisyyttä, että järjestämme tapahtumia täällä [Uudessa-Seelannissa], Newell sanoi 1 Newsille.

Dota 2:n ykkösturnaus on The International, jossa piti olla viime kesänä jaossa ennätykselliset 40 miljoonaa dollaria palkintorahaa. CS:n ykkösturnaus on major, jonka tuo Ruotsiin vuoden lopulla pitkän tauon jälkeen PGL.

The International on Dota 2:n MM-turnaus. 40 miljoonan dollarin turnaus on tarkoitus pelata elokuussa Tukholmassa.­

Haastattelussa pelialan harvoin kommentoiva legenda puhui myös yhtiön nykytilanteesta. Hän vahvisti kehitteillä olevan uusia pelejä, muttei mennyt yksityiskohtiin. Yhtiön peleistä hän mainitsi viime vuonna julkaistun Half-Life: Alyx -vr-pelin, jonka hän sanoi tuoneen ”uutta intoa” yhtiöön.

Valve tunnetaan Dotan ja CS:n lisäksi muun muassa Portal-, Half-Life- ja Left 4 Dead -pelisarjoista. Viimeisen viiden vuoden aikana Valve on julkaissut kaksi vr-peliä (HL: Alyx, The Lab), digitaalisen korttipeli Artifactin sekä Dota Underlords -autoshakkipelin.

Newellin lisäksi Uudessa-Seelannissa asuu jo kymmeniä Valven työntekijöitä. Hän on opettanut ”matkakumppaninsa” pelaamaan Dotaa, joka on yksi tämän lempipeleistä. Newell sanoi myös haluavansa oppia pelaamaan EA:n julkaisemaa Apex Legendsiä.

Pelialan ykkösuutinen oli viime vuoden lopulla Cyberpunk 2077:n julkaisu, joka oli kaikkea muuta kuin onnistunut. Newell paljasti haastattelussa pelanneensa pelin läpi pc:llä. Hänen mielestään siinä on ”paljon uskomattomia juttuja”, joiden maaliin saaminen on ”vaatinut kehittäjiltä valtavasti töitä”.

Valve omistaa Steam-pelikaupan, joka oli yksi Cyberpunkin myyntikanavista tietokoneella. Sony (PlayStation) ja Microsoft (Xbox) antoivat poikkeuksellisesti pelin ostajille mahdollisuuden pyytää rahat takaisin, vaikka pelitunteja olisi kertynyt jo huomattavasti.

Steam ei tarjonnut vastaavaa mahdollisuutta. Steamissä voi pyytää rahat takaisin, jos peliä on pelattu alle kaksi tuntia. Newellin mukaan Cyberpunkin tilanne oli poikkeuksellinen.

– Ihmiset suuttuvat, koska he välittävät, Newell kommentoi yleisellä tasolla pelistä syntynyttä kohua.

Kovasti odotetun Cyberpunk 2077:n julkaisu oli yksi epäonnistuneimmista pitkään aikaan. Peliä siirrettiin useita kertoja jo ennen joulukuun julkaisua.­

Newell sanoi tuntevansa sympatiaa pelikehittäjiä kohtaan, koska nämä joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä tasapainotellessaan eri pelialustojen välillä. Tämä näkyy lopullisessa tuotteessa, jossa pelikokemuksen laatu vaihtelee eri laitteiden välillä rajusti.

Newell uskoo Cyberpunkin julkaisijan CD Projekt Redin tekevän kaiken voitavan, jotta kuluttajat olisivat tyytyväisiä loppupeleissä. Yhtiö on ilmoittanut tekevänsä tulevina kuukausina erilaisia parannuksia peliin, jonka PlayStation 4- ja Xbox One -konsoliversiot ovat erityisesti kärsineet suoritusongelmista.