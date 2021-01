Ruotsin menestynein pelijoukkue uudisti logonsa, ivailu alkoi heti: ”Joku 15-vuotias teki ilmaiseksi”

Ninjas in Pyjamasin uusi logo on saanut vaihtelevan vastaanoton sosiaalisessa mediassa.

NiPin uusi logo (vasemmalla) on huomattavasti modernimpi kuin aiempi. Vanhan heittotähtilogon alla pelasi muun muassa kuvan ikoninen CS-kokoonpano, joka kuvassa poseeraa Copenhagen Games 2014 -mestaruuspokaalin kanssa.­

Ruotsalainen kilpapeliorganisaatio Ninjas in Pyjamas on uudistanut brändinsä. Vastaanotto koskien uutta väriteemaa ja heittotähtilogoa kohtaan on ollut vaihtelevaa.

NiPin toimitusjohtaja Hicham Chahine on avannut uudelleenbrändäyksen taustoja Esports Insiderin haastattelussa. Hän muistuttaa NiPin olevan nykyisin kilpajoukkueen ohella mediatuotantoyhtiö. Uudessa logossa on haluttu huomioida 20 vuoden historia ja nimen juuret, mutta myös tulevaisuus.

Uusi logo on aiempaa modernimpi ja räikeämpi: Beigen tilalle on tullut neonvihreä ja pyöreät muodot on jätetty historiaan. Ninjat ja logossa oleva shuriken eli heittotähti ovat Japanista, joten se oli luonnollinen paikka hakea inspiraatiota.

Vasemmalla vanha logo ja oikealla uusi:

Vasemmalla NiPin vuosina 2017-21 käyttämä heittotähtilogo ja sen korvaava futuristinen versio. Heittotähtilogon ensimmäinen versio otettiin käyttöön vuonna 2012.­

– Tämä on vitsi, eikö vain, kommentoi tunnettu CS-toimittaja Jarek ”DeKay” Lewis.

– Minulla ei ole sanoja. Tämä saattaa olla esportsin historian huonoin rebrändäys, totesi toinen kommentoija.

– Ok, lopettakaa pilaamasta legendaarisia brändejä. Se ei ole sen arvoista, latasi puolestaan HAVUn CS-valmentaja Taneli ”disturbed” Veikkola.

– Logon teki joku 15-vuotias ilmaiseksi, ivaili eräs käyttäjä.

– Pitäkää nyt ainakin vanhat värit, jollette haluatte näyttää huonolta Linkin Park -logolta, sivalsi yksi kommentoija.

– Logo tarvitsi kyllä uudistuksia, mutta en ole varma onko tämä se mitä he tarvitsivat, twiittasi puolestaan Overwatch Leagueta ja Valorantia seuraava toimittaja Arran ”Halo” Spake.

Näin NiP esitteli uuden brändinsä:

Monet myös ihastuivat uudistuneeseen NiP-logoon. Twitterissä monet ylistivät uuden logon istuvan paremmin nykyisen NiPin brändiin ja visioon.

– Yksinkertaisesti kaunis, mutta värit eivät sovi siihen.

– Vihasin aiempaa logoa, mutta tämä on paljon parempi.

– Rakastan tätä.

– Kuulin, että on aika ylireagoida logomuutokseen, johon kaikki tottuvat kuitenkin kahden viikon päästä, kommentoi CS-selostaja Roope ”Robu” Leppänen aurinkolaseilla varustetun hymyilevän emojin kera.

NiP on perustettu vuonna 2000. Joukkueen ensimmäinen aktiivikausi päättyi vuonna 2007, ja 2012 NiP teki paluun pelikentille kesällä monien pitkäaikaisten kannattajien riemuksi.

Ruotsalaisorganisaatio tunnetaan erityisesti pitkästä historiastaan Counter-Strikessä, mutta lisäksi NiP kilpailee nykyisin Rainbow Six: Siegessä, Fifa-pelisarjassa ja Valorantissa.