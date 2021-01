Vinoilu pelijätille ei kannattanut – kenkää turnauksesta saman tien

Pelaaja hylättiin asiattoman nimen vuoksi, mutta hän ei saanut edes tilaisuutta vaihtaa sitä.

Mortal Kombat 11 -tappelupelin pelaaja ”Titaniumtigerzz” diskattiin viime viikolla turnauksesta, koska hän kritisoi pelin julkaisijaa NetherRealm Studiosia. Asiasta uutisoi Kotaku.

Titaniumtigerzz pelasi turnauksessa Sheeva-hahmon muokatulla versiolla, jolle hän oli antanut nimeksi ”WhyDidNRSdoThis” (miksi NRS teki näin). Nimellä hän ivaili pelijulkaisijalle, jonka tekemät muutokset hahmoon ovat tehneet siitä aiempaa helpommin pelattavan. Monien mielestä Sheeva-hahmo on nyt aivan liian hyvä aiempaan verrattuna.

Pelijulkaisija ei hyväksynyt sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä: pelaaja pudotettiin turnauksesta kesken suorassa lähetetyn esitetyn ottelun. Tilanne sai jopa selostajat ymmälleen, kun he eivät ensiksi saaneet sanoa asiasta mitään.

Tilanne on nähtävissä alta olevalta videolta tunnin ja 20 minuutin kohdalta eteenpäin. Peli pistettiin poikki parin minuutin jälkeen.

Pelaaja kertoi Kotakulle saaneensa kuulla diskauksesta vasta muutama minuutti sen jälkeen, kun ottelu oli keskeytetty suorassa lähetyksessä. Hän ei saanut järjestäjiltä tarkempaa selitystä tai perusteluja diskaukselle.

– He antoivat minulle pelikiellon heti ensimmäisestä ottelusta, jossa käytin nimeä. En saanut mahdollisuutta [vaihtaa nimeä] ja kukaan ei ollut yhteydessä minuun. Olisin vaihtanut sen heti, jos olisin saanut mahdollisuuden, pelaaja kommentoi tapahtunutta Kotakulle.

NetherRealm Studios ei ole kommentoinut tapahtunutta. Turnaussääntöjen mukaan järjestäjillä on oikeus hylätä pelaajia käytännössä mistä tahansa syystä halutessaan.

Ottelu oli osa MK11-pelin virallista kilpasarjaa, jossa on jaossa palkintorahaa yhteensä 20 000 dollaria. Sarjan takana on pelijulkaisija. Titaniumtigerzz saa pelata jatkossa turnauksissa, kunhan nimimerkki on sovelias. Pelaaja on sanonut aikovansa kilpailemista ja ottaneensa opiksi.