Kommentti: ENCE teki yllättäviä valintoja – nouseeko joukkue sillä pohjamudista?

ENCEn CS-joukkueeseen liittyy ensi kertaa ulkomaista väriä. Päätös oli yllättävä, mutta riittääkö se puskemaan joukkueen takaisin huipulle, pohtii Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Eetu ”sAw” Sahalla (vasemmalla) kantaa päävalmentajana tulosvastuun ENCEn CS-joukkueesta. Aleksi ”allu” Jalli on ainoa vanha nimi, joka pelaa yhä joukkueessa.­

Pitkälti odottamattomana siirtona suomalaisen kilpapelaamisen ykkösnimi ENCE laajentaa Counter-Strike-kokoonpanoaan ulkomaisilla pelaajilla ensi kertaa sen historiassa.

Aleksi ”allu” Jallin ja Joonas ”doto” Forssin seuraan liittyvät puolalainen Pawel ”dycha” Dycha, tanskalainen Marco ”Snappi” Pfeiffer ja israelilainen Lotan ”Spinx” Giladi.

Uudessa kokoonpanossa on, kuten aina, monia puolia. Aloitetaan positiivisesta: ENCEllä on nyt pelinjohtaja, jolla on mittavasti kokemusta.

Pfeiffer on johtanut lukuisia tanskalaisia ja kansainvälisiä joukkueita tasolle, joka on ainakin hyvä vaikkakin harvoin erinomainen. ENCEn tapauksessa hänen kaltaisensa pelaaja on vain positiivinen lisä.

Joukkue kärvisteli lähes 1,5 vuotta tilanteessa, jossa pelinjohtajan paikalla tuuriaan kokeili ensin Jalli ja myöhemmin Miikka “suNny” Kemppi. Kumpikaan ei saanut joukkuetta suorittamaan tasaisesti – kouluarvosana olisi luokkaa kohtalainen (6).

Miikka ”suNny” Kempistä tuli keväällä 2020 ENCEn pelinjohtaja. Joukkueen suoritustaso heitteli samalla tavalla kuin Aleksi ”allu” Jallin alaisuudessa.­

Kemppi on kiistämättä hyvä pelaaja, mutta aivan muussa roolissa kuin pelinjohtajana. Pfeiffer taas on hyvä johtaja, joten mikäli joukkue häntä kuuntelee, voi muutos olla hyvin onnistunut.

Toisekseen, sekä Giladi että Dycha ovat yksilötasolla todella lupaavia pelaajia. Molemmat ovat voittaneet FACEIT-alustan verkossa pyörittämän FPL-liigan, jossa ammattilaiset ja puoliammattilaiset pelaavat toisiaan vastaan sekajoukkueilla.

Aiempia voittajia ovat muun muassa maailman parhaan pelaajan tittelistä kamppailevat Mathieu “ZywOo” Herbaut ja Aleksandr “s1mple” Kostyliev, joten ainakin yksilötaitojen puolesta molemmista on kovan tason pelaajiksi.

Toivottavasti tiimi myös noudattaa aikeitaan ja on valmis pelaamaan tulokkaiden ympärillä, jotta tämä potentiaali saataisiin realisoitua.

Toisaalta, nuoriin pelaajiin liittyvät epäilykset koskevat molempia ENCEn kahdesta tähtitulokkaasta. Gilad ei ole eläessään pelannut yhtäkään LAN-turnausta, Dycha vain pienehkön määrän. Nykyisen netti-CS:n aikana tämä ei välttämättä ole ongelma, mutta laneille palatessa saatamme nähdä jyrkänkin pudotuksen pelaajien tasossa.

LAN-suorituskyvyn puute ja paineen alla murtuminen on ollut monen nuoren lupauksen kompastuskivi. ENCEn puolesta toivon, että Dychan ja Giladin kantit kestävät, sillä muuten sijoitus kahteen kohtuullisen tuntemattomaan nuoreen osujaan osoittautuu turhaksi riskiksi.

Kansainvälisessä joukkueessa myös kielimuuri voi tietysti aiheuttaa ongelmia, mutta Forssia lukuun ottamatta kaikilla ENCE-pelaajilla on kokemusta monikansallisista joukkueista.

Historian valossa useamman samaa kieltä äidinkielenään puhuvan muuten erikieliseen joukkueeseen sovittaminen on ollut harmittavan vaikeaa, kuten MIBR osoitti aikoinaan Jake ”Stewie2K” Yipin ja Tarik ”tarik” Celikin kohdalla. Sprout-joukkue penkitti Dychan ja hänen maanmiehensä Michal ”snatchie” Rudzkin juurikin tästä syystä.

Toisaalta, en usko saman ongelman toistuvan ainakaan samassa mittakaavassa ENCEn kohdalla. Lukuisten kansallisuuksien tiimit ovat toimineet syystä tai toisesta paremmin kuin vain kahta kansalaisuutta edustavat ja lisäksi myös jälkimmäisestä on paremmin toiminut esimerkki G2-organisaation uuden kokoonpanon muodossa.

Pelaajista itsestään sivuten oli erittäin virkistävää kuulla Eetu ”sAw” Sahan kommentit ENCEn julkaisemalla videolla joukkueen jatkosta ja siitä, miten hän jatkossa päättää siitä, ketkä tiimissä pelaavat.

Jos asiat kulkevat Sahan sanojen mukaisesti, on tämänkaltainen ammattimaisempi lähestymistapa kaikin tavoin positiivinen asia “skenen” kehitykselle. Samalla vastuuta ottava ja kunnolla työnsä hoitava valmentaja, jolta Saha vaikuttaa, vapauttaa myös pelaajia keskittymään omaan peliinsä.

Eetu ”sAw” Saha on ENCEn päävalmentaja, joka vastaa kokoonpanosta ja kantaa tulosvastuun. Hän tarvitsee koko joukkueen luottamukseen onnistuakseen pestissä.­

Joka tapauksessa pohjamutiin joulun alla entistä pahemmin uponnut ENCE voi nyt tähdätä vain ylöspäin. Kenties tämänkaltainen raju uudistus on juuri sitä, mitä joukkue tarvitsee.

Tiimin potentiaalia on tähän käteen vaikea arvioida, mutta mikäli Pfeifferin joukkueiden historiallinen tasokatto ja pohjataso kielivät tulevaisuudesta, odottaisin uuden ENCEn kipuavan tällä kokoonpanolla HLTV:n maailmanlistan 20 parhaan tuntumaan, ehkä jopa joukkoon.