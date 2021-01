ENCE kommentoi lopulta joulukuun tapahtumia: ”Hänen syyllistämisensä yksin on väärin”

ENCE on kommentoinut uuden CS-joukkueensa julkistamisen yhteydessä joulukuun tapahtumia, joiden takia koko joukkue ajautui kriisiin.

ENCE on esitellyt tänään sen uudistetun Counter-Strike-joukkueen kokoonpanon. Tiedotteessa organisaatio kommentoi myös CS-joukkueen dramaattista syksyä ja loppuvuotta 2020.

Loppuvuoden tapahtumien johdosta keskustelun keskiössä oli erityisesti kapteeni Aleksi ”allu” Jalli, joka on ainoa jäljellä oleva pelaaja kevään 2018 kokoonpanosta. Jallin on sanottu käyttäytyneen asiattomasti joukkuetovereitaan kohtaan. Hänen on myös sanottu olleen syypää ENCEn viime vuoden useisiin pelaajavaihtoihin.

Tiedotteessa organisaatiosta myönnetään sen epäonnistuneen aiemman joukkueen ongelmien syvyyden ymmärtämisessä. ENCE kantaa organisaationa vastuun asiasta.

Jallin toimintaa ja asemaa joukkueen keskipisteenä on kritisoitu voimakkaasti. ENCEstä myönnetään Jallin tehneen virheitä, jotka myös pelaaja on myöntänyt, mutta ”kaikkea sattunutta ei voi laittaa hänen syykseen”.

– Kaikki joukkuetta koskevat päätökset on tehty yhteisymmärryksessä johtavien pelaajien, valmentajien ja organisaation välillä. Aleksilla on ollut tärkeä ääni joukkueessa pelaajakokemuksensa takia, mutta hänen syyllistämisensä yksin on väärin, ENCEn GM Niklas Ojalainen kommentoi asiaa ENCEn julkaisemalla videolla.

Ojalaisen mukaan oli myös lähellä ettei Jalli jatkaisi joukkueessa vuoteen 2021. Vaihtoehtoja tutkiessa kävi kuitenkin selväksi, että Jalli on yksi niistä pelaajista kenestä halutaan pitää kiinni.

Loppuvuoden kohun seurauksena ENCEssä on tehty myös muutoksia: päävalmentaja Eetu ”sAw” Saha vastaa täysin CS-joukkueen kokoonpanosta ja kantaa vastuun tuloksista. Hän tekee yhteistyötä Ojalaisen kanssa.

Ojalainen mukaan myös sosiaalisessa mediassa esitetyt väitteet Jallista ovat ”kaukana totuudesta”. Jallin on sanottu olleen yksin syypää joukkueen ongelmiin. Ojalaisen mukaan syyttävää sormea on helppo osoittaa, mutta joukkueen sisällä moni ihminen on ollut mukana tekemässä päätöksiä ja vaikuttamassa ilmapiiriin.

Tiedotteessa ei otettu kantaa yksityiskohtaisemmin väitteisiin koskien Jallin toimintaa tai sanomisia. ENCEstä ei kommentoitu asiaa tarkemmin IS:lle.

28-vuotias Aleksi ”allu” Jalli on ollut viimeisen kuukauden kovan kritiikin kohteena.­

ENCEn CS-joukkue on nyt ensimmäistä kertaa sen historian aikana kansainvälinen. Päätös syntyi kilpailutavoitteiden lisäksi halusta kääntää uusi sivu joukkueen osalta.

Kolmen ulkomaalaispelaajan lisäksi joukkuetta on vahvistettu suorituskykyvalmentajalla. Pestiin on palkattu psykoterapeutti Ville ”WILLFEEL” Merinen, joka tekee töitä joukkueen kanssa viikoittain.

ENCEn vuoden 2021 CS-kokoonpano: