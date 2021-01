Pelitähti esitteli 1,8 miljoonan euron kartanonsa BBC:lle – 17 makuuhuonetta, uima-allas...

Dota 2:ta pelaamalla miljoonia voittanut Johan Sundstein jätti Tanskan ja muutti Portugalin lämpöön. Uudesta kodista löytyy uima-altaan lisäksi 17 makuuhuonetta.

Johan Sundstein, 27, on Dota 2:n kaksinkertainen maailmanmestari vuosilta 2018–19. Nykyisin hän asuu Lissabonissa, josta hän on ostanut voittamillaan rahoilla kartanon.­

27-vuotias tanskalainen Johan ”N0tail” Sundstein on esitellyt BBC:lle Portugalissa sijaitsevaa kartanoa, joka maksaa pelitähdelle 1,8 miljoonaa euroa yhteensä.

Rahat kartanoon tanskalainen on saanut pelaamalla Dota 2 -tietokonepeliä, josta hän on voittanut Esports Earningsin mukaan palkintorahana noin 5,7 miljoonaa euroa. Sundstein on OG-joukkueen kapteeni, joka on johdattanut sen kahteen maailmanmestaruuteen vuosina 2018–19. Hän on myös yksi OG-organisaation perustajista ja suurimmista omistajista.

Lissabonissa sijaitsevaan kartanoon Sundstein on käyttämässä rahaa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Sillä rahalla hän saa remontoitua talon lattiasta kattoon ja sisustettua sen.

Kartanosta löytyy 17 makuuhuonetta, uima-allas, jonkin verran pihaa ja suuret oleskelutilat. Kartano on pyhitetty pelaamiselle, Sundstein sanoo BBC:n julkaisemalla videolla.

Peli-innostus näkyy myös sisustuksesta, jota ei vielä oikeastaan ole, koska remontti on yhä pahasti kesken. Talosta löytyy silti jo huippuluokan internet-yhteys ja useita tehokkaita tietokoneita, koska pelaaminen on tanskalaisen suurin intohimo ja työ.

– Sain ensimmäisen GameBoyni, kun harjoittelin vielä potalla käyntiä. [...] Teini-iässä pelasin jopa 12 tuntia päivässä, joskus enemmän. Viikonloppuisin olisin pelannut varmaan 20 tuntia, jos olisin saanut, Sundstein kertoo pelihistoriastaan naureskellen videolla.

Vanhemmat olivat hieman huolissaan pojastaan, joka jätti koulun kesken 16–17-vuotiaana. Pelaajan lahjakkuus ja taidot paljastuivat Vivian-äidille jäätelökioskilla, jossa pojan ystävä oli sattumalta jäätelömyyjänä, kun tämä kertoi Sundstein olevan yksi maailman parhaimmista Dota-pelaajista.

Tanskalainen asuu Lissabonin kartanossaan yhdessä malesialaisen Yeik ”MidOne” Nai Zhengin ja makedonialaisen Martin ”Saksa” Sazdovin kanssa, jotka ovat hänen joukkuetovereitaan. OG:n Dota-joukkueeseen kuuluvat lisäksi ranskalainen Sébastien ”Ceb” Debs ja suomalainen Topias ”Topson” Taavitsainen.

OG:n ja Sundsteinin tukena Lissabonissa on ollut muun muassa urheilupsykologi, sosiaalisen median vastaava ja kokki. Kartanoa on käytetty muun muassa OG:n harjoitusleiripaikkana.

Sundstein toivoo voivansa jatkaa alan parissa kilpauran päättymisen jälkeen jonkinlaisena valmentajana tai uusien lahjakkuuksien löytäjänä. Lopettaminen ei ole kuitenkaan vielä ajankohtainen aihe hänelle.