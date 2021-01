Yksi kaikkien aikojen CS-pelaajista lopettaa – harvinaisen komeaa uraa haittasi ikävä sairaus

30-vuotias Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund voitti urallaan kaiken mahdollisen. Hän ei ole sulkenut pois mahdollisuutta palata vielä joskus kilpakentille.

Kaikkien aikojen Counter-Strike-pelaajiin lukeutuva Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, 30, ilmoitti viikonloppuna lopettavansa kilpailemisen – ainakin toistaiseksi.

HLTV:lle Alesund sanoi päätöksen olevan mahdollisesti pysyvä, mutta hän haluaa jättää takaportin auki, jos veri vetää myöhemmin vielä pelikentille.

Kilpapelimaailmaa 30-vuotias ei jätä. Hän keskittyy jatkossa striimaamiseen ja sisällöntuottamiseen Dignitas-organisaatiossa, jossa hän pelasi toistaiseksi viimeisimmän ammattilaisottelunsa.

Joulukuun lopulla pelaaja jakoi twiitin, jonka perusteella hänen uskottiin vihjailevan kilpauran jatkuvan Valorant-pelissä. Toisin kuitenkin kävi.

Alesund menestyi lähes 15 vuotta kestäneen pelaajauransa aikana sekä legendaarisessa Counter-Strike 1.6 -versiossa että nykyisin pelattavassa Counter-Strike: Global Offensivessa.

Ruotsalainen kuuluu molempien pelien osalta CS-legendoihin. Hänet muistetaan erityisesti 1.6-ajalta Fnaticista (2009–10) ja SK Gamingista. GOssa hän pelasi pitkään Ninjas in Pyjamasissa (12–19).

NiP-joukkue kuvattuna keväällä 2014 voittoisan Copenhagen Games -finaalin jälkeen. Kuvassa v-o: Richard ”Xizt” Landström, Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, Robin ”Fifflaren” Johansson, Patrik ”f0rest” Lindberg ja Adam ”friberg” Friberg.­

30-vuotiaan rahakkaimpia voittoja CS 1.6 -versiossa olivat Intel Extreme Masters keväällä 2009, KODE5-voitto keväällä 2009 ja ESWC-mestaruus syksyllä 2011.

CS:GOssa Alesund teki historiaa osana NiPiä, joka voitti ennätykselliset 87 ottelua peräkkäin liveturnauksissa vuosina 2012–13. Hän edusti joukkuetta seitsemän vuotta, kunnes siirtyi Dignitasiin kolmen vanhan joukkuetoverinsa kanssa.

Pelisarjan uusimmassa osassa hän voitti major-mestaruuden Kölnissä kesällä 2014 ja neljä hopeaa (Winter '13, Katowice '14, Winter '14, Katowice '15). Majorit ovat pelin suurimpia ja arvostetuimpia turnauksia.

HLTV valitsi ruotsalaisen maailman toiseksi parhaaksi 1.6-pelaajaksi vuosina 2010–11. Valintaa ei tehty vuonna 2012, jolloin CS:GO julkaistiin. Vuosina 2013–14 ruotsalainen valittiin maailman parhaaksi CS:GO-pelaajaksi HLTV:ssä.

Alesund menestyi erinomaisesti sekä Counter-Striken 1.6- että Global Offensive -versioissa.­

Alesundin peliuran viimeiseksi ammattilaisotteluksi jäi tällä erää 9. syyskuuta 2020 pelattu ottelu Nine to Five 4 -turnauksessa. Ruotsalaisen edustama Dignitas hävisi 0–2-tuloksella Imperialille.

Monet kollegat ovat muistaneet ruotsalaislegendaa sosiaalisessa mediassa. Viestejä ja muistoja ovat kirjoittaneet muun muassa Alesundin rinnalla vuonna 2015 NiPissä pelannut Aleksi ”allu” Jalli sekä ranskalaishuippu Richard ”shox” Papillon.

Twitterissä ruotsalainen kiitti joukkuetovereitaan vuosien varrelta, mutta erityisesti Patrik ”f0rest” Lindbergiä, jonka kanssa hän pelasi yhdessä yli 10 vuotta.

Kaksikon yhteinen taival alkoi Fnatic-joukkueesta 19. tammikuuta 2009 ja päättyi NiP-paidassa 26. syyskuuta 2019. He palasivat vielä yhteen Dignitasissa vuoden 2020 alussa, mutta syyskuussa tiet erosivat taas Alesundin siirryttyä sivuun.

Ruotsalaislegendan kilpauraa varjosti Crohnin tauti eli suolistosairaus, joka vei hänet vuonna 2016 muutamaksi viikoksi jopa sairaalaan. Alesund on kertonut saaneensa diagnoosin taudistaan vuonna 2012.

