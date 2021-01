Valorantiin vaihtanut Aaro Peltokangas sai sopimuksen Espanjasta

Aaro ”hoody” Peltokangas, 22, löysi Valorant-joukkueensa kanssa sponsorin Espanjasta.

Espanjalainen kilpapeliorganisatio Giants on tehnyt sopimukset Aaro ”hoody” Peltokankaan edustaman Valorant-joukkueen kanssa.

Joukkue on kilpaillut jo muutaman kuukauden yhdessä lukuun ottamatta ruotsalaisvahvistusta, joka edusti aiemmin FunPlus Phoenixiä. Muu nelikko selvisi mukaan muun muassa First Strike -huipputurnaukseen, jossa matka päättyi tosin avauskierrokseen.

22-vuotiaan Peltokankaan lisäksi espanjalaisjättiä edustavat jatkossa ruotsalainen Johan ”Meddo” Renbjörk Lundborg, liettualainen Ričardas ”Boo” Lukaševičius, venäläinen Daniil ”pipsoN” Meshcheryakov ja ranskalainen Vincent ”Happy” Schopenhauer. Ruotsalaispelaaja korvasi kokoonpanossa suomalaisen Niki ”Delezyh” Sutisen.

Schopenhauer on joukkueen tunnetuin pelaaja. Entinen Counter-Strike-huippunimi muistetaan Team LDLC- ja Envy-joukkueista, joita edustaessaan hän voitti major-arvoturnauksen kahdesti vuosina 2014 ja 2015.

Peltokangas pelasi Schopenhauerin tavoin aiemmin CS:ää. Suomalaisnimi muistetaan HAVU-joukkueesta, josta hän lähti monien yllätykseksi kesällä. Peltokangas jätti CS:n ja HAVUn keskittyäkseen Valorant-uraansa.

Valorant on kesäkuussa 2020 julkaistu ilmainen pc-räiskintäpeli, jonka takana on maailman suurimman kilpapelin League of Legendsin julkaisija Riot Games. Valorantin vuoden 2021 kisakalenteri koostuu kolmesta suurturnauksesta ja loppuvuoden MM-kisoista.