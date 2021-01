Kiinalaisjätti löi rahat pöytään: Jesse Linjala kaupattiin Kiinaan

Jesse ”zehN” Linjalan edustama CS-joukkue edustaa pian maineikasta FunPlus Phoenix -organisaatiota.

Ruotsalainen Godsent-organisaatio on ilmoittanut kaupanneensa Counter-Strike-joukkueensa ”isolle kansainväliselle” organisaatiolle. Joulukuussa uutisoitiin ostajan olevan kiinalainen jättinimi FunPlus Phoenix.

29-vuotiaan suomalaisen Jesse ”zehN” Linjalan lisäksi organisaatiota vaihtavat slovakialainen Martin ”STYKO” Styk, montenegrolainen Pavle ”Maden⁠” Bošković, tanskalainen Asger ”Farlig” Jensen sekä valmentajana toimiva Jonatan ”Devilwalk” Lundberg. Joukkueella ei ole tällä hetkellä viidettä pelaajaa.

FunPlus Phoenix ei ole vielä virallisesti esitellyt uutta CS-joukkuettaan. Joulukuun lopulla organisaation CS-manageri kertoi kaupan osapuolten löytäneen yhteisymmärrykseen, mutta pelaajien käyvän vielä läpi heille tarjottuja sopimuksia.

Linjalan joukkue on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistan sijalla 17. Kokoonpanon viime vuoden kovimmat saavutukset olivat välieräsijoitukset ICE BET Challengessa ja DreamHack Masters Winterissä, 5. sija cs_summit 6:ssa ja LOOT.BET Season 7:n voitto.

FunPlus Phoenix tunnetaan erityisesti League of Legendsin vuoden 2018 maailmanmestarina. LoLin lisäksi kiinalaisorganisaatio on mukana Valorantissa, Call of Duty Mobilessa ja CS:sä, jossa se on yksi Flashpoint-liigan perustajista.

Godsent vahvisti jo aiemmin organisaation jatkavan CS:n parissa. Rush B Media -sivuston perustaja Ryan Friend twiittasi sunnuntaina törmänneensä verkossa Godsentin julkaisemaan työtarjoukseen, jossa organisaatio etsi työntekijää tekemään julkaisuvideon uudesta ”esports-joukkueesta”.

Työtarjoukseen esittelyssä oli mukana videomateriaalia joukkueen esittelyyn liittyen. Videolla poseeraavat Godsent-paidoissa brasilialaiset CS-pelaajat Epitacio ”TACO” de Melo, João ”⁠felps” Vasconcellos, Bruno ”⁠latto⁠” Rebelatto, Bruno ”b4rtiN⁠” Câmara ja Eduardo ”⁠dumau” Wolkmer.

Vasconcellos ja de Melo ovat joukkueen kaksi tunnetuinta pelaajaa, jotka ovat pelanneet jo aiemmin yhdessä muun muassa SK Gamingissa vuosina 2016–18. De Melo on kaksinkertainen major-arvoturnauksen voittaja vuodelta 2016. Joukkueen kolme muuta pelaajaa ovat vähemmän tunnettuja nimiä kansainvälisesti.