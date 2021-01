Suomalaistähdille Euroopan mestaruus ja 50 000 € – G2:n kahden vuoden odotus päättyi

Turnauskulta oli G2:lle ja sen suomalaiskaksikolle ensimmäinen merkittävä voitto lähes kahteen vuoteen.

Juhani ”Kantoraketti” Toivosen ja Aleksi ”UUNO” Työppösen tähdittämä G2 Esports kruunattiin myöhään sunnuntaina Rainbow Sixin Euroopan-liigan uudeksi voittajaksi.

G2 voitti viikonloppuna pelatuissa neljän joukkueen pudotuspelien välierissä Virtus.pron (2–0) ja finaalissa BDS Esportin (3–2). G2 oli paras viidestä -finaalissa tappiolla 1–2, mutta vei kaksi viimeistä karttaa näyttävästi 7–3- ja 7–2-lukemin.

Liigamestaruudesta G2 kuittasi 50 000 euroa. BDS sai 25 000 €, Virtus.pro 15 000 € ja Na`Vi 10 000 €. G2:ssa pelaavat suomalaiskaksikon lisäksi australialainen Jake ”Virtue” Grannan, tanskalainen Niclas ”Pengu” Mouritzen sekä brittipelaaja Ben ”CTZN” McMillan.

Voitto oli G2:n ensimmäinen merkittävä kahteen vuoteen: Edellinen mestaruus oli helmikuulta 2019, jolloin joukkue juhli maailmanmestaruutta Six Invitational -turnauksen päätteeksi. Kahden mestaruuden väliin mahtui vain pienemmän GSA-kansallisliigan voitto syksyltä 2020.

Euroopan-finaalien lisäksi viikonloppuna pelattiin kolmen joukkueen sarjakarsinnat. Aku ”Fonkers” Sepän edustama MnM Gaming jäi ilman liigapaikkaa hävittyään ensin Cowana Gamingille ja sitten Roguelle, jota valmentaa suomalainen Wille ”Rousty” Turunen. Cowana ja MnM olivat toiseksi korkeimman sarjatason joukkueita, mutta Rogue on pelannut huippuliigassa jo aiemmin.

Rainbow Sixin seuraava suuri turnaus on vuoden 2021 Six Invitational, joka pelataan 14.–21. helmikuuta. 16 joukkueen MM-turnaukseen osallistuvat G2:n ja BDS:n lisäksi esimerkiksi TSM, Cloud9, Team Liquid ja Ninjas in Pyjamas.