Yritys jäi lyhyeksi – hREDS jättää Valorantin vain 2,5 kuukauden jälkeen

HREDS esitteli ensimmäisenä isona suomalaisorganisaationa Valorant-joukkueen, mutta jättää nyt pelin vain 2,5 kuukauden jälkeen.

HREDS on ilmoittanut jättävänsä Valorant-pelin ainakin toistaiseksi. Tiedotteen mukaan hREDS ei kannata laittaa nyt aikaa ja resursseja Valorantiin, koska organisaatio haluaa selvemmän kuvan, mihin suuntaan pelin ekosysteemi on menossa.

HIFK:n perustama peliorganisaatio esitteli Valorant-joukkueensa lokakuun lopussa. Tiedotteessa sanottiin silloin joukkueen olleen rakenteilla jo kuukausia.

Joulukuussa hREDS ilmoitti kuitenkin jo ensimmäisistä muutoksista, kun Toni ”Ube” Häklin ja Sami ”Haamu” Sutisen sopimukset päättyivät. Kokoonpanossa jatkoivat Ilari ”Iluri” Puranen, Jussi ”Skipah” Mehtälä ja Santeri ”Bonecold” Sassi.

Kolmikon uusia pelikavereita ei kuitenkaan nimetty, koska sopimukset on nyt päätetty jättää uusimatta. HREDS kilpailee tällä hetkellä NHL-pelin lisäksi Counter-Strikessa.

Valorant on kesällä 2020 julkaistu ilmaisräiskintä, jonka takana on suuri ja maineikas peliyhtiö Riot Games. Pelistä on ennustettu Counter-Striken haastajaa, mutta siihen on vielä matkaa.

Riotin uutuuspelin vuoden 2021 kilpasuunnitelmat kerrottiin marraskuun lopulla. Palkintosummista ei puhuttu, mutta vuoden aikana pelataan useampi suuri kansainvälinen turnaus – jos koronatilanne vain sallii – ennen loka-marraskuun MM-kisoja.