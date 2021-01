Pelijätiltä rankka ratkaisu: Kultajoukkueelle ja maailmanmestarille elinikäinen porttikielto pelimanipulaatiosta

Dota 2:n maailmanmestaruuden voittanut Newbee-joukkue ja sen pelaajat, joista yksi oli maailmanmestari, saivat elinikäisen pelikiellon.

Dota 2 -pelin odotettu ja uusittu ammattilaissarja Dota Pro Circuit, DPC, alkaa ensi viikolla. Alueellisesti pelattavan sarjan menestyneimmät joukkueet kutsutaan suoraan MM-kisoihin, jotka on tarkoitus pelata elokuussa Ruotsissa.

Uusitusta DPC:stä kerrottiin 31. joulukuuta 2020. Vain muutama päivä myöhemmin sarjasta kerrottiin enemmän, mutta myös vahvistettiin odotettu uutinen koskien kiinalaista Newbee-joukkuetta.

Newbee narahti toukokuussa 2020 pelimanipulaatiosta. Joukkue ja sen pelaajat – Xu ”Moogy” Han, Yin ”Aq” Rui, Wen ”Wizard” Lipeng, Yan ”Waixi” Chao, Zeng ”Faith” Hongda – saivat elinikäiset pelikiellot Kiinan ammattilaisturnauksiin.

Valve on nyt yli puoli vuotta myöhemmin vahvistanut osallisten saaneen elinikäiset pelikiellot myös kaikkiin sen järjestämiin turnauksiin. Newbeen kanssa pelimanipulaatiossa osallisena ollut Avengerls-joukkue sai myös kilpailukiellon DPC-sarjaan.

Pelaajista nimekkäimpiä olivat MM-hopeaa vuonna 2017 voittaneet Xu ”Moogy” Han ja Zeng ”Faith” Hongda, joka voitti maailmanmestaruuden vuonna 2012 osana Invictus Gamingiä. Newbee voitti Dotan maailmanmestaruuden vuonna 2014. MM-finaalissa joukkue nähtiin lisäksi vuonna 2017.

Valven päätöksen seurauksena Ink Ice -joukkue, jossa pelasi kolme pelikieltoon asetettua entistä Newbee-pelaajaa, pudotettiin DPC:stä.

Newbee voitti Dotan maailmanmestaruuden 2014. Kultajoukkueen pelaajat eivät saaneet nyt pelikieltoa.­

Pelikieltoon joutui Newbeen ja sen pelaajien lisäksi tunnettu yhdysvaltalaispelaaja Jimmy ”DeMon” Ho. 30-vuotias Hon pelikiellon syyksi kerrottiin asiaton käytös aiemmissa Dota 2 -turnauksissa.

Hon pelikiellosta ilmoitettiin DPC:n Pohjois-Amerikan Twitter-tilillä. Sarjasta vastaa Pohjois-Amerikan osalta Beyond The Summit -yritys. Valve ei ole kommentoinut Hon pelikieltoa, mutta BTS:n uskotaan saaneen ohjeistuksen suoraan pelijulkaisijalta.

Kesäkuun lopulla esports-kenttää ravisuttivat laajalti häirintä- ja hyväksikäyttösyytökset. Ho oli yksi pelaajista, jota syytettiin asiattomasta käytöksestä ja häirinnästä naisia kohtaan. Pian asian tultua julki Ho sai pelikiellon BTS:n järjestämiin turnauksiin.

Ho pyysi kesällä anteeksi eräältä väitteitä esittäneeltä naiselta, jonka hän oli tavannut baarissa ja yrittänyt suudella tätä myöhemmin. Hon mukaan he pysyivät kavereina vuosina, kunnes viime kesänä nainen toi asian julki. Pelaaja ei anteeksipyynnön yhteydessä myöntänyt tehneensä mitään väärää tai asiatonta.

Tuoretta pelikieltoaan Ho on kommentoinut useammalla twiitillä, joissa hän on todennut olevansa pyöristynyt Valven päätöksestä. Hon mukaan on käsittämätöntä, miten anonyymien esittämät väitteet ilman todisteita voivat ajaa hänet tällaiseen tilanteeseen.

Pelaaja on kertonut olleensa yhteydessä Valveen ja lakimieheen tilanteen selvittämiseksi. Hän ei aio myöskään puhua asiasta enempää julkisesti.

Hon edustama Team Aristotle sai pitää sarjapaikan, mutta joutui etsimään korvaavan pelaajan. Aristotle pelaa Pohjois-Amerikan DPC:n korkeimmalla sarjatasolla.