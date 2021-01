Elias ”Jamppi” Olkkosen ura ENCEn CS-joukkueessa on IS:n tietojen mukaan ohi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Counter-Strike-pelaaja Elias ”Jamppi” Olkkonen ei jatka kilpailemista osana ENCEn kokoonpanoa.

Joulukuussa kriisin keskelle ajautunut ENCE on viime viikot koonnut uutta kokoonpanoa, johon on huhuttu tulevan pelaajia Suomen ulkopuolelta. IS:n tietojen mukaan Olkkonen ei ole osa uutta kokoonpanoa. Pelaaja on lausunut tähän viittaavia kommentteja Twitch-lähetyksessään.

ENCEn uuteen kokoonpanoon on yhdistetty jo syksyllä pelanneiden Aleksi ”allu” Jallin ja Joonas ”doto” Forssin lisäksi SJ:stä tuntemattomaan joukkueeseen hiljattain myyty Tuomas ”SADDYX” Louhimaa sekä kaksi tanskalaisnimeä.

IS:n tietojen mukaan Olkkonen pohtii parhaillaan pelin vaihtoa Valorantiin, joka on Riot Gamesin viime kesänä julkaisema räiskintäpeli. Siitä on ennustettu CS:n syrjäyttäjää pitkällä aikavälillä.

Eurheilu.org uutisoi perjantaina 8. tammikuuta Olkkonen puhuneen tulevaisuudestaan striimissään. Olkkonen sanoi vaihtavansa mieluummin Valorantiin kuin menevänsä koulun penkille tai kaupan kassalle, jos hän ei saa jatkossa sopimustarjouksia CS:n parissa.

ENCEstä ei kommentoitu Olkkosen jatkoa CS-joukkueen kokoonpanossa. Olkkonen ei vastannut IS:n kommenttipyyntöön.

Olkkonen ehti pelata ENCEn CS-joukkueessa reilut puoli vuotta.­

19-vuotias Olkkonen liittyi ENCEn kokoonpanoon huhtikuussa 2020 kaksivuotisella sopimuksella. Taival ENCEn kanssa alkoi hyvin, kun joukkue voitti heti pienemmän Elisa Invitational Spring 2020 -turnauksen sekä sitä seuranneen BLAST Premier Showdown -karsinnan, mutta sen jälkeen tulokset lähtivät laskuun.

Olkkosen ammattilaisuraa varjostaa kiistelty major-pelikielto. Asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa, jonka päätös jättää kanne käsittelemättä on hovioikeuden tarkastelussa.