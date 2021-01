Nimi, logo ja melkein koko CS-joukkue vaihtoon – SJ pani kaiken uusiksi

SJ keskittyy jatkossa kasvattamaan CS-huippupelaajia.

Kilpapelijoukkue SJ Gaming on vaihtanut nimeä ja uusinut logon. Uusi nimi on yksinkertaisesti SJ, joskin somessa tunnukset ovat usein muodossa SJ Esports, joka on sama kuin yrityksen virallinen nimi (SJ eSports Oy).

Kyseessä on jo toinen kerta, kun SJ uudistaa brändiä ja nimeä. Toiminta alkoi lokakuussa 2017 pesäpalloseura Sotkamon Jymyn alla nimellä SuperJymy. Helmikuussa 2019 esiteltiin uusi logo ja SJ Gaming -nimi, kun joukkueen taustalle perustettiin erillinen yritys.

Nyt esiteltyä aiempaa yksinkertaisempaa nimeä ja uutta ilmettä perustellaan organisaation uudella linjalla: tehdä rohkeasti asioita eri tavalla, vaikuttaa koko lajin kehitykseen ja toimia kaikin tavoin vastuullisemmin, kuten nettikiusaamisen osalta.

SJ on samalla esitellyt uudistuneen Counter-Strike-joukkueensa kokoonpanon, jossa jatkaa vain kapteeni Tony ”arvid” Niemelä. Uudet pelaajat ovat nuoret lahjakkuudet Joel ”jelo” Lentonen, Aleksi ”zks” Nissinen, Leevi ”AKE” Kovalainen ja paluun SJ:seen tekevä Verneri ”BONA” Junkala.

Pelinsisäisenä johtajana toimivan Niemelän mukaan SJ:ssä on otettu aiempaa selkeämpi linja, miten CS:n parissa jatketaan nyt ja tulevaisuudessa. Samalla hän teki päätöksiä omasta tulevaisuudestaan kilpapelaajana.

– Lähdimme kehittämään mallia, jossa tulen jatkossa toimimaan huippupelaajien kasvattajana. Ei toki ole poissuljettua, etteikö oma urani saisi nostetta samalla, kun pääsemme tekemään töitä lahjakkaiden nuorten pelaajien kanssa, mutta pidän uudesta tavasta ajatella ja toimia osana organisaatiota, Niemelä kommentoi SJ:n tiedotteessa.

SJ:n viime syksyn pelaajista Jesse ”KHRN” Grandell lopetti kilpauransa, Topi ”LYNXi” Kauppi lähti armeijaan ja Tuomas ”SADDYX” Louhimaa sekä Jemi ”jemi” Mäkinen myytiin toiseen joukkueeseen. Mäkinen pelaa HAVUssa ja Louhimaan uudesta joukkueesta ei ole vielä tietoa.

Jesse ”KHRN” Grandell lopetti uransa SJ-paidassa. Kuvassa SJ:n vanha logo, joka ei paljoa poikkea uudistetusta versiosta.­

Uusia lahjakkaita pelaajia etsitään jatkossa muun muassa helmikuussa alkavan seuratoiminnan kautta. Helsingissä helmikuussa alkavaan valmennukseen otetaan 20 CS-pelaajaa, jotka ovat iältään 13–20-vuotiaita.

Uudistettu SJ:n CS-joukkue debytoi tulevana viikonloppuna pelattavassa Elisa Nordic Championshipin Suomen lohkovaiheen C-lohkossa. SJ kohtaa perjantaina kello 20 Roots-joukkueen.

CS:n lisäksi SJ kilpailee NHL-pelisarjassa. Yrityksellä on myös kilpaturnausalusta Rushmode, joka tähtää kansainvälisille markkinoille.