Kärjessä kohujoukkue ja sen 16-vuotias tähti – näistä pelijutuista Twitterissä kohkattiin

Twitter paljasti blogissaan vuoden 2020 puhuttavimmat peliaiheiset jutut, pelitähdet ja joukkueet.

YouTube kertoi jo joulukuussa pelivideoiden suosion kasvaneen koronavuonna. Nyt kovasta kasvusta pelirintamalla on tiedottanut Twitter, joka on myös jakanut dataa koskien pelitwiittejä.

Peliaiheisia twiittejä kirjoitettiin vuoden 2020 aikana yli kaksi miljardia. Kasvua tuli edellisvuoteen verrattuna yli 75 prosenttia. Pelaaminen oli koko Twitterin kuudenneksi suosituin keskusteluaihe.

Eniten pelitwiittejä tuli Japanista, Yhdysvalloista, Etelä-Koreasta, Brasiliasta ja Thaimaasta. Peliaiheiden top5:n muodostivat pelaaminen, peliuutiset, esports, pelivaikuttajat ja PlayStation. Esportsia sivuavien twiittien määrä kasvoi 14 prosenttia vuoden takaisesta.

Suosituimpien kilpapelaajien listaa dominoivat Fortnite-tähdet, kun kärkikaksikon muodostivat Kyle ”Mongraal” Jackson ja Benjy ”Benjyfishy” Fish. Kärkikymmenikköön ylsivät lisäksi muun muassa Call of Duty -legenda Seth ”Scump” Abner (3.) ja Counter-Strike-tähti Gabriel ”FalleN” Toledo (8.).

Pelaajien top10:

Kyle ”Mongraal” Jackson (Fortnite) Benjy ”Benjyfish” Fish (Fortnite) Seth ”Scump” Abner (Call of Duty) Kyle ”Bugha” Giersdorf (Fortnite) Dmitri ”mitr0” Van de Vrie (Fortnite) Fernando ”fer” Alvarenga (Counter-Strike) Williams ”Zayt” Aubin (Fortnite) Gabriel ”FalleN” Toledo (Counter-Strike) Epitácio ”TACO” de Melo (Counter-Strike) James ”Clayster” Eubanks (Call of Duty)

Joukkueista suosituimpia olivat FaZe Clan, G2, MIBR, Fnatic, paiN Gaming, T1, Cloud9, FURIA, Flamengo Esports ja 100 Thieves.

FaZe Clanin ykkössija ei tullut suurena yllätyksenä, sillä megaorganisaatio on mukana useassa suosikkipelissä ja sen sisällöntuottajat ovat huippusuosittuja. Joukkue on ollut otsikoissa viime vuosina myös erilaisista kohuista.

Yllättäjät olivat brasilialaiset paiN Gaming ja Flamengo Esports, jotka molemmat ovat alueensa ulkopuolella monille melko tuntemattomia nimiä.

Forbesin julkaiseman ”maailman arvokkaimman esports-organisaatiot” -listan nimistä vain Cloud9, FaZe, 100 Thieves, G2 ja T1 nauttivat suursuosiosta Twitterissä. Forbesin listanimistä ulkopuolelle jäivät TSM, Team Liquid, Gen.G, NRG Esports ja Enthusiast Gaming -yritykseen kuuluvat eri joukkueet.

Esports-tapahtumista eniten twiittejä keräsivät League of Legendsin Worlds-kisat, EVO Japan, Brasilian LoL-sarjan toisen kauden finaalit, Call of Duty Leaguen finaalit ja Overwatch Leaguen finaalit.

Peleistä eniten huomiota Twitterissä keräsivät Animal Crossing: New Horizons, Fate/Grand Order, Disney: Twisted-Wonderland, Final Fantasy ja Fortnite. Vähemmän nimekkäät Fate/Grand Order ja Disney: Twisted-Wonderland ovat japanilaisia ilmaismobiilipelejä.

Kärkikymmenikköön ylsivät lisäksi muun muassa kovassa nosteessa oleva Genshin Impact ja Apex Legends. Sekä Cyberpunk 2077 että The Last of Us II jäivät kärkikympin ulkopuolelle. Vuoden 2020 hittipeleistä Among Us oli 19:s, Valorant 29:s ja Fall Guys 30:s.

Pelitapahtumista paljastettiin vain viisi suurinta, jotka olivat järjestyksessä: The 2020 Game Awards, The Future of Gaming on PS5 Event, Tokyo Game Show 2020, Niconico Net Chokaigi 2020 ja Xbox Games Showcase.

Pelaamisen parissa toimivista henkilöistä suosituimpia olivat Ibai Llanos, Rubén Doblas Gundersen, Seán William ”Jacksepticeye” McLoughlin, Tyler ”Ninja” Blevins ja Imane ”Pokimane” Anys.