Suosikkitubettaja rikkoi ennätyksen: Fortnite-asu poiki hurjat striimiluvut

Espanjalainen pelisisällöntuottaja pisti ennätykset uusiksi Twitchin ja YouTuben osalta.

Espanjalainen sisällöntuottaja David ”TheGrefg” Martínez on rikkonut pelilähetysten samanaikaisten katsojien ennätyksen yksityishenkilöiden osalta ainakin Twitchin ja YouTuben osalta.

Martínezin suoraa Twitch-lähetystä seurasi maanantain ja tiistaina välisenä yönä samanaikaisesti parhaimmillaan 2 468 668 katsojaa. Espanjalainen seurasi striimissään tulevan Fortnite-asusteensa ensiesittelyä.

Fortniten Twitter-tili mainosti Martínezin suoraa lähetystä juuri ennen ensiesitystä, mikä vaikutti osittain katsojamääriin. Espanjalaisen peliin lisättävä Fortnite-asuste on nähtävissä alta.

Martínezin lähetys rikkoi ylivoimaisesti Twitchin aiemman katsojaennätyksen, joka kuului Eleague-yritykselle. Vuonna 2018 Eleaguen järjestämää Counter-Striken major-arvoturnausta katsoi samanaikaisesti 1,1 miljoonaa katsojaa Twitchin kautta.

Espanjalainen piti hallussaan jo entuudestaan Twitchin katsojaennätystä, jos yrityksiä tai turnauksia ei huomioida. Martínezin eräällä lähetyksellä oli joulukuussa yli 700 000 samanaikaista katsojaa.

Tähtistriimaajan striimi pisti uusiksi katsojaennätykset myös YouTuben pelilähetysten osalta. Aiempi ennätys kuului niin ikään espanjalaiselle elrubiusOMG:lle, jolla oli 1,1 miljoonaa katsojaa keväällä 2018.

Martínez on pelaamiseen erikoistunut sisällöntuottaja, joka on myös yksi espanjalaisen Team Heretics -peliorganisaation omistajista. Heretics-nimen alla on kilpaillut pelaajia esimerkiksi Call of Dutyssä, Counter-Strikessä ja Fortnitessä.

Espanjalaisella on hurjat seuraajamäärät: Twitterissä on 4,4 miljoonaa seuraajaa, Instagramissa 6,2 miljoonaa, Twitchissä 6,3 miljoonaa, TikTokissa 3,1 miljoonaa ja YouTubessa 16 miljoonaa.