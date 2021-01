ENCEn jättänyt Miikka Kemppi hylkäsi varman diilin – kasaa nyt tähtisikermää

Miikka Kemppi vahvistaa IS:lle rakentavansa kovaa kansainvälistä kokoonpanoa.

ENCEn Counter-Strike-joukkueen jäsen Miikka ”suNny” Kemppi aikoo jatkaa uraansa kansainvälisessä joukkueessa, kuten DLBTAP-sivuston toimittaja Jarek ”DeKay” Lewis uutisoi viime viikolla lähteisiinsä vedoten.

Kemppi vahvistaa huhut IS:lle: Hän rakentaa uutta kokoonpanoa yhdessä yhdysvaltalaisen Timothy ”autimatic” Tanin ja Robin ”flusha” Rönnquistin kanssa. Toistaiseksi ei ole tietoa kokoonpanon viimeisestä kahdesta pelaajasta tai mahdollisesta organisaatiosta, mutta keskusteluja on käyty eri tahojen kanssa.

Kaikilla kolmella pelaajalla on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus, mutta he ovat sivussa aktiivisesta kokoonpanosta. Kemppi ilmoitti joulun alla siirtyvänsä sivuun ENCEstä, Rönnquist perjantaina Fnaticista ja Ta edustaa Gen.G:tä, joka pisti kaikki pelaajat siirtolistalle jo ennen joulua.

26-vuotias Kemppi kertoo IS:lle siirtyneensä sivuun ENCEn kokoonpanosta, koska joukkue ei näyttänyt tai ollutkaan sitä, mitä hän oletti liittyessään siihen syksyllä 2019. Hän välittää kiitokset ENCEn suuntaan, joka kunnioitti pelaajan ajatuksia ja antoi mahdollisuuden etsiä uutta joukkuetta.

Aiemmin Kemppi yhdistettiin Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämään Godsent-joukkueeseen, joka on siirtymässä FunPlus Phoenix -organisaatioon. Kemppi sanoo olevansa kiitollinen entisen joukkuetoverin Linjalan tarjoamasta mahdollisuudesta, joka avautui uran huonoimman pelivuoden jälkeen.

– Tuli todella otettu olo, että he silti uskovat taitoihini ja haluun pelata. Mietin tarjousta ainakin kolme viikkoa ja päätös oli todella vaikea. Todennäköisesti pelaisin siellä jo, jos tätä toista projektia ei olisi ilmaantunut.

– Syy miksi valitsin tämän ”riskin” on se, että uusi alku on aina uusi alku. Flushan ja autimaticin kanssa juttelimme asiasta jo 2018/19 vaihteessa, mutta silloin se ei ollut mahdollista.

Vantaalla asuva Kemppi sanoo saaneensa tarjouksia myös muilta tahoilta, mutta ei suoraan ykköstason joukkueilta. Tarjoukset ovat olleet projekteja, kuten nyt rakenteilla oleva kokoonpano Rönnquistin ja Tan kanssa.

Kempin mukaan kolmikko on lyöttäytynyt yhteen, koska kokevat täydentävänsä hyvin toisiaan pelissä ja sen ulkopuolella. Ikä, pelillinen näkemys ja persoonat sopivat hyvin yhteen, mikä on harvinaisempaa nykyisessä CS-maailmassa, jossa sopimukset rajoittavat pelaajien valintoja.

– Haluamme viimeisiksi pelaajiksi pelaajia, jotka eivät vielä ole käyneet niin korkealla kuin me muut. Motivoituneita ja nälkäisiä osujia.

ENCEn CS-joukkue kuvattuna joulukuussa 2019.­

Tuore trio koostuu tunnetuista nimistä. Rönnquist on kolminkertainen major-voittaja, joka on valittu myös kerran kisojen parhaaksi pelaajaksi. Kaikki kolme ovat tuttuja nimiä myös HLTV:n vuosittaiselta top20-listalta.

Rönnquist ylsi listalle vuosina 2013–16 ollen 13:s, toinen, 5:s ja 10:s. Ta ja Kemppi ylsivät molemmat listalle vuonna 2018: Yhdysvaltalainen oli 17:s ja suomalainen pykälän parempi eli 16:s.

Kaikkien kolmen pelaajan viimeinen vuosi on kuitenkin ollut vaikea. Joukkueet eivät menestyneet toivotusti, mutta myös yksilötasolla HLTV:n tilastot tippuivat edellisvuosiin verrattuna.

ENCEn kanssa Kempin piti nousta takaisin CS:n terävimpään kärkeen, mutta lopulta kaikki meni aivan päinvastoin. 1,5 vuoden aikana ENCE on pudonnut kauas maailman kärjestä.

Kemppi on saanut osansa nettikommentoijien vihasta. Tästä huolimatta hän jatkaa pää pystyssä eteenpäin: liekki pelaamiseen on nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin.

– Tiedostan, että peliura on osa elämää eikä täten ikuista, joten tärkeintä on nauttia hyvistä hetkistä ja saavutuksista. Pitkä ura on auttanut minua ymmärtämään, että vaikka raha on iso osa ihmisen elämää, en pelaa vain sen takia.