Kannattajilla menivät Trumpit sekaisin – pelitähdelle tuhansia uusia seuraajia

Jeffrey ”Trump” Shih sai yllättäen tuhansia uusia seuraajia, kun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Twitter-tili suljettiin.

33-vuotias striimaaja ja entinen Hearthstone-kilpapelaaja Jeffrey Shih yllättyi viime viikolla, kun hän sai Twitterissä 7 000 uutta seuraajaa kahden päivän sisään. Asiasta uutisoi muun muassa Folkspaper.

Seuraajamäärien nousuun vaikutti Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump, joka suljettiin viime viikolla ulos monesta sosiaalisen median palvelusta, kuten Twitteristä.

Tuhannet Trumpin kannattajat etsivät välittömästi presidentin mahdollista uutta Twitter-tiliä, ja päätyivät seuraamaan Shihin tiliä, joka on nimeltään TrumpSC.

Shih on käyttänyt Trump-nimimerkkiä peleissä jo yli 10 vuotta. Twitter-tilin loppuosan SC on viittaus reaaliaikaiseen strategiapeli StarCraftiin, jota yhdysvaltalainen pelasi ennen kuin nousi suursuosioon Hearthstonen kautta.

Twiitti, jossa Shih kertoi monien seuranneen väärää ”Trumpia”, on kerännyt lähes 10 000 jakoa ja 178 000 tykkäystä. Hän ei ole twiitin lisäksi kommentoinut presidentti Trumpin viime päivien toimintaa tai tämän kannattajien aiheuttamaa kaaosta kongressirakennuksessa.

Shihiltä on useasti kysytty tämän nimimerkistä: ”trump” on hänen mielestään lyhyt ja voimakas sana – suomeksi valtti tai valttikortti. Hän on käyttänyt sanan verbimuotoa, joka kääntyy suomeksi esimerkiksi muotoihin ”olla parempi” tai ”päihittää”.

– Pidän sitä kaikkien aikojen huonoimpana arpaonnena, että Donald Trump voitti presidentinvaalit, Shih kirjoittaa nimimerkistään pitämällään infosivustolla.

33-vuotias Shih on kerännyt kiitettävät seuraajamäärät vuosien aikana. Hänellä on Twitterissä nyt 170 000 fania, Twitchissä 819 000 ja YouTubessa 805 000.

Kilpauransa jo muutama vuosi sitten päättänyt Shih on nykyisin täysipäiväinen sisällöntuottaja. Hän tekee erityisesti sisältöä Blizzardin julkaisemasta digitaalisesta korttipelistä Hearthstonesta.