Doug Martin muistetaan miehenä, joka dumppasi huippumallin pelatakseen Call of Dutya – nyt seuraa avautuminen

Doug ”Censor” Martinin joutui vuosia sitten nettikommentoijien naurunaiheeksi ladattuaan YouTubeen videon, jossa hän kertoi jättäneensä meksikolaisen supermallin keskittyäkseen peliuraansa.

26-vuotias yhdysvaltalainen Doug ”Censor” Martin on kerännyt miljoonia faneja pelaamalla Call of Dutya, mutta monet muistavat hänet kuitenkin paremmin miehenä, joka jätti maailman seksikkäimmäksi säätytöksi kehutun meksikolaisen Yanet Garcian.

Parin ero nousi heinäkuussa 2018 otsikoihin ympäri maailman. Martin kertoi YouTubeen ladatulla videolla jättäneensä Garcian voidakseen keskittyäkseen peliuraansa.

Videolla, jota on katsottu 3,3 miljoonaa kertaa, pelaaja perusteli eropäätöstään ajanpuutteella. Martin koki tuolloin haluavansa antaa kaiken Call of Duty -uralleen, joten vapaa-aikaa ei riittänyt tarpeeksi Garcialle.

– Hän on mahtava nainen, mutta minun pitää nyt keskittyä itseeni ja uraani. En voi antaa hänelle sitä huomiota, jonka hän ansaitsee. Olen sellainen kaveri, joka keskittyy yhteen asiaan ja tekee kaikkensa sen eteen, Martin kertoi 21.7.2018 ladatulla videolla, jonka otsikko on ”me erosimme”.

Kolme vuotta seurustellut pari asui osan ajan yhdessä New Yorkissa, mutta olivat pääosan ajasta etäsuhteessa. Meksikolainen Garcia on suosittu kotimaassaan, kun taas Martinin peliura on pitänyt miehen Yhdysvalloissa.

Martinin lataama erovideo:

Pari kuukautta alkuperäisen videon jälkeen Martin latasi toisen videon, joka oli otsikoltaan ”miksi me erosimme”. Siinä Martin kertoi pariskunnan eroon vaikuttaneen todellisuudessa muutkin asiat, kuten raha, Garcian esittämät uhkavaatimukset ja sosiaalinen media.

Martinin mukaan Garcia halusi osan pelaajan YouTube-videoiden tuloista kuultuaan millaisia summia Martin tienaa niillä. Martin ei pitänyt ajatuksesta, koska hän kuvasi ja editoi videoita yksin, vaikka Garcia olikin niissä välillä mukana.

Sosiaalisen median kautta toisiinsa tutustunut pariskunta kiisteli myös vapaa-ajan viettämisestä. Garcia esitti suhteen aikana muun muassa uhkavaatimuksia koskien Martinin kavereita.

Pelaajan mukaan Garcia totesi esimerkiksi kerran, etteivät he voi seurustella, jos Martin viettää aikaa tiettyjen ihmisten kanssa. Kiista alkoi Martinin jakamasta somepostauksesta, jossa hän oli normaalista poikkeavalla salilla kaverinsa kanssa. Garcia ei pitänyt tästä.

– Joskus ihmiset vain kasvavat erilleen. Se on osa elämää, minkä olen alkanut ymmärtää vanhentuessani, Martin tiivisti lyhyeen eron pääsyyt videolla.

Millainen Martinin kymmenen vuotta kestänyt peliura Call of Dutyssa on sitten ollut ennen eroa ja sen jälkeen?

Martin voitti uransa ensimmäisen ison turnauksen loppuvuodesta 2011, kun hänen edustamansa Quantic-joukkue kruunattiin MLG Providencen voittajaksi. Mestaruudesta joukkue palkittiin 50 000 dollarilla.

Providencen jälkeen Martin ei päässyt juhlimaan suuria voittoja, mutta 2014 hän sijoittui MM-kisoissa neljänneksi osana Strictly Business Gaming -joukkuetta. Turnauksen jälkeen hän siirtyi FaZe Claniin, joka on yksi Call of Dutyn historian tunnetuimmista nimistä.

FaZe-siirron jälkeen Martinin suosio kasvoi erityisesti YouTubessa. FaZen kanssa hän voitti MLG Columbus- ja UMG Nashville -turnaukset vuonna 2014, mutta seuraavan vuoden MM-kisoissa joukkue jäi viimeiseksi.

Vuosina 2016–18 Martin vaihtoi joukkuetta kuin sukkia, mutta jäi ilman mainitsemisen arvoisia saavutuksia. Garciasta erottuaan hän keskittyi kuukausia pelkästään sisällöntuottamiseen, mutta yritti pian sen jälkeen taas takaisin huipulle.

Martin pääsi varapelaajaksi Call of Duty Leaguessa pelaavaan New York Subliners -joukkueeseen, mutta jäi ilman peliaikaa. Subliners ilmoitti syyskuussa 2020 jatkavansa ilman Martinia.

Martin on pelannut innokkaasti myös pelisarjan uusinta osaa, marraskuussa julkaistua Black Ops Cold Waria, jota hän on striimannut Twitchiin ja tehnyt videoita YouTubeen.

Hurjista seuraajamääristä – Twitter 1,3 miljoonaa seuraajaa, Instagram 1,2 miljoonaa, YouTube 2,5 miljoonaa – huolimatta pelaajan parhaat päivät näyttäisivät olevan jo takana.

Esimerkiksi Twitch-lähetyksillä on vain muuta tuhat päiväkatsojaa. Myös YouTubeen ladattujen videoiden näyttökerrat jäävät useammin alle 100 000:n näyttökerran kuin yli.

Martitin kilpaura pelisarjan uusimmassa osassa ei ole ottanut tuulta siipensä alle. Hieman ennen joulua hän sai potkut uudesta lupaavasta joukkueesta. YouTubessa avautumisvideota potkuista on katsottu 30 000 kertaa.

Somen perusteella Martin on Call of Dutyn sijaan vielä enemmän innoissaan salilla käymisestä. Kovassa kunnossa oleva pelaaja jakaa ahkerasti kuvia salilta. Hän ilmoitti hieman joulun jälkeen saaneensa koronatartunnan, joka vei häneltä maku- ja hajuaistin.

Martin asuu nykyisen tyttöystävänsä Marilynin kanssa kanaalin äärellä New Yorkin Long Islandilla. Hän on esitellyt YouTubessa kotiaan, joka on maksanut pelaajan mukaan kunnostuksen kanssa lähes miljoonan.