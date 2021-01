CS:sä on kaksi Suomen mestaria, koska kuka tahansa voi järjestää SM-kisat – miksi?

Pelijulkaisijat omistavat pelien oikeudet, mutta eivät käytännössä koskaan jaa SM-kisojen järjestämisoikeuksia virallisesti.

Kenellä on oikeus järjestää Counter-Striken SM-kisat? Riippuu kysyjästä, kuten myös oikea vastauskin, jos ei mennä aivan yksityiskohtiin.

Counter-Striken on julkaissut yhdysvaltalainen peliyhtiö Valve Corporation, jolla on täydet oikeudet peliin. Se voi täten määrittää, kuka saa järjestää ja mitä sen pelissä.

Toistaiseksi Valven tukemia SM-kisoja ei ole nähty, koska yhtiö ei ole kovin aktiivisesti ja näkyvästi mukana CS:n kilpatoiminnassa. Suomessa on järjestetty vuosien saatossa useita SM-kisoja, joista osa on ollut ”virallisia” ja osa taas saanut sellaisen maineen.

Counter-Strike 1.6 -peliversion aikoihin 2000-luvulla muun muassa ESWC- ja WCG-karsintoja pidettiin harrastajien keskuudessa SM-turnauksina. Nykyisin tilanne on osittain selkeämpi, mutta tavallaan kuitenkin mutkikkaampi.

Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) on toimeenpannut vuodesta 2016 eSM-kisoja, joita pidetään Suomessa virallisina SM-turnauksina, vaikka niitä ei tuekaan pelijulkaisijat. Toisaalta peliyhtiöt eivät myöskään ole puuttuneet järjestelyihin.

SEULin puheenjohtajana juuri vuodenvaihteessa lopettanut Joonas Kapiainen kertoi ennen joulua IS:lle, ettei liitto ole ollut yhteydessä pelijulkaisijoihin, koska liiton ei haluta olevan määräämisasemassa SM-kisojen järjestämisestä.

– On ajateltu niin, että eSM-kisat järjestää parhaat edellytykset omaava turnausjärjestäjä. ESM:t kilpailutetaan joka vuosi, koska sen on todettu olevan toimivin vaihtoehto nykytilanteessa. Liitto ei siis järjestä suoraan kilpailuja, mutta valvoo niiden toteutumista.

Kapiaisen mukaan liitossa on kuitenkin mietitty SM-oikeuksista puhumisesta pelijulkaisijoiden kanssa. Toistaiseksi siihen ei ole nähty tarvetta, koska Suomessa eri turnausjärjestäjät ja SEUL tekevät pääosin ongelmatonta yhteistyötä. Enemmistö kentästä seuraa liiton eSM-linjauksia.

ESM:n pelivalikoima on vaihtunut kysynnän ja tarjonnan mukaan vuosittain, mutta CS on ollut mukana alusta asti. Vuosina 2016–18 CS-kisat järjesti Assembly ja 19–20 puolestaan Elisa Esports. CS:n hallitseva Suomen mestari on HAVU Gaming.

Vuoden 2020 aikana kruunattiin myös toinen CS:n Suomen mestari, kun ESML (Esports SM-liiga) pisti oman sarjan pystyyn. ESML ei tee yhteistyötä SEULin kanssa tai eSM:n osalta.

ESML-sarjan voitti Trailblazers-joukkue, joka ei kuulu Suomen CS-kärkinimiin. Joukkue edusti Suomea myös maaottelussa Ruotsia vastaan, mutta ottelun taustalla eivät olleet kansalliset lajiliitot.

Maajoukkuekuvio poiki jonkin verran ihmettelyä esports-seuraajien keskuudessa Twitterissä. Muun muassa Kapiainen kommentoi julkisesti asiaa sekä ESML:n SM-statusta.

Ilta-Sanomat tavoitti ESML:n järjestäviin kuuluvan Trailblazers-organisaation Kimmo Liukkosen kommentoimaan tilannetta.

ESML:n tarkoitus on tukea ja kehittää Suomen esports-toimintaa ja sen rakenteita, kertoo Liukkonen. Sarjalla pyritään esimerkiksi rakentamaan pelaajapolkua, josta hyötyvät pitkässä juoksussa organisaatiot, pelaajat ja joukkueet.

Liukkosen mielestä ESML ja eSM ovat kaksi toisistaan eroavaa tuotetta: Liiton kisat ovat suunnattu Suomen kärkinimille ja ESML taas kärkitason alapuolella oleville. Tulevaisuudessa tavoite on järjestää eritasoisia sarjoja, joissa nähtäisiin myös kärkinimet kilpailemassa.

Liukkonen ei vastannut IS:n kysymykseen koskien kahden eri organisaation järjestämien SM-turnausten aiheuttamaa hämmennystä.

Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) järjestää vuosittain eSM-kisat yhdessä useiden kotimaisten turnausjärjestäjien kanssa. Turnauksia ei kuitenkaan järjestetä pelijulkaisijoiden kanssa.­

Virallinen pelijulkaisijan tukema SM-turnaus pelattiin vuoden 2020 aikana vain Rainbow Six Siegessä, jossa turnauksen järjesti loppuvuodesta Finnish Esports League (FEL).

Aiempina vuosina pelijulkaisijoiden tukemia SM-turnauksia on pelattu ainakin FIFA-pelisarjassa, jossa kisoja on ollut järjestämässä suoraan Palloliitto.