10-vuotiaalla Fortnite-pelaajalla satoja tuhansia faneja – nousi otsikoihin saatuaan 1459 päivän kilpailukiellon

Lahjakas pelaaja ei saa kilpailla vielä vuosiin Fortnite-turnausten suurista palkintosummista, koska on liian nuori. Isänsä tuella pelaaja on luonut uraa sisällöntuottajana.

”Zenon” on 10-vuotias brasilialaispoika, joka on Fornitea pelaamalla kerännyt hurjat seuraajamäärät.­

10-vuotias brasilialaispoika ”Zenon”, jonka oikeaa nimeä ei tiedetä, on saavuttanut nuoresta iästään huolimatta paljon pelaamalla Fortnite-videopeliä.

Hän striimaa eli välittää pelaamistaan suorana aktiivisesti Twitchiin, jossa seuraajia on yli puoli miljoonaa. Myös muissa somepalveluissa hänellä on suuret seuraajamäärät: Twitterissä 130 000 fania, Twitchissä yli 500 000, Instagramissa 92 000, YouTubessa 440 000, TikTokissa lähes 100 000 ja Facebookissa 21 000.

Brasilialaispelaajan poikkeuksellinen lahjakkuus ikä huomioiden ei ole jäänyt huomaamatta Fortnite-peliä seuraavilta. Tällä hetkellä ikä antaa kuitenkin mahdollisuuden luoda uraa vain sisällöntuottajana eikä kilpailijana.

Toukokuussa 2019 Zenonin nimi nousi otsikoihin ympäri maailman, kun hän sai 1459 päivän porttikiellon Fortniten kilpaturnauksiin. Ensin kielto koski kaikkia turnauksia, mutta myöhemmin tarkennettiin sen koskevan ainoastaan rahaturnauksia.

Porttikielto annettiin, koska turnausten alaikäraja on 13 vuotta. Tapahtumahetkellä Zenon oli 9-vuotias, joten hän joutuu odottamaan vielä vuosia päästäkseen pelaamaan suurista rahoista.

Aiheesta keskusteltiin keväällä paljon Twitterissä ja Redditissä. Monet pitivät kieltoa aiheellisena, koska pelaamiseen on asetettu selkeä ikäraja, mutta monien mielestä se oli epäoikeudenmukainen nuorelle lahjakkuudelle.

Epic kommentoi kohua nopeasti täsmentäen pelikiellon koskevan vain kilpaturnauksia, joissa on jaossa rahaa. Alaikäraja 13 vuotta on linjattu juuri palkintorahojen takia, koska niiden maksaminen alle 13-vuotiaille on hankalaa.

Tapahtumahetkellä 9-vuotias Zenon sai porttikiellon kesken suoran lähetyksen, jota tämän isä valvoi vieressä. Tilanteesta jaettua videota on katsottu Twitterissä miljoona kertaa.

Kohutun pelikiellon seurauksena Zenonin suosio kasvoi nopeasti. Hän on jatkanut sen jälkeen aktiivisesti striimaamista, jossa myös ikä on tuonut ongelmia. Hän ei saa striimata tai olla aktiivinen somessa ilman isäänsä, joka hallinnoi pelaajan tunnuksia.

Isän avulla Zenon on voinut luoda uraa sisällöntuottajana, kunnes on tarpeeksi vanha kilpailemaan. Hän pelaakin useasti yhdessä isänsä ja 8-vuotiaan pikkusiskonsa, pelinimeltään ”Asuna”, kanssa Fortnitea.

Loppuvuodesta 2020 nuori pelaaja osallistui maineikkaan FaZe Clan peliorganisaation järjestämään #FaZe5-kilpailuun, jonka viidelle voittajalle tarjottiin sopimus organisaation kanssa.

Zenon ylsi kilpailussa 20 parhaan joukkoon eli finaaliin, mutta jäi ilman sopimusta. Hän oli finaaliin yltäneistä pelaajista toiseksi nuorin pelaaja.

10-vuotias poika on sanonut haaveilevansa kilpailemista maailman parhaiden kanssa. Taustalla asioita hoitaa tällä hetkellä tämän isä, joka toimii pelaajan managerina ja vastaa esimerkiksi yhteistyösopimuksia.

Vuonna 2017 julkaistussa Fortnitessa on tähän mennessä jaettu palkintorahaa noin 100 miljoonaa dollaria. Pääosa summasta jaettiin vuoden 2019 jättimäisissä MM-kisoissa, joissa maailmanmestaruuden ja miljoonatilin voitti 16-vuotias Kyle ”Bugha” Giersdorf.