Huijausta vai ei? Superhitin takana olevaa bändiä ei ole olemassakaan

K/DA on neljän pelihahmon muodostama virtuaalibändi, jonka kappaleita on kuunneltu yli 700 miljoonaa kertaa YouTubessa ja ja Spotifyssa. Yhtye on laitettu ”esiintymään” myös kymmenien tuhansien ihmisten eteen.

K/DA on virtuaalibändi, jonka takana on pelifirma Riot Games. Yhtyeen kymmeniä miljoonia kuunteluja keränneiden biisien suosio on yllättänyt tekijät täysin.­

Kuinka usein artistin ensimmäistä koskaan julkaistua kappaletta kuunnellaan yli 555 miljoonaa kertaa? Harvoin, mutta niin tapahtui K-pop-yhtye K/DA:lle.

Kyseessä ei ole kuitenkaan mikä tahansa bändi – K/DA:n jäseniä ei ole nimittäin olemassa. Kyseessä on virtuaalibändi, jonka takana on pelifirma Riot Games.

Riot tunnetaan League of Legends -taisteluareenapelistä, jota pelaavat päivittäin kymmenet miljoonat ympäri maailmaa. K/DA:n jäsenet ovat LoLista tutut pelihahmot Kai’Sa, Ahri, Akali ja Evelynn.

K/DA esiteltiin vuonna 2018 biisillä ”POP/STARS”, josta tuli nettihitti. YouTubessa musiikkivideota on katsottu 390 miljoonaa kertaa ja Spotifyssa on toistoja yli 165 miljoonaa. Kiinan musiikki- ja videopalveluissa näyttö- ja kuuntelukertoja on tullut yli miljardi Riotin tiedotteen mukaan.

Tältä kuulostaa POP/STARS:

Suosio tuli yllätyksenä tekijöille. K/DA:n takana on kolmikko Toa Dunn, Patrick Morales ja Janelle Jimenez. Dunn on Riotin levy-yhtiön pomo, Morales vastasi musiikkivideosta ja Jimenez suunnitteli LoLissa julkaistut K/DA-skinit eli myytävät hahmoasut.

Riotin marraskuun lopulla järjestämässä pr-tilaisuudessa tekijät kertoivat yllättyneensä, miten yhtyeen debyytti lähti leviämään myös LoLin ulkopuolella. Moralesin mukaan K/DA onnistui tavoittamaan yleisöä, joka ei ollut kiinnostunut LoLista tai K-popista.

– Emme lähteneet tekemään vain musiikkia suositun pelin ympärille. Halusimme yhtyeen kuulostavan ja vaikuttavan oikealta, aidolta, jossa on tarttumapintaa. Emme kuitenkaan odottaneet tällaista vastaanottoa, Morales kertoi tilaisuudessa.

Yhtyeelle ja sen jäsenille on rakennettu taustatarinat, erilaiset persoonat ja esiintymistyylit. Evelynn ja Ahri ovat K/DA:n perustajat ja päälaulajat. Koreografioista vastaa päätanssija Kai’Sa. Tyyli-ikoni ja fanien suosikki Akali on yhtyeen räppäri.

Kappaleissa ääneen pääsevät oikeat artistit, jotka eivät kuitenkaan esiinny hahmoina. Esimerkiksi Evelynnin osuudet lauloi POP/STARS-kappaleella yhdysvaltalainen Madison Beer, jonka 21,2 miljoonan seuraajan Instagram-tililtä löytyy vain muutama maininta K/DA:sta.

Ahrin osuudet laulaa todellisuudessa G-IDLE-yhtyeen Miyeon

Akalin osuudet räppää G-IDLEn Soyeon

Evelynnin kohdat laulaa Beer tai Bea Miller

Kai’San kohdat esittää Jaira burns tai Wolftyla

KDA esiintyi tänä vuonna MM-finaalissa, joka pelattiin Shanghaissa. Kuvassa vasemmalta katsottuna: Akali, Ahri, Evelynn, Seraphine & Kai'Sa.­

Jättihitin jälkeen yhtye vetäytyi tauolle. Dunnin mukaan välivuoden aikana tehtiin uutta musiikkia ja mietittiin tulevaisuutta. Alkusyksystä yhtye teki paluun The Baddest -sinkulla, joka ei ole yltänyt ensisinglen lukuihin, mutta on kerännyt silti kymmeniä miljoonia soittoja.

K/DA on sidottu vahvasti LoLin kilpapuoleen. Yhtyeen ”ensiesiintyminen” oli vuoden 2018 MM-finaalissa, jota seurasivat paikan päällä kymmenet tuhannet ja netissä miljoonat.

Tänä syksynä paluu ajoitettiin jälleen MM-kisoihin, joiden finaalissa yhtye taas esiintyi. Vierailevana tähtenä oli Seraphine (Lexie Liu), joka on LoLin uusin hahmo.

Seraphine lisättiin peliin vasta tänä syksynä. Hahmon julkaisu yhdistettiin osittain K/DA:n paluuseen. Seraphinelle on rakennettu pitkä taustatarina, jota tukee hahmolle luotu oma Instagram-profiili, vaikka hän ei ole yhtyeen virallinen jäsen.

Yhtyeen esiintyminen vuoden 2018 MM-finaalissa:

Riotin pressitilaisuudessa tekijät kertoivat esportsilla olleen valtava vaikutus K/DA:n suosioon. Worlds-kisoja seuraavat miljoonat, joten avajaisten tarjoama näkyvyys oli vailla vertaansa.

K/DA:n tulevaisuudesta ei ole vielä tarkkoja linjauksia, mutta mitä todennäköisemmin lisää musiikkia on tulossa. Yhteydenottoja on tullut tunnetuilta levy-yhtiöiltä ja artisteilta. Puhetta on ollut myös mahdollisista virtuaalikeikoista.

Yhtyeen suosio näkyy myös Lolin ulkopuolella: Logitech tuo ensi vuonna myyntiin suosikkituotteitaan K/DA:n brändäyksellä. LoLissa on myyty K/DA:n nimikkoskinejä eli hahmojen ulkoasuja.

Seraphine on LoLin uusin hahmo, joka liitettiin vahvasti K/DA:n paluuseen. MM-kisoissakin esiintynyt hahmo on mukana bändin uudella EP:llä.­

K/DA:n menestys oli yllätys, vaikka LoLin maailmanlaajuinen suosio on vertaansa vailla. Miten pelihahmoista koottu virtuaalibändi, jonka oikeat tekijät (eli kappaleiden kirjoittajat ja laulajat) jäävät ilman huomiota, voi kasvaa näin isoksi?

Syitä voi hakea sieltä, että monet fanittavat tubettajia, instagrammaajia ja tiktokkaajia, joiden ”aitoudesta” tai ”todellisesta persoonasta” ei ole mitään tietoa.

Riittää, kun ruudulla näkyvästä esiintyjästä tai hänen luomastaan sisällöstä tulee jokin tunnetila. Tähän suhteutettuna pelihahmojen tai niistä kootun bändin fanittaminen ei kuulosta enää kovin erikoiselta.

K/DA:n ensimmäinen EP julkaistiin perjantaina 6.11. All Out -EP:llä vierailee muun muassa suosittu k-pop-yhtye Twice, jonka jäseniä on mukana I’ll Show You -kappaleella. EP on kuunneltavissa Spotifyn lisäksi esimerkiksi YouTubessa.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 8.11.2020. Kuuntelumäärät on päivitetty.