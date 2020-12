Anders, 14, on voittanut FIFA-pelissä 330 ottelua putkeen – on liian nuori pelaamaan parhaita vastaan

Anders Vejrgang on voittanut 11 viikonlopun ajan kaikki ottelut FIFA-pelin viikonloppuliigassa. 14-vuotias on vielä liian nuori kilpailemaan pelijulkaisijan suurissa turnauksissa.

Anders Vejrgangiä, 14, pidetään tällä hetkellä yhtenä maailman parhaimmista FIFA-pelaajista. Taitojaan hän ei voi todistaa huipputurnauksissa, koska on liian nuori.­

14-vuotias Anders Vejrgang on tällä hetkellä kuuma nimi huippusuositussa Fifa-jalkapallopelissä.

Hän on dominoinut ennennäkemättömällä tavalla pelissä joka viikonloppu järjestettävää FUT Championsia, jossa pelataan 72 tunnin aikaikkunan sisällä 30 ottelua muita pelaajia vastaan.

Tanskalainen on voittanut 11 viikonlopun aikana kaikki ottelut: Voittoputki on nyt ennätykselliset 330 ottelua, kun aiempi ennätys oli 298 voittoa. Vejrgang on voittanut pääosan otteluistaan täysin murskalukemin.

FUT-pelitilassa käytettävä joukkue koostetaan nykyisistä ja entisistä jalkapallotähdistä. Vejrgangilla on joukkueessaan muun muassa Cristiano Ronaldo, Ruud Gullit, Neymar Jr. ja Peter Schmeichel. Kyseisessä pelitilassa saa rahalla huomattavia etuja.

Ilta-Sanomat uutisoi jo marraskuun lopulla tanskalaisen hurjasta syksystä. Silloin voittoputki oli 180 ottelua, Instagramissa hänellä oli 155 000 seuraajaa, Twitterissä 30 000 ja Twitchissä 130 000.

Nyt voittoputki on lähes tuplaantunut ja seuraajamäärät räjähtäneet käsiin. Instagramissa on nyt faneja 252 000, Twitterissä 60 000 ja Twitchissä 330 000.

Tanskalainen edustaa tällä hetkellä Saksan Bundesliigassa pelaavan RB Leipzigin esports-joukkuetta, RBLZ Gamingia. Pelaajan urakehityksestä vastaa puolestaan saksalainen esports-manageritoimisto KiNG eSports.

Pelaajan suoritukset FUT Championsissa ovat uskomattomia, mutta toistaiseksi ikä estää kilpailemisen maailman parhaimpia vastaan rahakkaissa kilpaturnauksissa. Pelijulkaisija EA Sports on linjannut sen kilpaturnausten ikärajaksi 16 vuotta.

Vejrgang voi pelata pienempiä turnauksia, joita EA Sports ei tue, mutta niissä palkintorahat ovat korkeintaan tuhansia. EA Sportsin turnauksissa palkintorahat nousevat jopa satoihin tuhansiin.

Tanskalaisnuori pääsee näyttämään taitojaan kovimpiin turnauksiin vasta vuonna 2022. Viikonloppuliigassa hän on voittanut monia tunnettuja nimiä, mutta edes 330 ottelun voittoputki siinä ei takaa menestystä kilpakentillä tulevaisuudessa. FIFAn meta eli optimaalinen pelitapa muuttuu käytännössä joka syksy, kun uusi versio julkaistaan.

Vejrgang on pelannut FIFA-pelisarjaa jo useamman vuoden. Hän on Tanskassa ollut nouseva nimi jo muutaman vuoden, mutta tämän syksyn suoritukset ovat tehneet hänestä kansainvälisesti tunnetun tähden.