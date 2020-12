Esports-liiton puheenjohtaja vaihtuu – näin Joonas Kapiainen näkee 7 vuoden pestinsä

Taiwanin presidentin tapaaminen jäi parhaiten mieleen Joonas Kapiaiselle vuosista Suomen esports-liiton puheenjohtajana. Ylpein hän on silti jostain aivan muusta.

Joonas Pikkarainen, 33, teki puheenjohtajakautensa aikana suuria muutoksia liiton toimintaan. Hänen mielestään kritiikkiä on tullut viime vuosina aiempaa vähemmän.­

Joonas Kapiainen on tänään toiseksi viimeistä päivää Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry) puheenjohtaja. 33-vuotias Kapiainen ehti toimia puheenjohtajana reilut neljä vuotta. Vuodenvaihteessa tilalle astuu Ville Qvist.

– Haikealta tuntuu, koska olen tehnyt tätä niin pitkään ja kasvanut siihen. Päätin kuitenkin jo vuoden 2019 puolivälissä nykyisen edustuskauden jäävän ainakin toistaiseksi viimeiseksi liiton luottamustehtävissä, Kapiainen kertoo IS:lle.

Päätöksen taustalla olivat henkilökohtaiset syyt: Pitkään eylpsportsissa mukana ollut 33-vuotias Kapiainen kaipasi jotain uutta ja enemmän vapaa-aikaa. Puheenjohtajan homma on ollut vaativa, kun pitää olla lähes jatkuvasti tavoitettavissa.

– Oli paljon asioita, jotka kuormittivat ja veivät vapaa-aikaa luottamustehtävissä. Nyt voin rauhassa miettiä, mitä haluan tehdä töiden ulkopuolella. Edessä on siis elämän uudelleenjärjestely vapaa-ajan osalta.

Liittovuosia kertyi Kapiaiselle seitsemän. Sinä aikana SEUL on muuttunut, uudistunut ja kehittynyt vuosi vuodelta. Kapiainen kertoo halunneensa tehdä ensimmäisenä puheenjohtajakaudellaan (2017–18) isoja muutoksia liiton toimintaan ja toimintatapoihin.

SEULin edeltävä puheenjohtaja Erkka Jouste oli liiton päätoiminen työntekijä, mutta Kapiainen on johtanut organisaatiota päivätyönsä ohella. Ensimmäisellä pj-kaudella toiminta uudelleenorganisointiin, palkattiin ulkopuolinen työntekijä ja luotiin monivuotinen strategia, jonka pohjalta tehdään vuosisuunnitelmat.

2017 jäi Kapiaisen mieleen hyvin aktiivisena ja tapahtumarikkaana vuotena. SEUL julkaisi silloin erilaisia oppaita, oli ensimmäistä kertaa yhteydessä puolustusvoimiin ja koulutukseen liittyvät projektit alkoivat. Liiton ulkopuolella alalle toi näkyvyyttä Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen voittama ja puheenaiheeksi noussut Dota 2:n maailmanmestaruus.

Kapiaisen puheesta välittyy ylpeys, joka hänellä on liitosta. Hän ei koe liiton epäonnistuneen kaivamaan jääneellä tavalla missään pj-kautensa aikana. Hän olisi kuitenkin mielestään voinut toimia viestinnällisesti paremmin joissain tilanteissa.

– Joitain asioita olisi voinut jättää sanomatta, joihinkin taas kommentoida enemmän. Aina omia mielipiteitä esittäessä puhuu myös liiton suulla.

Hän ei koe saavuttaneensa suuria yksittäisiä asioita, joista hänet muistettaisiin. Hän on kuitenkin ylpeä liiton hallituksen työn läpinäkyvyyden parantamisen osalta: hän pystyi antamaan muille roolia, vastuuta ja onnistumisen tunteita.

Ylipäätään vastuun jakaminen liitossa on asia, jonka Kapiainen muistaa henkilökohtaisena onnistumisena. Puheenjohtajana hän näkyi usein ulospäin selkeänä johtajana, mutta päätökset tehtiin useasti yhdessä isolla porukalla, jonka tekemään työhön hän luotti.

– On ollut rikkaus, että liitossa ja hallituksessa on ollut erilaisia mielipiteitä asioista. Järjestötyössä asioita ei voi vain sanoa ja tehdä, joten muiden mielipiteiden haastamiset ja niistä syntyvät keskustelut vievät toimintaa eteenpäin.

Sen sijaan Kapiainen unohti viime vuosien aikana niin sanotun perustason tekemisen, mihin hän laskee tekstien kirjoittamisen, blogaamisen ja tapahtumien järjestämisen. Tällaisten konkreettisten asioiden tekeminen olisi antanut paremman kuvan esimerkiksi toiminnanjohtajan arkipäivästä.

SEUL on ollut vuosia kritiikin kohteena. Jokaisella on jonkin mielipide siitä, mitä ja miten liiton tulisi toimia koko kenttää ajatellen. Liiton keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi pelaajien auttaminen huipulle, edunvalvonta ja yhteydenpito julkisiin toimijoihin.

– Pidän kritiikkiä ja kyseenalaistamista tärkeänä. Hyvin annettu kritiikki johtaa keskusteluun, jonka avulla nousee esiin kehittäviä ajatuksia. Olen aina kuunnellut sitä tarkalla korvalla, mutta huonosti ilmaistusta kritiikistä on vaikea saada kiinni. Matkan varrella kritiikin määrä on mielestäni myös laskenut.

33-vuotias Kapiainen käytti 7 liittovuoden aikana tuhansia tunteja toimintaan. Puheenjohtajakauden hän lopettaa tyytyväisenä.­

Kapiaisen aloittaessa liitossa seitsemän vuotta sitten esports ei ollut läheskään yhtä iso juttu kuin nyt. Ei ollut ENCEn kaltaista miljoonaliikevaihtoon yltävää organisaatiota, tv-lähetyksiä, jatkuvia liigoja tai useita kymmeniä täysipäiväisiä ammattilaisia.

Kilpailutoiminnan osalta liiton ei tarvitse olla keskiössä, mutta mukana kuitenkin. Keskeinen tavoite on turnauspohjainen liiga kolmansien osapuolien kanssa, mihin liittyisi vahvasti edunvalvonta. Se on ollut tänä vuonna kuuma peruna, paljasta Kapiainen.

– Taustallahan liitto tekee paljon kaikkea, kuten auttaa pelaajia riitatilanteissa, luo palveluita ja ohjeistuksia, tekee yhteistyötä muun muassa puolustusvoimien kanssa. Budjetti on noin 100 000 euroa vuodessa, mistä karkeasti 60 prosenttia menee työntekijäkuluihin.

Esportsin suunta on Suomessa ja maailmalla ylöspäin. Kapiainen kertoo hiljattain laskeneensa, kuinka organisaatioiden ja sopimuspelaajien määrä on kolmessa vuodessa kolminkertaistunut. Myös valmentajien ja koulutuspuolen kehitys on ollut kasvavaa, mutta ei vastaa vielä kysyntään.

Kuplasta on puhuttu myös paljon viime vuosina, mutta Kapiainen ei näe tilannetta kovin vakavana. Pelaamisen suosio kasvaa ja myös kilpapuolella asiat kehittyvät nopeasti.

– Tietyissä asioissa on osittainen kupla, mutta en usko kokonaisuudessaan olevan mitään puhkeamisvaaraa.

Suurin ongelma on keksiä tapa, jolla saadaan rahaa kuluttajilta. Esimerkiksi turnauksia pystyy seuraamaan nykytilanteessa maksutta Twitchin ja YouTuben kaltaisista palveluista. Uhkakuvia koko lajille ovat esimerkiksi huijaaminen, sopupelaaminen ja pelimanipulaatio, jotka ovat valitettavan yleisiä ammattilaistason alapuolella, Kapiainen muistuttaa.

Kapiainen seuraa jatkossakin suurella mielenkiinnolla SEULin toimintaa ja työtä. Hän toivoo jatkossakin avoimuutta, hyvää viestintää jäsenille sekä yleisen luottamuksen kasvattamista. Kentälle hänellä on yksi selvä viesti: Suomeen olisi hyvä perustaa pelaajille erillinen järjestö, joka huolehtisi edunvalvonnasta kotimaassa ja ulkomailla.

Tanssipelejä aiemmin kovasti pelannut ja SM-kisoissakin useasti nähty Kapiainen toivoo pystyvänsä hyödyntämään tietotaitoaan tulevaisuudessa, mutta suunnitelmia ei ole. Paluu liittoon joskus myöhemmin ei ole kuulemma mahdoton ajatus, mutta puheenjohtajaksi hän tuskin enää palaa.

Parhaillaan Kapiainen nauttii talvilomasta. Koronavuosi on näkynyt välillä jaksamisessa, mutta usko paremmasta huomisesta ei ole hiipunut. Pian jatkuvat taas työt Elisalla, jossa hän ei ole mukana esports-toiminnassa, vaan toimii vanhempana palvelupäällikkönä yritysasiakkaiden IT-ulkoistusten osalta.

Haastattelun lopuksi 33-vuotias Kapiainen kertoo mieleenpainuvan hetken puheenjohtajavuosilta. Hän muistaa yhä kirkkaasti tilanteen vuoden 2018 IeSF-kisoista, jotka järjestettiin Taiwanissa.

– Siellä laitettiin finaalipäivänä hetkeksi kaikki ovet säppiin ja muuta, kun Taiwanin presidentti tuli vierailemaan tapahtumassa. Pääsin sitten kättelemään häntä, kun Suomi voitti kisoista kultamitalin Counter-Strikessä. Hieno hetki ja muisto!