Kommentti: Aleksi Virolaisen ja OG:n ensimmäisen vuosi oli lupaava – joukkueella on kuitenkin yksi ongelma

Aleksi Virolaisen johtama kansainvälinen CS-joukkue on noussut maailmanlistan kärkikastiin, mutta pelistä puuttuu edelleen jotain olennaista, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama ja viime joulukuussa esitelty OG-joukkue on nyt pelannut hieman yli vuoden. Se on noussut maailmanlistan perukoilta uutena joukkueena aina kymmenen parhaan joukkoon, joten kehitystä on ehdottomasti vuoden mittaan tapahtunut.

Menestystä tiimi myös haali kohtuullisesti. Finaaliin yllettiin kahdessa suurturnauksessa, IEM New York (EU) ja Flashpoint 2:ssa, vaikka molemmissa tapauksissa käteen jäi hopeamitali.

Joka tapauksessa finaalipaikat suurissa turnauksissa kertovat paljon tiimin potentiaalista. Viiden eri kansallisuuden muodostamalla joukkueella vaikuttaa olevan ainesosat jopa viiden parhaan joukkoon, mutta koko vuoden ajan OG:n peli on näyttänyt siltä, että jotain olennaista puuttuu.

Vaikka joissakin turnauksissa Virolaisen tiimi yltää korkealle, seuraavassa mittelössä saattavat he lähteä jumbosijalla kotiin. Voittoja hyviä tiimejä vastaan on kertynyt, mutta samalla myös suorastaan noloja tappioita paljon heikommille.

Avain tähän kaikkeen on suorituksen tasaisuus, joka OG:n pelaajilta vaikuttaa puuttuvan. Samaa on sanonut 23-vuotias Virolainen vuoden aikana.

OG:n tasaisimmat suorittajat ovat yleensä Mateusz ”mantuu” Wilczewski ja Valdemar ”Valde” Bjørn Vangså. Molemmat heistä ovat parhaimmillaan huippuluokan pelaajia, mutta hekin saattavat ajoittain kadota palvelimelta täysin.

Joukkueen kolmen muun pelaajan tilanne on synkempi.

Sekä Nathan ”NBK-” Schmitt että Issa ”ISSAA” Murad voivat olla ajoittain pistetilaston kärjessä, mutta jo seuraavassa kartassa sen pohjalla. Myös Virolaisella samanlaista ailahtelua nähdään, mutta pelinjohtajana häneltä ei edes odoteta merkkisuorituksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että on täysin epävarmaa, millainen suoritus neljältä tiimin pelaajalta saadaan. Pitkässä juoksussa tällainen tilanne on täysin kestämätön, sillä OG tarvitsee vähintään kolme suorittavaa osaa voittaakseen.

Syitä vaihtelulle on toisaalta monia. Wilczewski on vuoden mittaan kärsinyt terveysongelmista ja Murad pelaa puolestaan kotimaastaan Jordaniasta umpisurkealla verkkoyhteydellä.

Tällaiset syyt eivät kuitenkaan riitä selitykseksi tai poista ongelmaa. OG:n on pakko keksiä tapa tasoittaa pelaajien suoritusta tai vaihtaa pelaajia. Ensimmäisen yrittäminen on todennäköisempää, toisen kohdalla taas OG on yleensä yrittänyt viimeiseen asteen.

Jälkimmäinen on tietysti riski, mutta ”helpompi” siinä mielessä, että Virolainen voisi hankkia pelaajan, joka pystyy suorittamaan huipputasolla lähes aina. Oikean pelaajan löytäminen on tietysti hankalaa, mutta kuin ihmeen kaupalla sellainen on kuin onkin lähiaikoina saatavilla.

Mousesportsin virolaistähti Robin ”ropz” Kool olisi täydellinen pelaaja OG:n kokoonpanoon. Monia rooleja ja pelipaikkoja taitava nuori mies on ennen kaikkea tunnettu robottimaisesta suorituksestaan, joka on häiritsevän hyvä käytännössä aina.

Huhujen mukaan Koolin sopimus olisi samaan aikaan sopimuksen tehneen Finn ”karrigan” Andersenin tapaan päättymässä keväällä, joten pelaajahankintana hän ei olisi edes turhan hintava.

Mikäli OG päättäisi rikkoa perinteitään ja vaihtaa pelaajia, kuka sitten lähtee? Ilmiselvä vastaus olisi Schmitt tai Murad.

Muradin pitäisi olla tiimin tähtipelaajia, mutta tasaisuus häneltä puuttuu täysin. Schmitt puolestaan voittaa silloin tällöin tärkeitä kierroksia yksin, mutta häviää aivan yhtä paljon helppoja tekemällä “peliliikkeitä”, jotka eivät hyödytä tiimiä mitenkään.

Vaikka Schmitt onkin kokenut nimi ja kasasi tiimin Virolaisen kanssa, olisi hänen lähtönsä luonnollisinta. Murad on joka tapauksessa häntä selvästi parempi pelaaja yksilötasolla. Lisäksi kun palataan LAN-turnauksiin, Murad ei myöskään kärsi enää verkko-ongelmien vaikutuksista ja pelaa varmasti paremmin.

Tähän nojaten OG:n tulisi odottaa paluuta LAN-turnausten maailmaan ennen päätösten tekoa, mutta siinä voi kestää. Nettipelit eivät ole todellinen mittari tiimin tasosta, mutta mikäli turnauslavalla peli on yhtä epätasaista, tulisi muutoksia harkita viimeistään silloin.