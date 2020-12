ENCEltä yllättävä uutinen: Jättää suosikkipelin vain puolen vuoden jälkeen

ENCEllä on League of Legends -joukkueen lakkautuspäätöksestä huolimatta edustusta vielä neljässä eri pelissä.

ENCE oli mukana League of Legendsissä vain reilut puoli vuotta. Kuvassa joukkueeseen kuulunut Arttu ”Taikki” Sirkka.­

Suomen tunnetuin esports-organisaatio ENCE on ilmoittanut lakkauttavan huippusuositussa League of Legends -pelissä kilpailevan joukkueen, joka perustettiin tänä keväänä.

Joukkueeseen kuuluivat Arttu ”Taikki” Sirkka, Juho ”Nille” Janhunen, Anselmi ”Simpli” Rintanen, Aleksi ”Kehvo” Merta ja Sebastian ”Seffe” Tenn. Kaikki pelaajat on vapautettu sopimuksista.

Päätöksen taustalla on koronapandemian vaikutukset käytettävissä oleviin resursseihin. ENCE on päättänyt keskittyä jatkoa ajatellen muihin liikesuunnitelmiin ja peleihin, joissa se on ollut mukana pidempään.

ENCE rakensi joukkueen Pohjois-Euroopan huippusarjaa NLC:tä varten, joka starttasi keväällä. Kesällä pelatulla ensimmäisellä kaudella joukkue jäi A-lohkossa toiseksi viimeiseksi, mutta vain voiton päähän pudotuspeleistä.

Syksyllä joukkue pelasi NLC Fall Open -turnauksessa, johon paikka aukesi karsintojen kautta. Itse turnauksessa matka päättyi välieriin koko turnauksen voittanutta Barrage Esportsia vastaan.

ENCEn luopumispäätöksen takia organisaation NLC-paikka on annettu ruotsalaiselle Granit Gamingille. Suomen huippuorganisaatioista NLC:ssä on mukana ensi vuonna sarjapaikan juuri saanut KOVA Esports.

LoLin jälkeen ENCEllä on vielä edustusta StarCraft II:ssa (Joona ”Serral” Sotala), NHL:ssä (Erik ”EKI” Tammenpää) sekä joukkueet PlayerUnknown’s Battlegroundsissa ja Counter-Strikessa, jossa nykyinen kokoonpano on tällä hetkellä kuuma puheenaihe erikoisen selkkauksen takia.