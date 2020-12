Maailman suurin esports-turnaus löi ennätykset – yksi luku pimitettiin

League of Legendsin MM-kisat pelattiin syys-lokakuun aikana Shanghaissa. Kuplassa pelatut kisat kiinnostivat katsojia ennätysmäärin.

League of Legends -pelin julkaisija Riot Games on kertonut vuoden 2020 MM-kisojen katsojaluvuista. Lokakuun viimeisenä päivänä päättyneet Worlds-kisat järjestettiin nyt kymmenennen kerran.

Viisi viikkoa kestäneitä kisoja katsottiin miljardin tunnin edestä, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Luvuissa on otettu huomioon suorien lähetysten sekä tallenteiden ensimmäisen vuorokauden tilastot. Englanniksi kisoja pystyi seuraamaan ilmaiseksi esimerkiksi Twitchistä ja YouTubesta.

Myös MM-finaalin osalta rikottiin aiemmat ennätykset: Jokaisella minuutilla ruudun äärellä oli keskimäärin 23,04 miljoonaa katsojaa. Parhaimmillaan katsojia oli jännittämässä ennätykselliset 45,95 miljoonaa.

Vuonna 2019 Worldsilla oli katsojia keskimäärin 21,8 miljoonaa ja parhaimmillaan yhtäaikaisesti ruudun ääressä 44 ja finaalilla.

Riot ei sen sijaan kertonut, paljonko finaalilla oli tänä vuonna katsojia yhteensä. Vuosi sitten finaalia seurasi yli 100 miljoonaa silmäparia. Tänä vuonna mestaruudesta pelasivat kiinalainen Suning ja korealainen DAMWON, joka vei voiton 3–1-tuloksella.

Turnaus pelattiin koronasta huolimatta Shanghaissa, jossa pelaajat viettivät reilut puolitoista kuukautta kuplassa. Riotin mukaan kisojen aikana ei todettu koronatesteillä yhtään tartuntaa.

MM-finaali pelattiin ainoana otteluna yleisön edessä, mutta areenalle otettiin vain 6321 onnekasta fania, jotka voittivat pääsyliput arvonnasta. Riot kertoi lippuarvonnan keränneen yli 3,2 miljoonaa osallistujaa Kiinasta.

Worlds järjestetään myös ensi vuonna Kiinassa. Riot kertoi päätöksestä jo aiemmin, kun korona vesitti aiemmat suunnitelmat useamman kaupungin kisakokonaisuudesta.

Tietokoneella pelattava League of Legends on maailman suosituin kilpapeli, jolla on jopa 100 miljoonaa kuukausittaista pelaaja. Kyseessä on taisteluareenapeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta kilpailee vastakkain.

Pelistä on olemassa myös mobiili- ja konsoliversiot, samaan pelimaailmaan sijoittuvia eri genreä edustavia pelejä ja jopa virtuaalibändi, K/DA.