Fortnite-voittaja jäi kiinni huijaamisesta kesken turnauksen – poisti pikavauhtia sometilit

Reilut 60 000 dollaria Fortnitea pelaamalla voittanut kanadalaisnuori kärähti huijaamisesta.

Kanadalainen Fortnite-pelaaja Kalvin ”KEZ” Dam jäi viikonloppuna kiinni huijaamisesta kesken Frosty Frenzy -turnauksen, uutisoi Dexerto.

Dam pelasi turnausta yhdessä ”nanolite” ja ”CizLucky” nimisten pelaajien kanssa. Damin käyttämä tunnus asetettiin pelikieltoon kesken turnausottelun, minkä takia pelaaja katosi palvelimelta täysin yllättäen.

Joukkuetoverit ihmettelivät ensin mitä tapahtui, mutta tajusivat nopeasti Damin jääneen kiinni huijaamisesta. Nanolite-pelaaja striimasi sattumalta Damin saadessa pelikiellon – video on katsottavissa alta.

Pian tapahtuneen jälkeen Dam myönsi huijaamisen, mutta ei mennyt yksityiskohtiin. Pelaajan on sanottu käyttäneen tähtäämisessä auttavaa ohjelmaa. Dam poisti nopeasti tapahtuneen jälkeen sometilinsä.

Damin joukkuetoverit ovat kiistäneet olleen tietoisia huijaamisesta, joskin ”CizLucky” kertoi saaneensa asiasta yhteydenoton reilu viikko sitten. Hän ei kuitenkaan uskonut tuolloin vinkkaajaa.

Vuosi sitten joulukuussa Damn oli osa joukkuetta, joka voitti Fortnite Champion Series: Chapter 2, Season 1 -turnauksen finaalit Pohjois-Amerikan itäisen divisioonan osalta. Kyseisen nelihenkisen porukan voittopotti oli tuolloin 187 500 dollaria, mutta Damin koko peliuran voitot ovat reilut 60 000 dollaria.

Sebby-niminen pelaaja, joka on nanoliten entinen joukkuetoveri, on kertonut Twitterissä keskustelleensa Damin kanssa. Sebbyn mukaan Dam on kiistänyt huijanneensa vuoden takaisessa FNCS-voitossa.

Dam lopetti pian voiton jälkeen, mutta yritti nyt palata huijauskoodien kanssa pikavoittoja ajatellen, Sebby kertoi Twitterissä.