8-vuotiaan 33 000 dollarin Fortnite-diilistä uutisoitiin näyttävästi – jymäytettiinkö mediaa oikein kunnolla?

Sopimuksen tarjonnut tuntematon joukkue kertoi tiedotteessa seuranneensa 8-vuotiaan pelaajan kehitystä kahden vuoden ajan. Sopimusta on ihmetelty ja arvuuteltu jopa laittomaksi.

Joseph ”33 gosu” Deen on mitä todennäköisemmin maailman parhaiten palkattu 8-vuotias Fortnite-pelaaja. Taustalla häärivä organisaatio ihmetyttää ja epäilyttää kuitenkin monia.­

8-vuotias yhdysvaltalainen Joseph Deen elää monen lapsen unelmaa, jos erikoiselta kuulostava uutinen on täysin totta. Deen tienaa rahaa pelaamalla Fortnite-peliä.

Viikko sitten maailmalla lähti leviämään uutinen, jonka mukaan Deen on tehnyt sopimuksen uuden esports-organisaatio Team 33:n kanssa. Deenille maksettiin 33 000 dollarin (27 250 €) allekirjoitusbonus, minkä lisäksi hän sai 5000 dollarin arvoisen tietokonepaketin.

Team 33:n tiedotteessa toinen perustaja Tyler Gallagher sanoi organisaation scoutanneen pelaajia jo vuosia. Deen, jonka pelinimi on nyt 33 Gosu, ehti pelata organisaation Fortnite-ryhmässä kaksi vuotta ennen sopimusta.

Gallagherin mukaan Team 33 päätyi tekemään sopimuksen 8-vuotiaan pelaajan kanssa, koska nuorissa on tulevaisuus ja Deen on todistanut taitonsa sekä sitoutumisensa. Rahakkaasta sopimuksesta ovat uutisoineet sadat mediat, osa myös Suomessa.

Todellisuus ei välttämättä ole kuitenkaan ihan sitä miltä se näyttää.

Deen ei saa nuoren ikänsä puolesta kilpailla Fortniten virallisissa turnauksissa, joiden ikäraja on 13 vuotta. Myös monet muut palvelut, kuten Twitch ja Instagram, ovat asettaneet alaikärajaksi 13.

Molempia palveluita pelaaja saa kuitenkin käyttää, kunhan tilejä hallinnoi joku muu. Ura sisällöntuottajana on näin ollen mahdollinen, mutta Deenin nimellä ei löydy toistaiseksi Twitch-, Instagram- tai Twitter-tiliä.

Marraskuussa 2021 perustetusta Team 33:sta tai sen omistajista ei myöskään löydy juuri mitään tietoa. Perustajiin lukeutuva Tyler Gallagher omistaa Regal Assets -sijoitusfirman ja kuuluu talouslehti Forbesin Councils-etujärjestöön. Hänen LinkedIn-tililtään ei kuitenkaan löydy mitään mainintaa Team 33:sta.

Organisaatiolta ei löydy myöskään Twitter-, Twitch-, Instagram-tilejä tai Discord-keskustelupalvelinta, vaikka sellaista verkkosivuilla mainostetaan. Facebookissa joukkueella on alle 50 fania, mutta sinne ei ole jaettu edes Deenin sopimusta koskevaa uutista.

Verkkosivuilla sanotaan Team 33:n tavoittelevan paikkaa esportsin suurimpien nimien joukosta. Fortniten lisäksi Team 33:n pelisuunnitelmiin kuuluvat League of Legends, Counter-Strike, Valorant, Call of Duty, Fifa, World of WarCraft, Madden ja Dota 2.

Mukana ovat kaikki suurimmat kilpapelit, jossa huippujoukkueet maksavat organisaatioille helposti satoja tuhansia vuodessa. Team 33:lla ei ole listattuna yhtäkään sponsoria tai suuria sijoittajia.

Sivustolla myös mainostetaan näyttävästi organisaation pelitaloa, joka sijaitsee Hollywood Hillsissä. Talossa kerrotaan käyneen läjäpäin tunnettuja muusikoita, kuten Travis Scott, Post Malone, Drake ja DMX. Todellisuudessa kyseessä on kenen tahansa vuokrattavissa oleva levytysstudio.

Ihmetystä asian osalta on aiheuttanut erityisesti 8-vuotiaan Deenin sopimus, joka on mahdollisesti jopa laiton, huomautti lakimies Ryan Fairchild. Esportsin sopimusasioihin erikoistunut Fairchild muistutti vasta 14-vuotiaiden saavan tehdä työsopimuksia ja silloinkin rajatuin ehdoin.

Team 33 on voinut kiertää asian Deenin tekemällä hänen kanssaan väliaikaisesti voimassa olevan työsopimuksen, joilla mahdollistetaan esimerkiksi lapsinäyttelijöiden työskentely tuotannoissa. Fairchild ei kuitenkaan usko organisaation päätyneen tällaiseen ratkaisuun.

Twitterissä on myös ihmetelty Team 33:n julkaisemaa kuvaa Deenistä, jossa yksi yksityiskohta on kiinnittänyt huomion. Pelaajan kädessä on kommentoijien mukaan Richard Millen kello, joka maksaa helposti kymmeniä tuhansia.

Yhdysvaltalaisorganisaation taustojen perusteella kyseessä voi olla jonkinlainen vedätys, jolla haetaan – ja on saatu – onnistuneesti mediatilaa.