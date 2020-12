Huippujoukkue listautui vuosi sitten pörssiin – arvo pudonnut puoleen

Astraliksen osakkeiden hinta ei ollut vuosi sitten listautumisen yhteydessä päätä huimaava, vain 1,20 euroa. Siitäkin on sulanut vuodessa pois puolet.

Tanskalainen Astralis Group teki vuosi sitten historiaa listautumalla ensimmäisenä esports-yrityksenä pörssiin. Yritys valitsi Kööpenhaminan pörssin Nasdaq First North Growth -listan.

Osakkeen merkintähinta oli 8,95 Tanskan kruunua (silloisella kurssilla 1,20 euroa), minkä perusteella markkina-arvoksi laskettiin 512 miljoonaa kruunua eli 69 miljoonaa euroa.

Vuosi listautumisen jälkeen osakkeen merkintähinta on pudonnut alle puoleen. Torstaina 10.12. osakkeita sai iltapäivällä noin 4 kruunulla eli 0,50–0,55 eurolla. Astraliksen markkina-arvo on osakehinnan perusteella sulanut vuodessa noin 30 miljoonaan euroon.

Astraliksen tilikauden puolivuotiskatsauksen mukaan korona ei ole juuri vaikuttanut yrityksen ydintoimintaan, mutta alan ekosysteemi on kärsinyt, mikä se näkyy myös tanskalaisyrityksen kassavirrassa.

Liikevaihto oli tammi–kesäkuun 2020 aikana 20,5 miljoonaa kruunua, kun vuosi sitten se oli vastaavalta ajalta 17,2 miljoonaa. Koronan takia vuoden 2020 liikevaihdon uskotaan jäävän 48–52 miljoonaan kruunuun aiemmin ennustetun 60–70 miljoonan sijaan.

Astraliksen toiminta on toistaiseksi pahasti tappiollista: tammi–kesäkuun aikana tulos jäi miinukselle 30 miljoonaa kruunua. Kesäkuun 2020 päätteeksi Astraliksella oli pääomaa 136 miljoonan kruunun edestä (18,4 miljoonaa euroa).

Vuonna 2016 perustettu Astralis tunnetaan erityisesti Counter-Strike-joukkuestaan. Kaikkien aikojen CS-joukkue on voittanut viime vuosien aikana kaiken mahdollisen.

Yli 30 henkilöä työllistävällä tanskalaisyrityksellä on toimisto Kööpenhaminassa. CS:n lisäksi joukkue on mukana Fifa- ja League of Legends -pelissä.

CS:n osalta Astralis on yksi ESL Pro League- ja Blast Premier -sarjojen kumppanijoukkueista. LoLissa tanskalaisorganisaatio omistaa paikan LEC-huippusarjasta.

Astralis tekee rahaa sponsori- ja tuotemyynnillä, joiden lisäksi kassavirtaa tuovat franchise-liigojen maksamat tulot. Tulevaisuudessa rahaa pyritään saamaan digitaalisilla palveluilla ja mediayhteistyökuvioilla.