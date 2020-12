Forbes listasi maailman kalleimmat pelijoukkueet: Ykköspaikka 410 miljoonaa dollaria, listalta pudonnut tiimipomo avautui heti

Forbesin kiistellyllä listalla neljä joukkuetta sai yli 300 miljoonan dollarin arvon.

TSM on Forbesin listan mukaan maailman arvokkain esports-organisaatio. Kuvassa TSM:n League of Legends -joukkue juhlimassa LCS-liigan mestaruutta syyskuussa 2017.­

Forbes on listannut jälleen maailman arvokkaimmat kilpapeliorganisaatiot. Lista julkaistiin nyt kolmannen kerran, mutta viime vuodesta poiketen nyt listattiin vain kymmenen arvokkainta.

Listan kärjessä on 410 miljoonan dollarin arvolla yhdysvaltalainen Team SoloMid (TSM), joka jakoi viime vuonna kärkisijan yhdysvaltalaisen Cloud9:n kanssa. TSM:n arvo nousi viime vuodesta 10 miljoonalla.

Cloud9:n oli tänä vuonna tyytyminen toiseen sijaan 350 miljoonan dollarin arviolla. Yli 200 miljoonan hinta-arvioihin ylsivät lisäksi Team Liquid (310 miljoonaa) ja FaZe Clan (305 M$).

Listalle ylsivät lisäksi muun muassa kovassa nosteessa olevat NRG Esports, 100 Thieves sekä ainoana eurooppalaisnimenä G2 Esports. Viime vuoteen verrattuna listalta putosivat Immortals Gaming Club (IGC), Fnatic, Envy, Misfits Gaming ja OverActive Media, jonka joukkueita ovat esimerkiksi MAD Lions ja Toronto Defiants.

Forbes on päätynyt joukkueiden arvioituihin arvoihin keskusteltuaan joukkueiden, sijoittajien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Joukkueet ovat myös toimittaneet talouslukujaan Forbesille.

Joukkueiden kohdalla Forbes on ilmoittanut arvon lisäksi vuoden 2020 arvioidun liikevaihdon, kuinka suuri osa liikevaihdosta on peräisin esportsista, mihin franchise-liigoihin tiimi on ostanut paikan ja missä peleissä se kilpailee muuten.

Artikkelissa ei avata tarkemmin, mitä esportsista peräisin olevalla liikevaihdolla tarkkaan ottaen tarkoitetaan. Listaykkösen TSM:n liikevaihdosta puolet on peräisin esportsista, kun taas seitsemänneksi listatun kanadalaisen Enthusiastin tuloista vain 6 % on esportsista.

Enthusiast omistaa muun muassa suositun The Sims Resource -sivuston, Omnia Media -agentuurin ja Luminosity Gaming -organisaation, jolla on joukkueet Call of Duty Leaguessa ja Overwatch Leaguessa. Agentuurin asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi tubettajia (The Sidemen), striimaajia (Pokimane) ja esports-tähtiä (Martin ”Rekkles” Larsson).

Kaikilla listan organisaatioilla on palkkalistoilla pelitähtien lisäksi sisällöntuottajia, jotka tavoittavat usein eri kohderyhmää kuin pelitähdet. Joukkueiden ja sisällöntuottajien lisäksi kassavirtaa voivat tuoda tapahtumatuotanto tai erilaiset pelaamiseen liittyvät sivustot, ohjelmistot ja sovellukset.

Monilla listan joukkueista on takana yksi tai useampi nimekäs sijoittaja. Team Liquidin yksi omistajista on aXiomatic Gaming, johon ovat sijoittaneet muun muassa koripallolegendat Michael Jordan ja Earvin ”Magic” Johnson. 100 Thievesin yksi omistajista on Drake, Gen.G:n Will Smith ja NRG:n takana on NBA-seura Sacramento Kingsin osaomistaja Andy Miller.

Listaa on kritisoitu aiempinakin vuosia eikä 2020 ollut poikkeus. Monet esports-alan asiantuntijat ja pitkäaikaiset toimijat ovat ihmetelleet Forbesin esittämiä lukuja, joiden on sanottu olevan pahasti yläkanttiin.

Yksi listan tänä vuonna lytänneistä oli Envy-organisaation Adam Rymer, uutisoi Dexerto, joka siteeraa toimitusjohtajan julkista LinkedIn-kirjoitusta.

Envy oli viime vuoden listalla kahdeksanneksi suurin 170 miljoonan arviolla. Organisaatio on mukana muun muassa Overwatchin ja Call of Dutyn megaliigoissa, joista NRG:n joukkue voitti jälkimmäisen elokuussa. Envy sai lisäksi tänä vuonna sijoittajaksi megatähti Post Malonen, mutta silti Forbesin mukaan organisaation arvo laski.

Artikkelissa ei mainita kertaakaan Envyä, vaikka yritys toimitti siltä pyydetyt tiedot Forbesille. Rymerin mielestä listan nimien perusteella voisi kuvitella, että mukaan on valittu eniten huomiota herättävät ja näkyvyyttä tuovat nimet.

– Rehellisesti sanottuna minun mielestäni listasta on tullut karhunpalvelus koko alalle, Rymer kommentoi artikkelia LinkedInissä.

Forbesin listan kärkikolmikko yhdistää maailman suosituin kilpapeli League of Legends, jonka suurimpia turnauksia seuraa paikan päällä kymmenet tuhannet ja netissä miljoonat.­

Korona on vaikuttanut esportsiin hyvässä ja pahassa. Urheilusta poiketen kilpaileminen on onnistunut suurimpien pelien osalta netissä, mutta pääosa yleisötapahtumista jouduttiin luonnollisesti perumaan.

Yleisötapahtumien perumisen takia monien joukkueiden tuotemyynti putosi ja sponsorisopimuksia meni sivu suun. Turnausjärjestäjät ja tuotantoyhtiöt menettivät taas rahaa jättiturnausten mediaoikeuksien myynnistä.

Netissä turnausten katsojamäärät ovat nousseet, mutta samalla ylitarjonta on korostunut tiettyjen pelien kuten Counter-Striken kohdalla. Tämä on näkynyt mediaoikeuksien myyntisummissa. Tutkimusyhtiö Newzoon mukaan korona rokotti esports-alaa yhteensä noin 150 miljoonalla dollarilla. Tämän vuoden esports-tulovirta jää Newzoon arvion mukaan 950 miljoonaan dollarin, kun viime vuonna se oli 958 miljoonaa.