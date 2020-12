Pelivideoiden suosio kasvaa hurjaa vauhtia – YouTuben katsotuin peli voi yllättäää

YouTuben pelivideoiden suosio on tuplaantunut kahdessa vuodessa.

Minecraft oli Youtuben suosituin peli vuonna 2020. Esports-lähetyksistä muun muassa League of Legendsin MM-turnaus kiinnosti katsojia.­

YouTube on ilmoittanut vuoden 2020 olleen sen pelipuolen tähän mennessä suosituin. Korona on vauhdittanut kasvua, mutta pelaamisen suosio on ollut viime vuosina muutenkin kovassa nousussa.

Pelivideoita katsottiin YouTubessa koronavuoden aikana 100 miljardin tunnin edestä. Kasvu on ollut nopeaa, sillä vielä vuonna 2018 katselutunnit jäivät 50 miljardiin tuntiin.

Palvelun suosituin peli on Minecraft, jota koskettavia videoita on katsottu 210 miljardia kertaa. Perässä seurasivat Roblox (75 miljardia näyttökertaa), Garena Free Fire (72) Grand Theft Auto V (70) ja Fortnite (67).

100 miljardia katselutuntia saavutettiin 40 miljoonan pelikanavan julkaisemilla videoilla. Kanavista yli 80 000:lla on jo 100 000 tilaajaa, tuhat on yltänyt 5 miljoonaan tilaajaan ja 350 on saavuttanut maagisen 10 miljoonan tilaajan rajapyykin.

YouTube on tänä vuonna panostanut aiempaa enemmän suoriin pelilähetyksiin, joissa markkinajohtaja on ollut jo pitkään Twitch. Suoria lähetyksiä katsottiin tänä vuonna 10 miljardin tunnin edestä.

Suorista lähetyksistä eniten katsojia vetivät ruudun ääreen megatähti Travis Scottin esiintyminen Fortnitessa, Brawl Stars -mobiilipelin kesäinen erikoistapahtuma ja PlayStation 5:n esittelytilaisuus. Suosituimmat pelit yleisesti lähetyksissä olivat Minecraft, Garena Free Firee, Fortnite, GTA V ja PUBG Mobile.

Alkuvuodesta pelijätti Activision Blizzard ilmoitti tehneensä yksinoikeussopimuksen YouTuben kanssa muun muassa Call of Dutyn ja Overwatchin kilpasarjojen näyttämisestä. Turnausjärjestäjistä ESL ja Blast ovat myös näyttäneet pelejä YouTubessa.

Esports-livelähetyksistä eniten katsojia tavoittivat Call of Dutyn MM-kisojen finaaliviikonlopun avauspäivä, Overwatch Leaguen Pohjois-Amerikan ensimmäisen playoff-viikon huipentuma sekä League of Legendsin MM-finaali.