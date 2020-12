ENCE sai Business Finlandilta 100 000 euroa koronatukea – näin toimitusjohtaja kommentoi sen käyttöä

ENCE haki koronatukea liiketoiminnan vahvistamiseksi ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Taloussanomat julkaisi viime viikolla listan yrityksistä, jotka ovat saaneet Business Finlandin (BF) koronatukea 100 000 euron edestä. Yksi näistä yrityksistä oli helsinkiläinen ENCE Esports Oy.

ENCE on Suomen tunnetuin peliorganisaatio, joka on kasvanut hurjaa vauhtia. Vuonna 2017 liikevaihto oli 0,2 miljoonaa, vuotta myöhemmin miljoonan ja 2019 jo 2,7 miljoonaa. Viivan alle on jäänyt kahden vuoden aikana 178 000 €.

Ilta-Sanomat kysyi ENCEn toimitusjohtajalta Mika Kuusistolta, miksi ja mihin ENCE haki tukirahaa.

Kuusisto kertoo koronapandemian vaikuttaneen suoraan ja välillisesti ENCEn liiketoimintaan. Pelaamatta on jäänyt esimerkiksi Counter-Striken suuri ja maailmanlaajuisesti kovin seurattu major-arvoturnaus, johon ENCEllä oli paikka.

Kuusiston mukaan rahoitusta haettiin, jotta ENCE voi uudistaa liiketoimintaa ja rakentaa kestävämpiä liiketoimintamalleja alalle. Uutena alana esports-liiketoiminta on vielä pientä verrattuna urheiluun, jossa rahaa tehdään muun muassa tv-sopimuksilla ja yleisötapahtumilla. Esports-joukkueiden tulovirrasta pääosa tulee sponsoreilta.

– Business Finlandin avustus on ollut tärkeässä roolissa. Sen avulla olemme pystyneet sekä tutkimaan että kehittämään uusia tulevaisuuden palvelukonsepteja. Niihin liittyy olennaisesti faniemme tehokkaampi palveleminen erityisesti digitaalisilla alustoilla. Saimme projektin alkuvaiheen kyselyymme tuhansia vastauksia faneiltamme, joiden perusteella olemme suunnitelleet uusia palvelukokonaisuuksia.

46-vuotias Kuusisto ei halua vielä kertoa mitä on tarkalleen työn alla, mutta tarkoitus on ”palvella faneja maailmanlaajuisesti”. Hän ei kiistä tai vahvista kyseessä olevan jonkinlainen faneille tarkoitettu mobiilisovellus.

Mika Kuusisto, 46, aloitti joulukuussa 2018 ENCEn toimitusjohtajana.­

Projekti on toimitusjohtajan mukaan hyvässä vauhdissa. Kaksi vuotta ENCEn johdossa ollut Kuusisto huomauttaa BF:n maksavan ennakkoon vain osan myönnetystä tuesta. Merkittävä osa maksetaan vasta projektin tulosten valmistuttua.

– Olemme projektin myötä työllistäneet merkittävän määrän alihankkijoita omien resurssiemme lisäksi. Odotamme uusien palveluiden olevan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa, ja niiden myötä tulemme myös rekrytoimaan uutta henkilöstöä.

Viime vuonna ENCEn liikevaihto oli lähes kolme miljoonaa, mutta tänä vuonna luvassa on merkittävä pudotus. Viime vuonna hyvin alkanut tuotemyynti, joka oli lähes 15 prosenttia liikevaihdosta, laskee tänä vuonna noin 10:een.

– Pudotukseen vaikuttaa sekä fyysisten tapahtumien poisjäänti, mutta myös viime vuotta vaatimattomampi menestys. Täytyy kuitenkin muistaa, että 10 prosentin osuus liikevaihdosta on perinteisessä urheiluviihdebisneksessä melko kova lukema.

ENCE on Suomen ylivoimaisesti tunnetuin ja menestynein peliorganisaatio. Työntekijöitä on pelaajat mukaan lukien nykyisin 30. CS:n lisäksi organisaatio kilpailee PlayerUnknown’s Battlegrounds-, StarCraft II-, League of Legends- ja NHL-peleissä.

Twitterissä ENCEn toimintaa seuraa yli 70 000 fania, YouTubessa 60 000, Instagramissa 95 000 ja Facebookissa lähes 20 000. Hieman yli puolet faneista on suomalaisia.