ENCEn yli kahden vuoden komea putki poikki – tältä näyttävät CS:n maailmanlistat nyt

ENCE putosi ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen HLTV:n top30:n ulkopuolelle. Aleksi Virolaisen joukkue on noussut samaan aikaan listalla kuudenneksi.

Aleksi ”allu” Jalli on ainoa pelaaja, joka on jäljellä ENCEn vuonna 2018 aloittaneesta kokoonpanosta.­

ENCEn lähes 2,5 vuotta kestänyt komea putki Counter-Strike-sivusto HLTV:n maailmanlistan top 30:ssa on päättynyt. ENCE nousi listan 30 parhaan joukkoon 2.7.2018, ja joukkue vietti siellä 126 viikkoa ennen kuin tippui sen ulkopuolelle 30.11.2020.

Suomalaisjoukkueen nykyinen sijoitus on 33. HLTV:n maailmanlista näyttää suoraan vain 30 parasta joukkuetta, joten siihen listattuja joukkueita seurataan tarkemmin.

ENCE kävi 126 viikon aikana parhaimmillaan kakkosena. Syöksylaskuun listalla ovat vaikuttaneet heikot suoritukset (marraskuun jumbosijat IEM Beijing- ja DreamHack Masters Winter -turnauksissa) sekä kokoonpanomuutokset.

HLTV päivittää maailmanlistaansa viikoittain, mutta aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina julkaistaan niin sanottu kuukausilista. Siinä verrataan joukkueiden kehitystä kuukauden takaiseen listaan.

Marraskuun alun päivätyllä listalla ENCE oli vielä 25:s, joten pudotusta tuli kuukauden aikana kahdeksan sijaa. Loka–marraskuun välillä ENCE tippui myös seitsemän sijaa.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG-joukkue nousi uudella listalla pykälän ja on nyt kuudes. OG jäi listojen välisen päivityksen aikana viimeiseksi IEM Beijing -turnauksessa, mutta nappasi hurjan nousun jälkeen hopeaa Flashpoint 2 -turnauksesta.

https://www.instagram.com/p/CIgCs4dnsVD/

Listan kärkeen nousi ranskalainen Team Vitality, joka oli viime kuussa vielä toisena. Perässä tulevat Astralis (+1 sija), Heroic (-2), Na`Vi (+1) ja BIG (+1). Kärkikymmenikössä FURIA (-3) putosi seitsemänneksi ja mousesports (+8) nousi kahdeksanneksi.

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä Godsent jatkaa toista kuukautta sijalla 19. Salamanousun listalle tekivät yli 200 sijoituksen harppauksella MIBR (21. / +213) ja Cloud9 (23. / +207).

HLTV:n lisäksi maailmanlistoja julkaisevat turnausjärjestäjä ESL ja CS-pelaajaliitto CSPPA. Kolmesta listasta HLTV:tä seurataan eniten, mutta esimerkiksi ESL kutsuu joukkueita turnauksiin ja karsintoihin oman listansa perusteella.

Maanantaina 7.12. päivätyillä listoilla jokaisen kärjessä on Team Vitality, jonka lisäksi vain tanskalainen Heroic on yltänyt jokaisella listalla kolmen parhaan joukkoon. Kärkikolmikon ulkopuolella listojen väliset erot alkavat näkyä paremmin.

Na`Vi on HLTV:n ja ESL:n listoilla neljäntenä, mutta CSPPA:n taulukosta joukkue löytyy vasta sijalta 7. Virolaisen edustama OG on ESL:n listalla vasta kymmenentenä, mutta CSPPA:n rankingissä peräti neljäs ja HLTV:ssä kuudes.

CSPPA:n listalla Godsent on 20:s ja ENCE 24:s. ESL:n rankingissä Godsent on puolestaan sijoituksen alempana, mutta ENCE on HLTV:n tavoin vasta sijalla 33.