Suomalainen pelijoukkue valmis käräjöimään saamattomista rahoista – Uniikki sysää vastuun Viroon, mutta lupaa asian hoituvan

Saunabois-joukkueen pelaajat ovat odottaneet saataviaan jo yli puoli vuotta. Rähinä Recordsin perustajiin kuuluva Uniikki lupaa hoitavansa asian, vaikka rahat ovat maksamatta jättäneen virolaisyrityksen takana.

PlayerUnknown’s Battlegrounds -pelissä kilpaileva suomalaisjoukkue Saunabois odottaa yhä rahoja keväisestä yhteistyöprojektista, jonka aikana joukkue kilpaili nimellä RÄHINÄ eGameStars.

Helmi-toukokuussa toteutetussa projektissa olivat mukana levy-yhtiö Rähinä Records ja virolainen pelipalvelu eGameStars. IS kertoi jo kesäkuussa joukkueen jäsenten odottavan yhä korvauksia projektista. Rähinä oli maksanut oman sopimuspuolikkaansa eGameStarsille, joka ei maksuvaikeuksien takia laittanut kuitenkaan sovitusti rahoja maksuun.

Syksyn aikana Saunabois on hakenut puuttuvia rahoja sopimuksen toiselta osapuolelta eli Rähinä Recordsilta, jonka taholta asioita on hoitanut perustaja ja räppärinä tunnettu Dan ”Uniikki” Tolppanen.

Osapuolilla on IS:lle annettujen kommenttien perusteella eri käsitys maksuvelvollisuudesta. IS on nähnyt sopimuksen, jossa mainitaan sopimusosapuolina eGameStars (Feniks Gaming OÜ) sekä Rähinä Records.

IS ei tavoittanut eGameStarsin Luis Gonzalezia kommentoimaan juttua. Gonzalez otti kesällä vastuun maksamattomista korvauksista. Hän myös sanoi tuolloin IS:lle hoitavansa rahat, mutta toistaiseksi näin ei ole käynyt.

Saunaboisin manageri Saul ”SauKKi” Klemola kertoo IS:lle joukkueen olleen kesäkuussa yhteydessä Suomen esports-liittoon (SEUL ry), joka oli todennut korvauksien saamisen olevan vaikeaa, joten yrittäminen ei välttämättä kannata. Silloin asiaa yritettiin ratkoa virolaisyrityksen eikä Rähinän kanssa. Klemolan mukaan liitosta oli kuitenkin apua asian käsittelyssä.

Klemolan oikeustieteitä opiskeleva ystävä oli myöhemmin osoittanut hänelle Rähinän olevan sopimuksen mukaan korvausvelvollinen. Managerin mukaan korvaukset oli sovittu maksettavaksi alun perin maaliskuussa.

– Tämän jälkeen maksujen lupailtiin tulevan joka viikko sopimuksen päättymiseen asti. Rähinän puolelta maksut on luvattu maksaa lokakuun lopussa. Tätä varten on lähetty myös lasku, jonka eräpäivästä on kulunut jo kuukausi, Klemola kertoo IS:lle.

Klemolan mukaan hän on syksyn aikana ollut useita kertoja yhteydessä Tolppaseen, joka on luvannut anteeksipyyntöjen ohella rahojen lähtevän maksuun muutaman päivän sisällä. Tarvittaessa asiaan haetaan ratkaisua oikeudesta asti.

– Tilanne alkaa kuitenkin näyttää siltä, että tämä on ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto.

Saul Klemola (seisomassa taustalla) on Saunaboisin pitkäaikainen manageri.­

Tolppanen kertoo olleensa useasti yhteydessä sopimuksen toiseen osapuoleen ja sen sijoittajiin. Vastaus on ollut aina sama: rahat kyllä hoidetaan pelaajille. Tolppanen sanoo nähneensä asian eteen runsaasti vaivaa, mutta ei osaa sanoa mikä kestää.

– Tämä on ollut maailman raskain keissi. Paljon on itselläkin mennyt asioiden selvittämiseen henkisiä voimavaroja. Olen yrittänyt koko ajan selvittää mikä tilanne on, Tolppanen kertoo IS:lle.

Rähinä maksoi keväällä eGameStarsille yhteistyöstä sovitun summan, joka oli Tolppasen mukaan muutamia tuhansia euroja. Syksyllä levy-yhtiö luopui sille määritetyistä turnausvoittojen osuuksista, jotka ohjattiin pelaajille.

Tolppanen ei koe Rähinän olevan korvausvelvollinen, koska yhtiö on jo hävinnyt rahaa. Sen takia hän paiskii hommia, jotta oikea osapuoli hoitaisi sovitut ja rästissä olevat maksut.

– En voi käsittää, miksi meiltä nyt karhutaan lisää rahaa. Miksi me [Rähinä] jouduttaisiin maksamaan jotain penaltya vielä, kun ollaan jo annettu raha niille [eGameStarsille], joka on vetänyt välistä eikä siirtänyt niitä jäbille?

39-vuotias Tolppanen sanoo uskovansa virolaisyrityksen hoitavan pelaajille puuttuvat rahat. Asia on luvattu hänelle taholta, jolla pitäisi olla rahaa maksamaan puuttuva summa. Tolppanen on kuitenkin valmis konsultoimaan Rähinän muita osapuolia rahojen maksamisesta, jos tilanne alkaa näyttää mahdottomalta.

– Tämä ei tule menemään oikeuteen asti. Kyllä sen lupaan, että homma hoidetaan tavalla tai toisella. Ei vaan pitäisi olla ikinä liian sinisilmäinen, hän sanoo pettyneenä.

– Tämä kuvio tuntuu henkilökohtaisesti tosi pahalta. Kaikki tämä säätö ja miten nihkeästi kävi kaikille. Varsinkin kun vain haluttiin jeesata jätkiä, kun heillä oli aiemmin huonompia kokemuksia, niin taas kävi huonosti.

Dan ”Uniikki” Tolppanen, 39, on yksi Rähinä Recordsin perustajista. Soolouran lisäksi hänet muistetaan muun muassa Kapasiteettiyksiköstä.­

Perjantaiaamuna pelaajat eivät olleet vielä saaneet heille luvattuja rahoja.

Ilta-Sanomat ja Rähinä Records, joka on osa Kaiku Entertainmentia, kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Muokattu kello 12.47. Tarkennettu Klemolan kertomusta koskien SEUL ry:n kommentteja.