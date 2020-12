CS-huijarit pääsivät kuin koira veräjästä – syyksi kerrottiin ”alan tulevaisuus”

Esports Integrity Comissionin päätös on suututtanut monet CS-piirien tunnetut nimet.

Counter-Strike on ollut jo 20 vuotta yksi kilpapelaamisen suosituimmista titteleistä.­

Esportsin etiikkaa valvova Esports Integrity Comission (ESIC) on päättänyt lopettaa tutkinnan koskien Counter-Strike-pelin suurta ongelmaa, stream snipingiä.

Stream snipingillä viitataan siihen, että joukkueet tai pelaajat seuraavat turnauslähetystä kesken ottelun. Lähetystä seuraamalla joukkueet voivat saada tietoa esimerkiksi vastustajan pelipaikoista, rahatilanteesta tai yllätyspäätöksistä.

Useimmat CS-turnauslähetykset näytetään muutaman minuutin viiveellä, joten lähetyksen tarjoama informaatio ei ole aivan reaaliaikainen. Stream snipingin on linjattu olevan huijaamista.

ESIC perusteli tutkinnan lopettamispäätöstä CS:n esports-puolen nykytilannetta ja tulevaisuutta ajatellen. ESIC totesi vielä syyskuussa tutkivansa asiaa, josta järjestö sai huomattavan määrän vinkkejä touko–kesäkuun aikana.

Vinkkien ja ensimmäisten todisteiden perusteella huijaaminen on ollut kuitenkin niin yleistä, että toimenpiteisiin ryhtyminen olisi asettanut pelikieltoon huomattavan määrän pelaajia, valmentajia ja jopa kokonaisia joukkueita. Rangaistuksia olisivat saaneet myös huipputason joukkueet.

Tutkinnan aloittaminen kunnolla ja vieminen loppuun veisi ESICin tiedotteen mukaan huomattavasti aikaa. Huijausväitteiden todistaminen olisi myös vaikeaa. Muun muassa näiden asioiden takia ESIC on linjannut stream snipingin olevan huijaamisesta, johon puututaan asianmukaisesti 2.12.2020 eteenpäin.

Stream sniping on ollut pitkäaikainen ongelma jo vuosia, mutta asiasta on keskusteltu korona-aikana normaalia enemmän, kun kaikki pelit siirrettiin nettiin. ESIC on ohjeistanut CS-turnausjärjestäjiä muokkaamaan sääntökirjojen kohtia koskien stream snipingiä.

Järjestön julkaisemassa ohjeistuksessa neuvotaan turnausjärjestäjiä nostamaan lähetyksen viivettä ainakin kolmeen minuuttiin, jotta saatavilla olevasta tiedosta olisi vähemmän etua huijareille. Turnauslähetyksissä pitäisi myös välttää puhumasta tai näyttämästä olennaisia tietoja teknisten ongelmien aiheuttamien taukojen aikana.

ESICin päätöstä ja ohjeistusta ovat kritisoineet Twitterissä monet CS-piireissä tunnetut nimet, kuten järjestöä valmentajahuijauskohussa auttanut Michal Slowinski.

Slowsinki ilmaisi olevan äärimmäisen pettynyt ESICiin ja turnausjärjestäjiin, jotka ummistivat silmänsä aiemmin huijanneille. Slowinski ei voi ymmärtää, miten päätös on reilu niitä kohtaan, jotka ovat menettäneet huijareille rahaa, ranking-pisteitä tai jopa työnsä.

CS-tuomarina tunnettu Slowinski nosti esille myös tapauksen huhtikuulta, jolloin ESIC määräsi tuntemattomamman ammattilaispelaajan Emil ”emilshe1n” Mamedovin puolen vuoden pelikieltoon stream snipingista. Mamedov oli kommentoinut turnauslähetystä kesken seitsemän minuuttia kestäneen teknisen ongelman aiheuttaman tauon aikana.

Samoilla linjoilla Slowinskin kanssa ovat olleet CS-pelaajaliittoa avustava Scott ”SirScoots” Smith ja Twitchin pitkäaikainen työntekijä Cody ”evoli” Conners, jotka ovat naureskelleet ESICin ilmoitukselle.

ESIC tekee yhteistyötä monen suuren CS-turnausjärjestäjän kanssa, kuten ESL:n, DreamHackin ja BLASTin. Järjestö toivoo myös muiden turnausjärjestäjien noudattavan sen ohjeistuksia ja määrättyjä pelikieltoja.