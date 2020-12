Counter-Strike sai jättipäivityksen – uusi lisäosa toi 6 karttaa, 2 pelitilaa ja paljon muuta

CS:GO:n uusi operaatio on nimeltään Broken Fang, joka kestää huhtikuun loppuun asti. Operaatio lisäsi peliin uusia karttoja, pelitiloja, skinejä ja muuta.

Broken Fang -operaatio lisäsi peliin rutkasti uusia skinejä, kaksi pelitilaa, ominaisuuksia sekä 6 karttaa, joista kiinnostavin on kuvassa näkyvä Valven suunnittelema Ancient. Uusia skinejä voi avata käyttämällä tähtiä, joita operaattoripassin ostaneet saavat suorittamalla tehtäviä.­

Counter-Strike: Global Offensive -räiskintäpeli sai torstain ja perjantain välisenä yönä suuren päivityksen, jossa peliin on lisätty uusi operaatio, pelimuotoja, karttoja, skinejä ja ominaisuuksia.

Osa uusista ominaisuuksista on piilotettu noin 13 euroa maksavan operaatiopassin taakse. Sen ostamalla saa suoritettavaksi erilaisia tehtäviä palkkioilla, uusia tapoja seurata tilastoja sekä premium-luokan kilpailullisen tilan, jossa pelattava kartta valitaan poistamalla karttoja vuorotellen.

Operaation tehtävien suorittamisesta saa tähtiä, 6 per viikko. Näillä voi avata erilaisia palkkioita, kuten agentti- tai aseskinejä. Päivityksessä lisättiin peliin kymmeniä uusia skinejä, uusia hanskavaihtoehtoa ja agenttien ulkoasuja.

Passin ostajat saavat tehtäviä suorittamalla tähtiä, joilla voi avata erilaisia palkkioita. Monille pelaajille skinit ovat päivitysten kiinnostavin osuus.­

Uudet kartat ovat Ancient, Engage, Apollo, Frostbite, Guard ja Elysion. Kolme ensimmäistä ovat pelattavissa harjoitus-, kasuaali ja deathmatch-pelitiloissa. Frostbite on Danger Zone -selviytymispelitilan yksinoikeuskartta ja Guard sekä Elysion lisättiin Wingman-paripelitilaan.

Kartoista Ancient on kiinnostavin, koska se on pelijulkaisija Valven kehittämä. Aiempien CS-versioiden ikonista Aztec-karttaa muistuttavassa Ancientissä on tyypilliseen tapaan kaksi pommipaikkaa. Valven tekemät ja peliin lisäämät kartat tapaavat yleensä päätyä ennen pitkää kilpaturnausten valikoimaan, joten myös Ancientia saatetaan pelata tulevaisuudessa isoissa turnauksissa.

Päivitys lisäsi kaikille pelaajille avoimen retake-pelitilan, jossa kierros alkaa pommin virittämisestä. Retakessa neljä poliisia yrittää purkaa pommin kolmea terroristia vastaan. Käytettävät tarvikkeet ja aseet päätetään kierroksen alussa valitsemalla yksi kolmesta tarjolla olevasta varustekortista.

Täysin uusi ominaisuus on myös chatpyörä, joka on tuttu muun muassa Dotasta ja Apex Legendsista. Pyörän avulla pystyy ilmaisemaan nopeasti esimerkiksi, missä on nähnyt vihollisen tai mihin pitäisi kohta hyökätä.

Chatpyörä on uusi ominaisuus, jonka tarkoitus on helpottaa ja yksinkertaistaa kommunikointia nopeasti.­

Kauan odotettu uusi operaatio ei tuonut peliin suuria muutoksia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi pelaamiseen tai esimerkiksi kilpapuolen metaan eli suosittuun pelitapaan. Broken Fang -operaatio alkoi jo yöllä ja päättyy 30.4.2021.