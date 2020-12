Tähtitoimittaja murjoo ENCEä kaksin käsin – ”Lopun alku on jo edessä”

Richard Lewis kutsui ENCEä muun muassa Counter-Striken huonoimmin johdetuimmaksi projektiksi, jonka lopun alku on jo edessä.

Palkittu brittiläinen esports-toimittaja Richard Lewis on kritisoinut kovasanaisesti Suomen menestyneintä Counter-Strike-joukkuetta ENCEä.

Lewis on kommentoinut ENCEn vaikeaa vuotta Dexertossa julkaistun videon lisäksi Return Of By The Numbers -keskusteluohjelmassa, jota hän vetää yhdessä Duncan ”Thorin” Shieldsin kanssa. Oman osansa Lewisin kritiikistä on saanut ENCEn 18-vuotias Jere ”sergej” Salo.

Salo oli viime vuoden 13. paras pelaaja, mutta tänä vuonna hänen suoritustasonsa pudonnut. Marraskuun puolivälissä Salo ilmoitti jättäytyvänsä pitkälle tauolle, kun hän aloittaa tammikuussa 2021 asepalveluksen.

Lewis ihmetteli Return Of By The Numbersin jaksossa numero 137, miten ENCE on päätynyt siihen pisteeseen, että Salo lähtee mieluummin armeijaan vähintään puoleksi vuodeksi kuin pitäisi lyhyen tauon.

Kaksikon mielestä ENCEn tilanne on nyt erittäin huolestuttava. Viime vuonna maailman eliittiin rysäyksellä noussut joukkue on tänä vuonna jäänyt kauas kärkisijoista kerta toisensa jälkeen.

Keskusteluohjelmassa Lewis tunnusti, ettei hän keksi millaisia pelaajahankintoja ENCE voisi tehdä päästäkseen eteenpäin onnettomasta tilanteesta.l

– He ovat jo tehneet yhden kaikkien aikojen kokoonpanomuutoksista luopumalla Aleksib:stä, Lewis totesi viitaten ENCEn elokuun 2019 tekemään päätökseen.

– En keksi, kuka olisi joukkueeseen otettava suomalaisen, joka pystyisi korjaamaan tämän kokoonpanon, tarjoamaan tulivoimaa ja olla kuin sergej, Lewis jatkoi.

Kaksikko myös pohti miten ENCEn käy, jos myös vuosi 2021 koostuu jatkuvista epäonnistumisista. Shields näkee yhtenä mahdollisuutena kokeneille Aleksi ”allu” Jallille ja Miikka ”suNny” Kempille kansainväliset kentät – jos vain ottajia löytyy vielä silloin.

Dexertossa julkaistussa videossa Lewis esiintyi yksin, mutta sävy oli sama: ENCEn tilanne on äärimmäisen huolestuttava.

– [Salon] halu suorittaa asepalvelus nyt 18-vuotiaana, kun hän on yksi parhaista nuorista pelaajista, jopa paras, kertoo kaiken oleellisen ENCEstä, Lewis sanoo videolla.

Lewis muistutti myös asepalveluksen voivan vaikuttaa merkittävästi Saloon, joka ei välttämättä palattuaan ole enää samalla tasolla kuin aiemmin. Britin mielestä myös tämä kertoo, kuinka epätoivoisessa tilanteessa Salo on.

Tähtitoimittaja totesi ENCEn olevan tilanteessa, ”jossa lopun alku on jo edessä”. Lewisin mielestä useat kyseenalaiset muutokset viimeisen vuoden aikana ovat ajaneet joukkueen kriisiin, josta ei näytä olevan ulospääsyä.

Lewisin kommentit on sanottu ennen kuin ENCE pelasi DreamHack Masters Winter -turnauksessa (30.11.–6.12.). Vaihtopenkille yllätysilmoituksensa myötä loikannut Salo ei pelannut turnauksessa. Tilalle lainattiin SJ:stä Tuomas ”SADDYX” Louhimaa.

Altavastaajana pelaamaan lähtenyt ENCE putosi turnauksesta suoraan kahdella tappiolla, mutta oli lähellä yllättää ensin Complexityn ja vei myös Cloud9:n triplajatkoajalle. Tappioiden seurauksena ENCEn vuosi päättyi kymmenen ottelun tappioputkeen.

ENCEn kokoonpanoon kuuluvat tällä hetkellä Jallin ja Kempin lisäksi Elias ”Jamppi” Olkkonen ja Joonas ”doto” Forss. Sivussa ovat Salo ja Jani ”Aerial” Jussila, joka jäi sairauslomalle lokakuussa. Valmentajaryhmään kuuluvat Eetu ”sAw” Saha ja Slaava ”Twista” Räsänen.