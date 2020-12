Jesse Terävä, 25, sai pelivideoilla ammatin – nyt hän on lähellä toista unelmaansa

Jesse Terävä on valmis laittamaan yrityksensä jäihin, jos hän vain saa kunnon tilaisuuden loikata ammattilaispelaajaksi

Jesse Terävä, 25, työskentelee yrittäjänä ja haaveilee urasta kilpapelaajana. Nyt hän on lähellä odotettua läpimurtoa. Terävä on aiemmin pelannut Counter-Strikea SJK:ssa.­

Loppuvuosi on ollut kiireinen omaa tuotantofirmaansa pyörittävälle 25-vuotiaalle Jesse Terävälle. Töitä olisi juuri nyt niin paljon, että Terävä voisi palkata avuksi työntekijän.

Toistaiseksi hän on kuitenkin päättänyt kuvata ja editoida videoita asiakkailleen yksin. Yli 10 vuotta videoita editoinut Terävä on päätynyt nykyiseen työnsä pitkäaikaisen peliharrastuksen innoittamana.

Kiinnostus editoimiseen alkoi vuonna 2008, kun Terävä näki hienosti tehdyn Counter-Strike-pelivideon, Stefan ”rechyyy” Rechin Incorporated 2:n, joka sytytti kipinän 25-vuotiaassa.

Sen jälkeen hän on aktiivisesti omatoimisesti opetellut editoimaan. Kameran kanssa hän on kuvannut vasta reilut kaksi vuotta, mutta opit ovat menneet nopeasti perille. Vuoden vanhan tuotantofirman asiakkaita ovat pienyrittäjät, urheilijat ja hyvinvointialan yritykset.

– Tänä vuonna on tullut koronan takia kuvattua paljon erilaisia verkkovalmennuksia. Ne ovat nyt kovaa huutoa, Terävä kertoo Ilta-Sanomille

Yli 10 vuotta vanha CS-video, joka inspiroi aikanaan Terävän aloittamaan editoimisen:

Yrityksen pyörittämisen, videoiden kuvaamisen ja editoimisen ohella Terävä on kilpapelaaja. Hän pelaa tällä hetkellä Valorant-räiskintäpeliä Nolpenki-joukkueessa, jonka viisi pelaajaa tulevat kaikki eri maista.

Suomalaispelaajan lisäksi Nolpenkiin kuuluvat liettualainen Vakaris ”vakk” Bebravičius, ruotsalainen Aron ”xajdish” Fredriksson, turkkilainen Mehmet ”cNed” Yağız İpek sekä puolalainen Aleksander ”zeek” Zygmunt.

25-vuotias Terävä on joukkueen vanhin pelaaja ja eräänlainen isähahmo, muut ovat 18–23-vuotiaita. Ikä- ja kulttuurierot näkyvät jonkin verran pelaamisessa ja tekemisessä, mutta tiimihenki on Terävän mukaan kuitenkin erittäin hyvä.

– Olen ainoa meistä joka on töissä, joten pelaamme minun työvuorojeni mukaan. Pari kuukautta sitten alettiin pelata yhdessä sillä ajatuksella, että olemme joukko toisilleen tuntemattomia hyviä yksilöitä, jotka tukevat toisiaan.

Pelaaminen on tällä hetkellä Terävälle harrastus, josta hän toivoo ja pyrkii tekemään työn itselleen. Hän on valmis laittamaan kasvavan yrityksensä sen vuoksi jäihin.

– Olen pienestä pitäen haaveillut ammattilaispelaajan urasta, joten olen valmis antamaan sille kaiken. Nyt kun on töiden ohella tasapainotellut pelaamisen kanssa, on energiaa alkanut loppuvuotta kohden olemaan vähemmän, mutta pitää vain jaksaa.

Terävä on puhunut urahaaveestaan jo joidenkin asiakkaidensa kanssa. Kannustusta ja kyselyitä on tullut paljon. Hän uskoo vahvasti löytävänsä töitä tulevaisuudessakin firmalleen, jos peliura lähtee lentoon, mutta päättyy lyhyeen.

– Tiedän omat taitoni ja luotan niihin. Se koskee niin töitä kuin Valorantia. Pelasin aiemmin Counter-Strikea vakavissaan. En kokenut olevani siinä mitenkään liian huono, mutta halusin ammattilaisuran sijaan kokeilla muita juttuja, kuten opiskelua.

Terävä (toinen oikealta) kuvattuna helmikuussa 2017. Hän pelasi silloin Counter-Strikea osana Rynnäkköviikset-joukkuetta, joka siirtyi vain hetkeä myöhemmin osaksi SJK Esportsia.­

Nolpenki on yksi kahdeksasta eurooppalaisjoukkueesta, jotka kilpailevat tällä viikolla First Strike -turnauksessa. Kyseessä on Valorantin tähän mennessä suurin turnaus, joka pelataan alueellisesti.

Ilman organisaatiota tai sponsoreita toimiva Terävän tiimi pääsi mukaan turnaukseen viimeisestä karsinnasta. Kahdesti aiemmin pelit päättyivät pettymyksiin, joista pelaajat saivat kuitenkin uutta virtaa. Viimeisessä karsinnassa Nolpenki pudotti muun muassa maineikkaan Guild Esportsin, jonka osaomistajiin kuuluu David Beckham.

– Se koko kahden viikon karsintaformaatti oli tosi rankka. Häviöiden jälkeen oltiin maassa ja vitutti. Nautin tavallaan siitä häviämisen jälkeisestä ”ei enää ikinä tätä” -tunteesta.

Nelipäiväinen huipputurnaus alkaa Terävän joukkueen osalta perjantaina. Puolivälierissä vastaan asettuu FunPlus Phoenix, joka on yksi voittajasuosikeista – ja sattumalta myös kaikkein kovin vastus Nolpenkille.

– Ne on tosi kova porukka. Siellä paiskii duunia entinen CS-pro Kirill ”ANGE1” Karasiow, joka ampuu vielä tosi kovaa päähän. Arvostan häntä itse tosi paljon, mutta meillä on pari kikkaa, joiden avulla voimme voittaa.

Nolpenkin mahdollinen välierävastustaja tulee otteluparista SUMN FC – Purple Cobras. Toisella puolella ottelukaaviota pelaavat Liquid, G2, Heretics ja Orgless. Terävä pitää FunPlus Phoenixiä ja Hereticsiä kahtena kovimpana nimenä, mutta aina vaarallista ja kaikki turnaukset tähän mennessä voittanutta G2:ta ei voi myöskään unohtaa.

– Uskon meidän näyttävän turnauksessa parasta peliämme. Olemme myös sopineet jatkavamme yhdessä turnauksen jälkeen tuloksesta riippumatta.

Valorant on vasta kuukausia vanha peli, mutta sen uskotaan nousevan tulevina vuosina esportsin suosituimpien pelien joukkoon. Syy on se, että pelin julkaisija on maineikas Riot Games.

Riot on jo vahvistanut ensi vuoden kisakalenterin, joka koostuu useista huipputurnauksista sekä vuoden päättävistä MM-kisoista. Palkintosummia ei ole vielä paljastettu, mutta vuositasolla ne ovat mitä todennäköisesti useita miljoonia.

– Suurten summien sijaan haluaisin voittaa yhden ison turnauksen, kuten vaikka MM-kisat. Sen voittaminen näyttäisi itselleni ja muille, mitä vaatii olla maailman paras.

Vuosi 2020 on ollut maailmanlaajuisesti poikkeava ja erikoinen. Terävä kertoo koronapandemian vaikuttaneen eniten hänen työmääräänsä, joka on kasvanut merkittävästi. Hän olisi jo valmis palaamaan normaaliin.

– Kyllä tässä rupeaa kuppi sekoamaan, kun istuu päivät pitkät kotona. Sosiaaliset kontaktit ovat jääneet pandemian takia vähemmälle, varsinkin kun pelaaminen vie illat ja viikonloput.

100 000 dollarin First Strike -turnaus pelataan Euroopan osalta 3.–6. joulukuuta. Pelejä voi seurata Twitchistä. Nolpenkin puolivälieräottelu on perjantai-iltana kello 20.00. Välierät pelataan lauantaina 17.30 sekä 20.00 ja finaali alkaa sunnuntaina 17.30.

Terävän lisäksi turnauksessa pelaavat suomalaiset Niki ”delezyh” Sutinen ja Aaro ”hoody” Peltokangas osana Orgless-joukkuetta, joka kohtaa torstaina G2:n kello 20.00.