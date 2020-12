HAVU osti 21-vuotiaan Jemi Mäkisen – joukkue kasassa joulukuussa

Jemi Mäkinen on HAVUn CS-joukkueen neljäs pelaaja. Kokoonpanon viimeinen nimi esitellään vielä joulukuun aikana.

Jemi ”jemi” Mäkinen on HAVU Gamingin Counter-Strike-joukkueen neljäs pelaaja. Mäkinen siirtyy kilpailevasta SJ Gaming -organisaatiosta, jota hän on edustanut kesäkuusta lähtien. Siirtosummaa ei kerrottu.

21-vuotias Mäkinen on pelannut Suomen huipputasolla käytännössä kuluvan vuoden. Aiemmin hän on edustanut Hukka- ja Veto-joukkueita. SJ-jaksonsa aikana Mäkinen oli joukkueensa tähti yhdessä Tuomas ”SADDYX” Louhimaan kanssa. Molempien pelaajien rating viimeiseltä puolelta vuodelta on 1,09.

Mäkisen uudet joukkuetoverit Taneli ”disturbed” Veikkolan valmentamassa HAVUssa ovat Lasse ”ZOREE” Uronen, Olli ”sLowi” Pitkänen ja Sami ”xseveN” Laasanen. Joukkueen viides pelaaja esitellään vielä joulukuun aikana.

– Hän on nuori, innokas ja motivoitunut näyttämään, mitä hän voi tehdä tässä kokoonpanossa, Veikkola kommentoi tiedotteessa.

SJ ei ole vielä kertonut Mäkisen korvaavasta pelaajasta. SJ:ssä pelaavat Jesse ”KHRN” Grandell, Tony ”arvid” Niemelä, Topi ”LYNXi” Kauppi ja Louhimaa, joka on 6.12. asti lainalla ENCEssä.

HAVU ilmoitti marraskuun alussa Joonas ”doto” Forssin ja Eetu ”sAw” Sahan siirtyvän Suomen tunnetuimman CS-joukkueen ENCEn vahvuuteen. Saha lopetti samalla pelaajauransa ja aloitti työt valmentajana.

Kahden pelaajan menetys oli HAVUlle kova isku, sillä joukkue oli vasta hiljalleen saanut peliä toimimaan elokuussa kokoonpanoon liittyneen Laasasen kanssa. Aiemmin ENCEä edustanut Laasanen hankittiin Valorant-peliin siirtyneen Aaro ”hoody” Peltokankaan tilalle.

HAVUn vuosi 2020 alkoi komealla suorituksella Yhdysvalloissa pelatussa Flashpoint-liigassa. Koronan takia yli kuukauden neljän seinän sisällä USAssa viettänyt joukkue sijoittui liigassa kolmanneksi.

Flashpoint-pronssia seurasi BLAST Rising -voitto, mutta suuriin kansainvälisiin turnauksiin joukkue ei onnistunut nousemaan. Keväällä parhaimmillaan HLTV:n maailmanlistan sijalla 21 käynyt joukkue tippui kesän aikana takaisin top30:n ulkopuolelle.