Nostalgiatrippi! Legendaarista CS 1.6 -leffaa on katsottu 7,7 miljoonaa kertaa

Annihilation II on yksi Counter-Strike 1.6 -peliversion tunnetuimmista leffoista.

Counter-Strike 1.6:n frägileffa Annihilation II on yksi suosituimmista CS-leffoista koskaan. Kuvakaappaus YouTubesta.­

Counter-Strike 1.6 -peli on yksi maailman tunnetuimmista räiskintäpeleistä, mahdollisesti jopa tunnetuin. 20 vuotta vanhan pelin lukuisat frägileffat, parhaiden tappojen koostevideot, elävät vielä vahvasti YouTubessa.

Yksi 1.6:n tunnetuimmista ja suosituimmista frägileffoista on Annihilation II, jossa on käytetty ammattilaispelaajien näyttäviä suorituksia. Reilun seitsemän minuutin pätkää on katsottu tähän mennessä 7,7 miljoonaa kertaa YouTubessa.

Videolla nähdään muun muassa Dennis ”walle” Wallenbergin, Abdisamad ”SpawN” Mohamedin, Sondre ”REAL” Svanevikin ja Raphael ”cogu” Camargon taidonnäytteitä. Suomalaisista mukana ovat Matti ”SPIKEONE” Järvinen, Tomi ”lurppis” Kovanen ja Juuso ”contE” Sajakoski.

YouTuben kommenttikentästä löytyy paljon kommentteja viimeiseltä kahdelta vuodelta. Useat haikailevat yksinkertaisempien aikojen perään, jolloin pelejä etsittiin ircin kautta ja huijareita oli vähemmän.

– En pysty käsittelemään tätä nostalgian määrää, todetaan yhdessä kommentissa.

7,7 miljoonan näyttökerran video on katsottavissa korkeintaan 480p-resoluutiolla:

Counter-Striken uusin osa, vuonna 2012 julkaistu Global Offensive, on edeltäjänsä tavoin yksi nykypäivän suosituimmista peleistä tietokoneella. CS:GO kuuluu myös suosituimpien kilpapelien joukkoon – suurimpia turnauksia seuraa areenoilla nykyisin yli 10 000 ihmistä paikan päällä.