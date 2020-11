Suunnitelmat julki: Näin Valorant pyrkii uudeksi Counter-Strikeksi vuonna 2021

Valorantin vuoden 2021 esports-kalenterissa on kolme isoa turnausta ja suuret MM-kisat.

Riot Games on esitellyt tänä kesänä julkaistun Valorant-ilmaisräiskinnän kilpasuunnitelmat vuodelle 2021. Ensi vuonna pelataan Valorant Champions Tour (VCT), joka on jaettu kolmeen kilpailutasoon.

Kilpatasot ovat alimmasta korkeimpaan Challengers (kaikille avoin alueellinen turnaus), Masters (kansainvälinen suurturnaus) ja Champions (MM-turnaus). Vielä ei tiedetä, miten suurista palkintorahoista ensi vuonna pelataan.

Vuoden aikana pelataan kolme Challengers-turnausta ja kolme Mastersia. Viimeisen Masters-turnauksen jälkeen pelataan vielä MM-loppukarsinta, jota seuraa vuoden päättävä MM-turnaus.

Challengerseihin voi nousta kuka tahansa avoimista karsinnoista. Parhaiten pärjänneet jatkavat Mastersiin, jota kautta taas on mahdollista nousta 16 joukkueen MM-kisoihin.

Masterseissa pelataan MM-karsintapisteistä, joita eniten keränneet joukkueet alueittain kutsutaan MM-kisoihin. Lisäksi vuoden viimeisen Masters-turnauksen voittanut joukkue saa suoran paikan MM-kisoihin. Voittaneen joukkueen edustama alue palkitaan myös yhdellä lisäpaikalla kisoihin.

Champions on kaksi viikkoa kestävä 16 joukkueen superkoitos, jonka päätteeksi kruunataan maailmanmestari. Riot on verrannut turnausta Worldsiin, joka on League of Legendsin jättimäinen MM-turnaus.

Tältä näyttää Valorantin vuoden 2021 kalenteri ilman kolmansien osapuolien järjestämiä turnauksia.­

Koronatilanne on otettu huomioon suunnitelmien osalta. Kansainväliset Masters-turnaukset pelataan alueellisesti, jos pandemia estää matkustamisen. Tiedotteen mukaan tilannetta seurataan aktiivisesti, ja muutoksia tehdään turnauskohtaisesti.

Valorant Champions Tourin karsinta-alueet ovat Pohjois-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Kaakkois-Aasia, Latinalainen Amerikka, Brasilia, Japani ja Etelä-Korea.

Valorant on saanut jalansijaa hyvin jo muun muassa Pohjois-Amerikassa, mutta yleisesti peli on vielä kaukana ykköskilpailija Counter-Strikesta. Valorantiin ovat kuitenkin jo sitoutuneet lukuisat suuret organisaatiot, kuten G2 Esports, Team Liquid, FaZe Clan ja TSM.

Valorantin uskotaan nousevan yhdeksi suurimmista esports-peleistä. Sen takana on Riot Games, jonka julkaisema LoL on maailman suurin kilpapeli.

Riot on hyödyntänyt LoLin kilpapuolen vuosien oppeja Valorantin suunnitelmissa, jotka esiteltiin kerralla koko vuodeksi. Riot on tehnyt vuosisuunnitelmat molemmat pelit huomioiden.

LoL-kausi on perinteisesti päättynyt loka-marraskuun vaiheessa pelattavaan suureen Worlds-turnaukseen, joten Valorantin MM-turnaus alkaa tämän takia vasta marraskuun lopulla.

Nyt esitellyt suunnitelmat Valorantin kilpapuolen jatkosta kerrottiin hieman ennen pelin ensimmäistä suurturnausta, First Strikea, joka huipentuu alueellisiin finaaleihin joulukuussa. Euroopassa voitosta kilpailevat 3.–6. joulukuuta suomalaiset Jesse ”JESMUND” Terävä (nolpenki), Aaro ”hoody” Peltokangas (Prodigy) ja Niki ”Delezyh” Sutinen (Prodigy).