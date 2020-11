14-vuotias Anders on voittanut 180 ottelua putkeen Fifassa – nuori sometähti ei saa silti pelata maailman parhaita vastaan

14-vuotias Anders Vejrgang on ollut syksyn kuumimpia nimiä FIFA-pelisarjassa. Tanskalaisnuori on rökittänyt pelissä tänä syksynä muun muassa vuoden 2019 maailmanmestarin.

Anders Vejrgang on liian nuori kilpailemaan FIFA-pelin suurimmissa turnauksissa, joissa hän voisi menestyä tämän syksyn suoritusten perusteella.­

Tanskalainen Anders Vejrgang on hurjan lahjakas FIFA-jalkapallopelin pelaajaa, joka ei voi kuitenkaan ikänsä takia kilpailla suurissa turnauksissa merkittävimmistä summista.

Vejrgang on vasta 14-vuotias, kun FIFAn ammattilaisturnausten ikäraja on 16. Huipputasolla jaetaan vuosittain palkintorahana miljoonia euroja, joista tanskalainen voisi viedä merkittävän osan pelitaitojensa puolesta.

Tanskalaisnuori on voittanut nyt syksyn aikana muun muassa Mo Auban, joka on vuoden 2019 FIFA-maailmanmestari. Vejrgang vei turnauksen yhteydessä tapahtuneen kohtaamisen murskalukemin 7–0.

Tänä syksynä Vejrgang on ollut erityisesti hurjien FUT-suoritusten takia. Tanskalainen on aloittanut syyskuussa julkaistussa Fifa 21 -pelissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vejrgang ei ole tähän mennessä hävinnyt vielä yhtäkään ottelua FUT Champions -pelitilassa, jota on pelattu nyt kuusi viikonloppua. Tanskalainen on voittanut peräkkäin uskomattomat 180 ottelua – 30 jokaisena viikonloppu.

FIFA-fanit ovat myös innostuneet seuraamaan tanskalaispelaajan suorituksia. Viimeisintä täydellistä 30–0-viikonloppua seurasi Vejrgangin lähettämän Twitch-lähetyksen kautta samanaikaisesti parhaimmillaan 54 000 katsojaa.

Tanskalaisen lisäksi täydelliseen 180–0-suoritukseen on pystynyt tänä syksynä vain Julian ”Julianberg1203” van den Berg. Vejrgangin joukkuetoveri Umut ”Umut” Gültekin on hävinnyt yhden ottelun nettiyhteyden katkettua kesken pelin.

FUT eli Fifa Ultimate Team on pelin suosituin kilpatila, jossa rakennetaan joukkue nykyisistä ja entisistä jalkapallopelaajista. Pelaajia voi ostaa rahalla tai avaamalla korttipakkoja. Vejrgangilla on joukkueessaan muun muassa Cristiano Ronaldo, Ruud Gullit, Kylian Mbappé, Neymar Jr ja Peter Schmeichel.

FUT Championsissa pelaajat pelaavat 72 tunnin aikana 30 ottelua oman taitotasonsa muita pelaajia vastaan. 30 ottelun koitosta pelaa joka viikonloppu käytännössä kaikki kovimmat FIFA-nimet.

14-vuotiaalla tanskalaisella on lupaava ura edessä. Hän on jo kaksi vuotta tehnyt nimeä FIFA-piireissä, mikä näkyy myös seuraajamäärissä. Pelilupauksella on Twitterissä yli 30 000 fania, Instagramissa 155 000 ja Twitchissä lähes 130 000.

Vejrgangillä on taustalla hoitamassa asioita myöskin oma manageri. Hän edustaa tällä hetkellä RB Leipzigin esports-joukkuetta, RBLZ Gamingiä, joka on mukana Saksan Bundesliigan virtuaaliversiossa.