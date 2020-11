Aasiassa 8 viikon ”nälkäpeli” alkukeväästä – peliturnauksessa jaossa 3,5 miljoonaa dollaria

Yksi esports-historian suurimmista turnauksista pelataan alkuvuodesta Etelä-Koreassa. Kansainvälinen suurturnaus kestää peräti kahdeksan viikkoa.

Suositun selviytymispelin PlayerUnknown’s Battlegroundsin pelaajamäärät ovat olleet jo hetken aikaa laskussa, mutta kilpapuolella toimintaa riittää yhä.

Tänä vuonna kaikki PUBG-turnaukset on koronan takia pelattu alueittain netissä, mutta ensi vuoden alussa maailman parhaat joukkueet kerätään taas yhteen.

PUBGin julkaisija järjestää Etelä-Koreassa kahdeksan viikkoa kestävän PUBG Global Invitational S -turnauksen 2.2.–28.3. Turnauksessa pelataan 3,5 miljoonasta dollarista, mihin lisätään vielä 30 prosenttia Pick’Em-pelihaasteen tuloista.

Turnauksessa pelaa yhteensä 32 joukkuetta, joista 7 valitaan Euroopasta, 6 Kiinasta, 5 Kaakkois-Aasiasta, 4 Pohjois-Amerikasta, 4 Etelä-Koreasta, 4 Latinalaisesta Amerikasta sekä 2 Japanista ja Taiwanista. Toistaiseksi yhtään osallistujaa ei ole vahvistettu, mutta turnauksessa uskotaan nähtävän suomalaisväriä.

Pandemiatilanne on otettu huomioon turnauksen järjestelyissä. Kaikki joukkueet joutuvat aluksi kahden viikon karanteeniin, minkä lisäksi kaikkia suosituksia ja muita paikallisia ohjeistuksia noudatetaan. Yleisöä ei näillä näkymin oteta paikan päälle.

Kahdeksan viikon superturnaus pelataan erikoisella formaatilla. Avausviikonloppuna kaikki joukkueet pelaavat sijoitusottelut, joiden perusteella joukkueet laitetaan järjestykseen.

16 parhaiten pärjännyttä aloittaa ottelut ensimmäisessä viikkokisassa, jonka aikana pelataan 16 ottelua. Jokaisen ottelun voittaja saa välittömästi paikan viikkofinaaliin. Voittajajoukkue korvataan aina ranking-listan seuraavaksi parhaalla joukkueella.

Finaaleissa pelaa joka viikko 16 parasta joukkuetta. Viikon paras joukkue ratkotaan kymmenen ottelun finaalisarjalla. Turnausformaatin takia avausviikonloppuna parhaiten pärjänneet saavat kovan etulyöntiaseman heikoimpiin verrattuna.

Kahdeksan viikon aikana eniten palkintorahaa voittanut joukkue kruunataan turnausvoittajaksi. Joukkueet voittavat palkintorahaa sekä viikkokisan että finaalien aikana. Finaaleissa on tarjolla huomattavasti enemmän rahaa.

Turnauksen järjestelyistä on syntynyt jo porua, kun australialainen FURY-joukkue on jäänyt rannalle kisoista. Järjestäjien mukaan australialaiset joukkueet eivät voi osallistua matkustusrajoitusten takia, joten korvaavat vaihtoehdot muilta alueilta on jo vahvistettu.

FURY on ollut tänä vuonna yksi Aasian ja Tyynenmeren alueen parhaimpia joukkueita. FURYn lausunnon mukaan pelaajat kuulivat kesken toisen turnauksen jääneensä suurturnauksen ulkopuolelle.

Joukkueen lausunnon mukaan matkustusrajoitukset eivät ole myöskään ehdottomat, sillä esimerkiksi lokakuussa Kiinassa pelatuissa League of Legendsin MM-kisoissa oli australialaispelaajia. Takaiskusta huolimatta australialaisjoukkue jatkaa yhdessä kohti vuoden 2021 turnauksia.